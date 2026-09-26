Cuándo sale GTA 6, quiénes son Jason y Lucía y todas las dudas sobre el esperado título de Rockstar Games

El primer tráiler de GTA 6 rompió récords de visualización en YouTube para un video de su categoriía. (YouTube: Rockstar Games)

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Grand Theft Auto VI (GTA 6) saldrá el 19 de noviembre de 2026 para PlayStation 5 y Xbox Series X/S. La edición estándar costará USD 79,99 en ambas consolas, mientras que la edición Ultimate tendrá un precio de USD 99,99. La preventa ya está disponible en las tiendas digitales de PlayStation y Xbox.

El lanzamiento se centrará inicialmente en una campaña para un jugador protagonizada por Jason y Lucía.

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La fecha de estreno oficial de GTA 6 pone fin a meses de especulación sobre el calendario de Rockstar.

Los seguidores de este videojuego acuden a Google para realizar consultas relacionadas. Destacan GTA Map, información sobre los nuevos personajes, trama y qué ha pasado con el lanzamiento del esperado título.

Jason y Lucía son los protagonistas de esta nueva entrega de GTA. (Rockstar)

GTA 6 Map

De momento el mapa de GTA 6 no se encuentra disponible de forma oficial ya que el juego no ha salido. Pero si eres nuevo en el universo de Grand Theft Auto, debes conocer que los mapas en el juego hacen referencia a mundos virtuales abiertos donde ocurren todas las misiones, historias y acciones de cada juego de la saga.

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Quiénes son Jason y Lucía en GTA 6

Jason Duval y Lucía Caminos son los dos protagonistas de GTA 6, la próxima entrega de Rockstar Games ambientada en el estado ficticio de Leonida.

La historia los sitúa en Vice City y los presenta como una pareja obligada a apoyarse después de que un golpe aparentemente sencillo salga mal y los involucre en una conspiración criminal que se extiende por todo el estado.

GTA 6 se desarrolla en la ciuda ficticia Vice City. (Rockstar)

Jason creció entre estafadores y delincuentes. Tras pasar por el Ejército, llegó a los Cayos, donde trabaja para traficantes locales de drogas.

Rockstar lo describe como un hombre que busca una vida fácil, aunque sus circunstancias se complican. Su vínculo con Lucía aparece como una posible salida, pero como una relación marcada por el riesgo y la incertidumbre.

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Lucía aprendió a pelear desde niña y terminó en la penitenciaría de Leonida tras defender a su familia. Al recuperar la libertad, decide abandonar las decisiones impulsivas y perseguir la vida próspera que su madre imaginaba desde los días de Liberty City. El estudio plantea que ambos deberán confiar el uno en el otro para sobrevivir.

Rockstar Games ha pospuesto el lanzamiento del título varias. (Rockstar Games)

Qué ocurrió con el lanzamiento de GTA 6

Grand Theft Auto VI (GTA 6) sufrió dos postergaciones oficiales anunciadas al público.

El primer retraso ocurrió en mayo de 2025. Después de que el primer tráiler anticipara un lanzamiento previsto para algún momento de ese año, Rockstar Games fijó la nueva fecha para el 26 de mayo de 2026.

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En noviembre de 2025, la desarrolladora volvió a modificar el calendario y trasladó el estreno seis meses: la fecha vigente pasó a ser el 19 de noviembre de 2026.

Según los comunicados de Rockstar Games, los retrasos respondieron, principalmente, a la necesidad de completar el pulido técnico del juego. El estudio priorizó la calidad de un mapa extenso, ambientado en Leonida, y de mecánicas complejas para evitar problemas masivos durante el lanzamiento.

Lucía es una exconvicta que busca salir adelante de la mano de su novio Jason. (Rockstar Games)

Cómo ver los tráileres de GTA 6

Para ver los tráileres oficiales de Grand Theft Auto VI (GTA 6), hay que ingresar al sitio web de Rockstar Games y acceder a la sección de videos del juego.

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Allí están disponibles el primer tráiler, publicado en diciembre de 2023, y el segundo avance, lanzado en mayo de 2025, además de Grand Theft Auto VI: An Extended Look, presentado en agosto de 2026.

La página oficial también reúne clips centrados en los protagonistas, Jason Duval y Lucía Caminos, así como material sobre otros personajes de Leonida. Rockstar ofrece los videos para reproducirlos desde su plataforma y dirige a los usuarios a YouTube para ver el contenido extendido.