Una pareja de jubilados que alquila necesitó más de $2,5 millones en agosto

Una pareja de jubilados de hasta 74 años que alquila en la Ciudad de Buenos Aires necesitó $2.526.219 para cubrir su canasta de consumo en agosto de 2026, según los informes de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. El monto subió 2,2% frente a julio y acumuló un alza interanual de 35,3%.
El resultado expone el efecto de la vivienda sobre los gastos de las personas mayores. Para una pareja con casa propia, la canasta se ubicó en $1.714.568, con una variación mensual de 2,4% y un incremento de 38,3% respecto de agosto de 2025. La distancia entre ambos hogares llegó a $811.651 mensuales.
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El alquiler explica la diferencia de más de $800.000 entre propietarios e inquilinos
La canasta para una pareja inquilina contempla $1.390.706 en bienes y servicios básicos del hogar. En el caso de quienes tienen vivienda propia, ese componente fue de $579.055.
Dentro de ese rubro, el alquiler estimado para el hogar inquilino alcanzó $811.651. También se incluyen expensas, servicios públicos, comunicaciones y transporte. Para ambos tipos de hogar, las expensas representaron $202.913 y el transporte, $ 202.741.
El presupuesto de la pareja propietaria se completó con $638.994 para alimentos, $187.337 para salud, $73.287 para mantenimiento del hogar y $235.895 para bienes y servicios personales. La medición considera estándares de alimentación, vivienda, atención sanitaria, cuidados, indumentaria y esparcimiento, entre otros consumos.
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La Defensoría construye seis perfiles de hogares, diferenciados por composición familiar, edad, condición de propietario o inquilino y contratación de prepaga. En agosto, la canasta más alta correspondió a una pareja jubilada con vivienda propia y cobertura privada de salud, que requirió $3.020.695.
Las canastas para mujeres mayores también superaron $1,5 millones en alquiler
Para una mujer de 75 años o más con vivienda propia, la canasta totalizó $ 949.448 en agosto, con una suba mensual de 2,1 %. Si cuenta con prepaga, el cálculo asciende a $ 1.602.512.
En tanto, una mujer de ese grupo etario que alquila necesitó $ 1.547.027. El valor aumentó 1,8 % respecto de julio y 33,9 % en los últimos doce meses. En ese hogar, los bienes y servicios básicos del hogar sumaron $ 978.682, de los cuales $ 597.579 correspondieron al alquiler.
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Desde enero, las canastas acumularon incrementos de entre 15,8 % y 18,4 %, según el perfil relevado. La mayor variación interanual se registró en el hogar de una mujer de 75 años o más con vivienda propia, cuya canasta avanzó 38,5 % frente a agosto de 2025.
Los medicamentos cardiovasculares encabezaron las subas de agosto
El Índice de Precios de Medicamentos (IPM) de la Defensoría registró un aumento promedio de 2 % entre agosto y septiembre, período que se utiliza para medir la evolución mensual de la canasta relevada. En comparación con septiembre de 2025, el índice acumuló una suba de 27,7 %.
Los medicamentos cardiovasculares y para la presión fueron los que más aumentaron en el mes, con un promedio de 3,3 %. Les siguieron los psicofármacos, con 2,8 %, y los antiinflamatorios, con 1,9 %.
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En la comparación interanual, los psicofármacos mostraron la mayor variación entre los grupos de medicamentos, con 36,8 %, seguidos por los cardiovasculares y para la presión, con 32,8 %. El IPM releva 99 productos de 34 principios activos y 37 laboratorios. Entre ambos relevamientos mensuales, 25 productos no registraron aumentos.
Los informes de la Defensoría se elaboran con precios de la Ciudad y buscan seguir la evolución del costo de bienes y servicios esenciales para las personas mayores. La entidad publicó los resultados de agosto en su nota Agosto: Una pareja jubilada que alquila necesitó $2.526.219.
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