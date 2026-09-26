Tecno

Cuándo sale GTA 6, quiénes son Jason y Lucía y todas las dudas sobre el esperado título de Rockstar Games

La historia protagonizada por Jason y Lucía tiene lugar en la ciudad ficticia Vice City y se estrena en noviembre de 2026

El primer tráiler de GTA 6 rompió récords de visualización en YouTube para un video de su categoriía. (YouTube: Rockstar Games)
Guardar

Grand Theft Auto VI (GTA 6) saldrá el 19 de noviembre de 2026 para PlayStation 5 y Xbox Series X/S. La edición estándar costará USD 79,99 en ambas consolas, mientras que la edición Ultimate tendrá un precio de USD 99,99. La preventa ya está disponible en las tiendas digitales de PlayStation y Xbox.

El lanzamiento se centrará inicialmente en una campaña para un jugador protagonizada por Jason y Lucía.

PUBLICIDAD

La fecha de estreno oficial de GTA 6 pone fin a meses de especulación sobre el calendario de Rockstar.

Los seguidores de este videojuego acuden a Google para realizar consultas relacionadas. Destacan GTA Map, información sobre los nuevos personajes, trama y qué ha pasado con el lanzamiento del esperado título.

Take Two, uno de los responsables de GTA 6, investiga a los responsables de las filtraciones de su videojuego.
Jason y Lucía son los protagonistas de esta nueva entrega de GTA. (Rockstar)

GTA 6 Map

De momento el mapa de GTA 6 no se encuentra disponible de forma oficial ya que el juego no ha salido. Pero si eres nuevo en el universo de Grand Theft Auto, debes conocer que los mapas en el juego hacen referencia a mundos virtuales abiertos donde ocurren todas las misiones, historias y acciones de cada juego de la saga.

PUBLICIDAD

Quiénes son Jason y Lucía en GTA 6

Jason Duval y Lucía Caminos son los dos protagonistas de GTA 6, la próxima entrega de Rockstar Games ambientada en el estado ficticio de Leonida.

La historia los sitúa en Vice City y los presenta como una pareja obligada a apoyarse después de que un golpe aparentemente sencillo salga mal y los involucre en una conspiración criminal que se extiende por todo el estado.

Rockstar lanzó la fecha oficial de preventa de GTA 6.
GTA 6 se desarrolla en la ciuda ficticia Vice City. (Rockstar)

Jason creció entre estafadores y delincuentes. Tras pasar por el Ejército, llegó a los Cayos, donde trabaja para traficantes locales de drogas.

Rockstar lo describe como un hombre que busca una vida fácil, aunque sus circunstancias se complican. Su vínculo con Lucía aparece como una posible salida, pero como una relación marcada por el riesgo y la incertidumbre.

Lucía aprendió a pelear desde niña y terminó en la penitenciaría de Leonida tras defender a su familia. Al recuperar la libertad, decide abandonar las decisiones impulsivas y perseguir la vida próspera que su madre imaginaba desde los días de Liberty City. El estudio plantea que ambos deberán confiar el uno en el otro para sobrevivir.

La compañía de videojuegos indició que GTA VI se lanzará el 26 de mayo de 2026. (Rockstar Games)
Rockstar Games ha pospuesto el lanzamiento del título varias. (Rockstar Games)

Qué ocurrió con el lanzamiento de GTA 6

Grand Theft Auto VI (GTA 6) sufrió dos postergaciones oficiales anunciadas al público.

El primer retraso ocurrió en mayo de 2025. Después de que el primer tráiler anticipara un lanzamiento previsto para algún momento de ese año, Rockstar Games fijó la nueva fecha para el 26 de mayo de 2026.

En noviembre de 2025, la desarrolladora volvió a modificar el calendario y trasladó el estreno seis meses: la fecha vigente pasó a ser el 19 de noviembre de 2026.

Según los comunicados de Rockstar Games, los retrasos respondieron, principalmente, a la necesidad de completar el pulido técnico del juego. El estudio priorizó la calidad de un mapa extenso, ambientado en Leonida, y de mecánicas complejas para evitar problemas masivos durante el lanzamiento.

El esperado Grand Theft Auto VI será publicado el 26 de mayo de 2026. (Rockstar Games)
Lucía es una exconvicta que busca salir adelante de la mano de su novio Jason. (Rockstar Games)

Cómo ver los tráileres de GTA 6

Para ver los tráileres oficiales de Grand Theft Auto VI (GTA 6), hay que ingresar al sitio web de Rockstar Games y acceder a la sección de videos del juego.

