Ígor Stravinsky, compositor ruso: “Escuchar música requiere un esfuerzo, y el simple hecho de oír no tiene ningún mérito: un pato también oye” (Crédito: Roger Viollet/Rex)

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En el Olimpo de los grandes provocadores del siglo XX, Igor Stravinsky ocupa un palco preferencial. No solo porque el estreno de su ballet La consagración de la primavera en 1913 provocó un escándalo tal en París que casi termina en un linchamiento público, sino porque a lo largo de su vida se encargó de blindar su genialidad con una lucidez verbal implacable. Para el compositor ruso, la música era, ante todo, una arquitectura sagrada que exigía del espectador la misma rigurosidad que se le pide a un cirujano.

La frase que corona este artículo funciona como un cachetazo. Al trazar una línea divisoria entre el simple acto biológico de “oír” y la acción intelectual y voluntaria de “escuchar”, Stravinsky no solo humilla al oyente perezoso equiparándolo con un ave de corral; está rescatando el estatus de la música porque demanda atención, tiempo y, fundamentalmente, un esfuerzo. No se trata de un refugio para el sentimentalismo barato ni un decorado para musicalizar la cotidianeidad. La música es arte.

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Esta sentencia no surgió de la nada ni pertenece al territorio de los mitos apócrifos de internet. Quedó registrada formalmente en Conversaciones con Igor Stravinsky, publicado en 1959 y traducía al español en 1964. El volumen es el resultado de un experimento fascinante: un viejo maestro en el invierno de su vida —instalado en Hollywood, lejos de su Rusia natal y de su Francia de adopción— contestando el minucioso cuestionario del entonces joven director de orquesta Robert Craft.

Robert Craft no fue un asistente más; fue el hombre que rejuveneció la mente de Stravinsky, quien lo empujó a descubrir nuevas técnicas musicales como el dodecafonismo y quien se encargó de grabar magnetófono en mano cada una de sus genialidades orales. La importancia de Conversaciones con Igor Stravinsky (y de sus tomos posteriores como Exposiciones y desarrollos o Retrospectives and Conclusions) radica en que le quitó el velo inalcanzable y humanizó al mito.

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"Conversaciones con Igor Stravinsky" (1959) de Robert Craft (Imagen Ilustrativa Infobae)

Despojado de la solemnidad de las conferencias académicas que el compositor había dictado años antes en la Universidad de Harvard —y que se editaron bajo el título Poética musical—, en los diálogos con Craft se muestra libre, ríspido, irónico y descarnadamente honesto. En ese entonces la televisión empezaba a colonizar los hogares y la música grabada en discos de vinilo se convertía en un bien de consumo masivo. El compositor intuyó el peligro de la “música funcional” o “música de fondo”.

Si estiramos el razonamiento de Stravinsky hasta el presente, las plataformas de streaming actuales y las listas de reproducción diseñadas bajo títulos como “Música para concentrarse” o “Chill Out para estudiar” son el triunfo definitivo del “pato”. Consumimos música como si fuera oxígeno: está ahí, inunda el ambiente, pero nadie la está atendiendo realmente. El algoritmo trabaja para que la música exista y se reproduzca, pero no moleste, para que sea una textura inofensiva que tape el silencio.

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Para el autor de Petrushka, esto era una aberración. Escuchar, para él, implicaba seguir el desarrollo de una idea, descifrar las tensiones armónicas, conmoverse a través de la inteligencia del orden sonoro. Oír es pasivo, un reflejo del sistema nervioso que compartimos con el reino animal; escuchar es un acto cultural, humano y eminentemente político. Esta máxima resume a la perfección el núcleo duro de la estética stravinskiana: su posición de resistencia frente al achatamiento.

Toda su vida, el compositor luchó contra la idea romántica de que la música es un canal para “expresar sentimientos”. En sus escritos teóricos siempre defendió que la música no expresa nada más que a sí misma. Es un juego de formas, un combate contra el caos del tiempo. Si la música es una estructura pura y perfecta, el oyente no puede ser un mero receptor que se deja masajear por el sonido. Debe ser un participante activo. Exigirle “esfuerzo” al público era la forma que tenía Stravinsky de respetarlo.

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Ígor Stravinsky (1882-1971) fue un compositor, pianista y director de orquesta ruso, unánimemente considerado una de las figuras más revolucionarias de la historia de la música occidental (Crédito: EFE)

En definitiva, al negarse a hacer música fácil, obligaba a su audiencia a elevarse. Y casi un siglo después de haber sido pronunciada, la advertencia del maestro ruso sigue vigente, mirándonos de frente desde las pantallas de nuestros teléfonos celulares. Ante la oferta infinita de sonidos a un solo clic de distancia, la pregunta de Stravinsky sigue flotando en el aire: frente al arte, ¿estamos operando como seres humanos conscientes o nos estamos conformando con la cómoda e irrelevante audición del pato?

¿Quién es Ígor Stravinsky?

Ígor Stravinsky (1882-1971) fue un compositor, pianista y director de orquesta ruso, unánimemente considerado una de las figuras más revolucionarias de la historia de la música occidental. Nacido en Oranienbaum, Rusia, alcanzó el estrellato internacional en París gracias a su colaboración con los Ballets Rusos de Serguéi Diáguilev, para quienes compuso las tres obras maestras de su período temprano: El pájaro de fuego (1910), Petrushka (1911) y La consagración de la primavera (1913).

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Esta última pieza modificó para siempre el rumbo del siglo XX debido a sus ritmos salvajes, su crudeza primitiva y una disonancia tan extrema que desató un célebre disturbio y batalla campal entre el público la noche de su estreno. Marcado por el desarraigo de los conflictos globales, la vida de Stravinsky se convirtió en un periplo de exilios que lo llevó a adoptar primero la ciudadanía francesa y, más tarde, la estadounidense. A lo largo de su carrera mutó de forma camaleónica.

Abandonó el nacionalismo ruso para liderar el neoclasicismo con piezas como Pulcinella (1920) y la ópera El progreso del libertino (1951), y terminó sus días abrazando la rigidez matemática del dodecafonismo. Tras pasar sus últimas décadas componiendo, dictando conferencias y girando por el mundo, falleció a los 88 años en Nueva York, de insuficiencia cardíaca. Sus restos fueron enterrados, por deseo propio, en el cementerio de la isla de San Michele en Venecia, cerca de la tumba de su gran mentor, Diáguilev.

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