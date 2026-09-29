Economía

Una pareja de jubilados que alquila necesitó más de $2,5 millones en agosto

El costo mensual para dos adultos mayores sin vivienda propia trepó 35,3% frente al mismo mes de 2025 en la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo con la Defensoría porteña

Un hombre mayor con gafas acerca una tarjeta a un terminal de cobro frente a la cajera en la caja de un supermercado.
Un jubilado paga sus productos con tarjeta en el terminal de cobro electrónico de la caja de un supermercado en Argentina. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Una pareja de jubilados de hasta 74 años que alquila en la Ciudad de Buenos Aires necesitó $2.526.219 para cubrir su canasta de consumo en agosto de 2026, según los informes de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. El monto subió 2,2% frente a julio y acumuló un alza interanual de 35,3%.

El resultado expone el efecto de la vivienda sobre los gastos de las personas mayores. Para una pareja con casa propia, la canasta se ubicó en $1.714.568, con una variación mensual de 2,4% y un incremento de 38,3% respecto de agosto de 2025. La distancia entre ambos hogares llegó a $811.651 mensuales.

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El alquiler explica la diferencia de más de $800.000 entre propietarios e inquilinos

Tabla de datos numéricos que presenta los costos de diversas canastas de consumo y sus variaciones intermensuales entre julio y agosto de 2026.
Una tabla estadística señala que la canasta total para una pareja en edad jubilatoria alcanzó 1.714.568 pesos en agosto de 2026, con una variación del 2,4 por ciento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La canasta para una pareja inquilina contempla $1.390.706 en bienes y servicios básicos del hogar. En el caso de quienes tienen vivienda propia, ese componente fue de $579.055.

Dentro de ese rubro, el alquiler estimado para el hogar inquilino alcanzó $811.651. También se incluyen expensas, servicios públicos, comunicaciones y transporte. Para ambos tipos de hogar, las expensas representaron $202.913 y el transporte, $ 202.741.

El presupuesto de la pareja propietaria se completó con $638.994 para alimentos, $187.337 para salud, $73.287 para mantenimiento del hogar y $235.895 para bienes y servicios personales. La medición considera estándares de alimentación, vivienda, atención sanitaria, cuidados, indumentaria y esparcimiento, entre otros consumos.

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La Defensoría construye seis perfiles de hogares, diferenciados por composición familiar, edad, condición de propietario o inquilino y contratación de prepaga. En agosto, la canasta más alta correspondió a una pareja jubilada con vivienda propia y cobertura privada de salud, que requirió $3.020.695.

Las canastas para mujeres mayores también superaron $1,5 millones en alquiler

Para una mujer de 75 años o más con vivienda propia, la canasta totalizó $ 949.448 en agosto, con una suba mensual de 2,1 %. Si cuenta con prepaga, el cálculo asciende a $ 1.602.512.

En tanto, una mujer de ese grupo etario que alquila necesitó $ 1.547.027. El valor aumentó 1,8 % respecto de julio y 33,9 % en los últimos doce meses. En ese hogar, los bienes y servicios básicos del hogar sumaron $ 978.682, de los cuales $ 597.579 correspondieron al alquiler.

Desde enero, las canastas acumularon incrementos de entre 15,8 % y 18,4 %, según el perfil relevado. La mayor variación interanual se registró en el hogar de una mujer de 75 años o más con vivienda propia, cuya canasta avanzó 38,5 % frente a agosto de 2025.

Los medicamentos cardiovasculares encabezaron las subas de agosto

Dos tablas estadísticas con cifras de precios promedio y porcentajes de variación intermensual e interanual para distintos medicamentos.
Dos tablas sobre el Índice de Precios de Medicamentos detallan un aumento acumulado del 2,0 por ciento mensual y del 27,7 por ciento anual por categoría. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Índice de Precios de Medicamentos (IPM) de la Defensoría registró un aumento promedio de 2 % entre agosto y septiembre, período que se utiliza para medir la evolución mensual de la canasta relevada. En comparación con septiembre de 2025, el índice acumuló una suba de 27,7 %.

Los medicamentos cardiovasculares y para la presión fueron los que más aumentaron en el mes, con un promedio de 3,3 %. Les siguieron los psicofármacos, con 2,8 %, y los antiinflamatorios, con 1,9 %.

En la comparación interanual, los psicofármacos mostraron la mayor variación entre los grupos de medicamentos, con 36,8 %, seguidos por los cardiovasculares y para la presión, con 32,8 %. El IPM releva 99 productos de 34 principios activos y 37 laboratorios. Entre ambos relevamientos mensuales, 25 productos no registraron aumentos.

Los informes de la Defensoría se elaboran con precios de la Ciudad y buscan seguir la evolución del costo de bienes y servicios esenciales para las personas mayores. La entidad publicó los resultados de agosto en su nota Agosto: Una pareja jubilada que alquila necesitó $2.526.219.

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