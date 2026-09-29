Cultura

Ígor Stravinsky, compositor ruso: “Escuchar música requiere un esfuerzo, y el simple hecho de oír no tiene ningún mérito: un pato también oye”

Una declaración de guerra contra la pereza intelectual, el consumo masivo y la pasividad de una época. Historia, contexto y vigencia de un dardo filosófico que hoy interpela directamente a la era de los algoritmos y la música de fondo

Ígor Stravinsky, compositor ruso: “Escuchar música requiere un esfuerzo, y el simple hecho de oír no tiene ningún mérito: un pato también oye” (Crédito: Roger Viollet/Rex)
Ígor Stravinsky, compositor ruso: “Escuchar música requiere un esfuerzo, y el simple hecho de oír no tiene ningún mérito: un pato también oye” (Crédito: Roger Viollet/Rex)
Guardar

En el Olimpo de los grandes provocadores del siglo XX, Igor Stravinsky ocupa un palco preferencial. No solo porque el estreno de su ballet La consagración de la primavera en 1913 provocó un escándalo tal en París que casi termina en un linchamiento público, sino porque a lo largo de su vida se encargó de blindar su genialidad con una lucidez verbal implacable. Para el compositor ruso, la música era, ante todo, una arquitectura sagrada que exigía del espectador la misma rigurosidad que se le pide a un cirujano.

La frase que corona este artículo funciona como un cachetazo. Al trazar una línea divisoria entre el simple acto biológico de “oír” y la acción intelectual y voluntaria de “escuchar”, Stravinsky no solo humilla al oyente perezoso equiparándolo con un ave de corral; está rescatando el estatus de la música porque demanda atención, tiempo y, fundamentalmente, un esfuerzo. No se trata de un refugio para el sentimentalismo barato ni un decorado para musicalizar la cotidianeidad. La música es arte.

PUBLICIDAD

Esta sentencia no surgió de la nada ni pertenece al territorio de los mitos apócrifos de internet. Quedó registrada formalmente en Conversaciones con Igor Stravinsky, publicado en 1959 y traducía al español en 1964. El volumen es el resultado de un experimento fascinante: un viejo maestro en el invierno de su vida —instalado en Hollywood, lejos de su Rusia natal y de su Francia de adopción— contestando el minucioso cuestionario del entonces joven director de orquesta Robert Craft.

Robert Craft no fue un asistente más; fue el hombre que rejuveneció la mente de Stravinsky, quien lo empujó a descubrir nuevas técnicas musicales como el dodecafonismo y quien se encargó de grabar magnetófono en mano cada una de sus genialidades orales. La importancia de Conversaciones con Igor Stravinsky (y de sus tomos posteriores como Exposiciones y desarrollos o Retrospectives and Conclusions) radica en que le quitó el velo inalcanzable y humanizó al mito.

PUBLICIDAD

Libro titulado Conversaciones con Igor Stravinsky de Robert Craft, con una foto en blanco y negro del compositor sobre un fondo desenfocado.
"Conversaciones con Igor Stravinsky" (1959) de Robert Craft (Imagen Ilustrativa Infobae)

Despojado de la solemnidad de las conferencias académicas que el compositor había dictado años antes en la Universidad de Harvard —y que se editaron bajo el título Poética musical—, en los diálogos con Craft se muestra libre, ríspido, irónico y descarnadamente honesto. En ese entonces la televisión empezaba a colonizar los hogares y la música grabada en discos de vinilo se convertía en un bien de consumo masivo. El compositor intuyó el peligro de la “música funcional” o “música de fondo”.

Si estiramos el razonamiento de Stravinsky hasta el presente, las plataformas de streaming actuales y las listas de reproducción diseñadas bajo títulos como “Música para concentrarse” o “Chill Out para estudiar” son el triunfo definitivo del “pato”. Consumimos música como si fuera oxígeno: está ahí, inunda el ambiente, pero nadie la está atendiendo realmente. El algoritmo trabaja para que la música exista y se reproduzca, pero no moleste, para que sea una textura inofensiva que tape el silencio.