Allí están disponibles el primer tráiler, publicado en diciembre de 2023, y el segundo avance, lanzado en mayo de 2025, además de Grand Theft Auto VI: An Extended Look, presentado en agosto de 2026.

La página oficial también reúne clips centrados en los protagonistas, Jason Duval y Lucía Caminos, así como material sobre otros personajes de Leonida. Rockstar ofrece los videos para reproducirlos desde su plataforma y dirige a los usuarios a YouTube para ver el contenido extendido.

Temas Relacionados

Grand Theft Auto VIGTA 6Rockstar GamesVideojuegosTecnologíatecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un jurado de Nuevo México determinó que Facebook mintió sobre la privacidad: Meta enfrenta una posible multa de USD 200.000 millones

El tribunal concluyó que la red social engañó a sus usuarios en más de 43 millones de ocasiones. El juez definirá en octubre si aplica la sanción económica

Un jurado de Nuevo México determinó que Facebook mintió sobre la privacidad: Meta enfrenta una posible multa de USD 200.000 millones

Un trabajador de Google abandona su puesto por temor a una IA que “ya está progresando demasiado rápido”

Esta dimisión se produce después de que el investigador Jacob Coxon renunciara públicamente a Anthropic y afirmara que las empresas “están avanzando a toda velocidad y jugando con nuestras vidas”

Un trabajador de Google abandona su puesto por temor a una IA que “ya está progresando demasiado rápido”

Qué es la agentización de las transacciones con inteligencia artificial y cómo cambiará las compras

Esta modalidad de compra tiene como principal reto ganar la confianza de los usuarios, a pesar de que ellos tienen la potestad de revisar, modificar o detener la operación

Qué es la agentización de las transacciones con inteligencia artificial y cómo cambiará las compras

¿Cuál es el precio de las principales criptomonedas de hoy 26 de septiembre?

Lass criptomonedas han tenido diversos movimientos en las últimas horas

¿Cuál es el precio de las principales criptomonedas de hoy 26 de septiembre?

Spotify premiará a los fans de BTS en Colombia por reproducir su música: contenido exclusivo para los ‘top listeners’

Las reproducciones mensuales del grupo surcoreano llegaron a multiplicarse por seis tras su regreso en 2026

Spotify premiará a los fans de BTS en Colombia por reproducir su música: contenido exclusivo para los ‘top listeners’

DEPORTES

Franco Colapinto chocó a Pierre Gasly y abandonaron los dos Alpine en el circuito callejero de Bakú: George Russell ganó de punta a punta una caótica carrera

Franco Colapinto chocó a Pierre Gasly y abandonaron los dos Alpine en el circuito callejero de Bakú: George Russell ganó de punta a punta una caótica carrera

Franco Colapinto habló tras su choque a Pierre Gasly en Bakú: “Fue un error grande y grave”

Rosario Central y Estudiantes de La Plata se enfrentarán por la Supercopa Internacional: hora, TV y formaciones

El pedido de disculpas de Franco Colapinto por la radio y la furia de Pierre Gasly tras el choque de su compañero

El video del grave error que cometió Franco Colapinto en Bakú: chocó a su compañero y abandonaron los dos

TELESHOW

Lorena Vega reflexiona sobre su perturbador rol en la serie Cautiva: “No es un personaje más”

Lorena Vega reflexiona sobre su perturbador rol en la serie Cautiva: “No es un personaje más”

El drama que vivió Jenny Williams cuando un mal diagnóstico le impidió moverse por dos años: “Pensé que nunca iba a salir”

José Cicala vuelve con un thriller de terror psicológico: "Toda mi niñez estuvo plagada de historias oscuras"

Ligia Piro rinde homenaje al rock argentino a través de Luis Alberto Spinetta y Gustavo Cerati

El llamativo comentario de Rusherking a una participante de Es mi Sueño que impactó a todos: "Qué peligrosa"

INFOBAE AMÉRICA

Congreso de Guatemala envía al Ejecutivo exoneración de impuestos a los combustibles y el presidente Arévalo debe decidir sobre la eliminación

Congreso de Guatemala envía al Ejecutivo exoneración de impuestos a los combustibles y el presidente Arévalo debe decidir sobre la eliminación

Honduras: Corte de Apelaciones ratifica decomiso de más de $4.2 millones vinculados al caso de hospitales móviles

La OIM advierte que una tormenta intensa podría abrir otra emergencia humanitaria entre los desplazados haitianos

Remesas dejaron más fondos en la banca y empujaron el crédito para empresas en El Salvador

Irán dijo que espera una respuesta de EEUU sobre su plan para reabrir Ormuz y no descartó recibir inspectores de la ONU