Para el autor de Petrushka, esto era una aberración. Escuchar, para él, implicaba seguir el desarrollo de una idea, descifrar las tensiones armónicas, conmoverse a través de la inteligencia del orden sonoro. Oír es pasivo, un reflejo del sistema nervioso que compartimos con el reino animal; escuchar es un acto cultural, humano y eminentemente político. Esta máxima resume a la perfección el núcleo duro de la estética stravinskiana: su posición de resistencia frente al achatamiento.

Toda su vida, el compositor luchó contra la idea romántica de que la música es un canal para “expresar sentimientos”. En sus escritos teóricos siempre defendió que la música no expresa nada más que a sí misma. Es un juego de formas, un combate contra el caos del tiempo. Si la música es una estructura pura y perfecta, el oyente no puede ser un mero receptor que se deja masajear por el sonido. Debe ser un participante activo. Exigirle “esfuerzo” al público era la forma que tenía Stravinsky de respetarlo.

Ígor Stravinsky (1882-1971) fue un compositor, pianista y director de orquesta ruso, unánimemente considerado una de las figuras más revolucionarias de la historia de la música occidental (Crédito: EFE)
Ígor Stravinsky (1882-1971) fue un compositor, pianista y director de orquesta ruso, unánimemente considerado una de las figuras más revolucionarias de la historia de la música occidental (Crédito: EFE)

En definitiva, al negarse a hacer música fácil, obligaba a su audiencia a elevarse. Y casi un siglo después de haber sido pronunciada, la advertencia del maestro ruso sigue vigente, mirándonos de frente desde las pantallas de nuestros teléfonos celulares. Ante la oferta infinita de sonidos a un solo clic de distancia, la pregunta de Stravinsky sigue flotando en el aire: frente al arte, ¿estamos operando como seres humanos conscientes o nos estamos conformando con la cómoda e irrelevante audición del pato?

¿Quién es Ígor Stravinsky?

Ígor Stravinsky (1882-1971) fue un compositor, pianista y director de orquesta ruso, unánimemente considerado una de las figuras más revolucionarias de la historia de la música occidental. Nacido en Oranienbaum, Rusia, alcanzó el estrellato internacional en París gracias a su colaboración con los Ballets Rusos de Serguéi Diáguilev, para quienes compuso las tres obras maestras de su período temprano: El pájaro de fuego (1910), Petrushka (1911) y La consagración de la primavera (1913).

Esta última pieza modificó para siempre el rumbo del siglo XX debido a sus ritmos salvajes, su crudeza primitiva y una disonancia tan extrema que desató un célebre disturbio y batalla campal entre el público la noche de su estreno. Marcado por el desarraigo de los conflictos globales, la vida de Stravinsky se convirtió en un periplo de exilios que lo llevó a adoptar primero la ciudadanía francesa y, más tarde, la estadounidense. A lo largo de su carrera mutó de forma camaleónica.

Abandonó el nacionalismo ruso para liderar el neoclasicismo con piezas como Pulcinella (1920) y la ópera El progreso del libertino (1951), y terminó sus días abrazando la rigidez matemática del dodecafonismo. Tras pasar sus últimas décadas componiendo, dictando conferencias y girando por el mundo, falleció a los 88 años en Nueva York, de insuficiencia cardíaca. Sus restos fueron enterrados, por deseo propio, en el cementerio de la isla de San Michele en Venecia, cerca de la tumba de su gran mentor, Diáguilev.

Temas Relacionados

CulturaFilosofíaMúsicaArteÍgor Stravinsky

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un informe revela cuántos suscriptores globales sumó ‘El Eternauta’ a Netflix y por qué Corea del Sur fue el mercado más receptivo

La serie argentina de ciencia ficción traccionó más de 3 millones de abonados de la plataforma de streaming y encabezó el ranking de producciones en español y portugués durante 2025

Un informe revela cuántos suscriptores globales sumó ‘El Eternauta’ a Netflix y por qué Corea del Sur fue el mercado más receptivo

Alberto Manguel, el argentino que leía para Borges ciego, gana el gran premio de la Biblioteca Nacional de Francia

El escritor, traductor y ensayista de 78 años recibirá una distinción dotada con 10.000 euros, tras una trayectoria dedicada a los libros, la lectura y las bibliotecas

Alberto Manguel, el argentino que leía para Borges ciego, gana el gran premio de la Biblioteca Nacional de Francia

Una campaña publicitaria fallida dio vida a Mafalda y la convirtió en el mayor ícono de la historieta latinoamericana

Hace 62 años, un personaje creado por encargo para vender electrodomésticos apareció por primera vez con una pregunta a su papá y una ironía sobre el país: así nació la obra cumbre de Quino

Una campaña publicitaria fallida dio vida a Mafalda y la convirtió en el mayor ícono de la historieta latinoamericana

La gran polémica del “Borges de Bioy”: por qué María Kodama quería “cuidar” a su pareja de esa “traición” hecha libro

Detrás de la reedición del famoso diario de Adolfo Bioy Casares hay un debate que su inolvidable albacea protagonizó. “Es un acto de cobardía”, aseguraba, irreductible

La gran polémica del “Borges de Bioy”: por qué María Kodama quería “cuidar” a su pareja de esa “traición” hecha libro

Sobrenatural y política, la película argentina elegida para el Oscar convierte el estallido de 2001 en una muestra del gótico latinoamericano

Dirigida por Laura Casabé y basada en relatos de Mariana Enríquez, ‘La virgen de la tosquera’ retrata a una joven del conurbano cuya furia y poderes inexplicables son el espejo de una sociedad en desintegración

Sobrenatural y política, la película argentina elegida para el Oscar convierte el estallido de 2001 en una muestra del gótico latinoamericano

DEPORTES

Cerró la votación del Balón de Oro: cómo buscarán blindar los resultados este año y quiénes son las dos personas que sabrán quién es el ganador

Cerró la votación del Balón de Oro: cómo buscarán blindar los resultados este año y quiénes son las dos personas que sabrán quién es el ganador

David Trezeguet explicó cómo su fichaje por River Plate derivó en su divorcio y habló sobre los rumores de conflicto con Cavenaghi

“Frena muy tarde”: el paso a paso de la maniobra de Franco Colapinto que terminó con el choque a Pierre Gasly en la carrera de Bakú

Ailín Pérez celebró con un provocativo video: subió al 2° del ranking y podría ser la primera argentina en pelear por un título de UFC en la historia

Tras el choque en Bakú, Franco Colapinto reveló el plan de trabajo especial que empleó para correr en Malasia por primera vez

TELESHOW

Pity Álvarez habló luego de su crisis nerviosa: “Me va a explotar la cabeza”

Pity Álvarez habló luego de su crisis nerviosa: “Me va a explotar la cabeza”

Juli Poggio entró a MasterChef Celebrity con una icónica frase de la China Suárez: la reacción de Wanda Nara

Cuánto midió el regreso de Masterchef Celebrity: 24 figuras, un nuevo jurado y el carisma de Wanda Nara

Jimena Barón abandonó el estudio de Es mi sueño tras escuchar la frase de una participante: “¿Cómo puede ser?”

Así fue la primera degustación de MasterChef Celebrity: trabajo en equipo, platos fallidos y retos del jurado

INFOBAE AMÉRICA

Un informe revela cuántos suscriptores globales sumó ‘El Eternauta’ a Netflix y por qué Corea del Sur fue el mercado más receptivo

Un informe revela cuántos suscriptores globales sumó ‘El Eternauta’ a Netflix y por qué Corea del Sur fue el mercado más receptivo

Rodrigo Paz admite una escala de tres días en Boca Ratón durante su viaje a EEUU y anuncia nuevos créditos

“Había que rescatarlas antes de la marea”: así salvaron a ocho vacas que cayeron de un acantilado en Gales y quedaron atrapadas entre rocas

Una campaña publicitaria fallida dio vida a Mafalda y la convirtió en el mayor ícono de la historieta latinoamericana

El FMI advirtió a Uruguay: desde 2016 avanza a un ritmo insuficiente para alcanzar a países ricos