Crimen y Justicia

Pidieron prisión preventiva para Callejero Fino: el fiscal considera que hay peligro de fuga

Cosme Iribarren, a cargo de la causa, solicitó que el cantante sea procesado por portación ilegal de arma de guerra y continúe detenido

Un hombre con camiseta blanca custodiado por una oficial de policía y una imagen con una pistola negra, un cargador y doce balas
Efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires detienen al cantante Callejero Fino y secuestran una pistola con cargador y cartuchos en Tigre.
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El fiscal Cosme Iribarren, a cargo de la causa que investiga a Callejero Fino por portación ilegal de arma de guerra, solicitó en las últimas horas que el cantante sea procesado con prisión preventiva. Lo hizo tras considerar que existe peligro de fuga.

El músico está detenido desde el pasado 30 de agosto, cuando fue descubierto durante un control vehicular con una pistola calibre .40 marca Glock en su Volkswagen Amarok V6, que circulaba sin patente por la zona de Villa La Ñata, Tigre.

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Al momento del arresto, Callejero Fino aseguró desconocer que tenía el arma en el vehículo y explicó a las autoridades que se trata de una camioneta que suele compartir con algunos familiares y amigos, sugiriendo que podría ser de otra persona.

Sin embargo, según supo Infobae de fuentes del caso, la Justicia de San Isidro realizó distintas medidas de prueba que permitieron confirmar que el arma era de él. Para llegar a esa conclusión, el fiscal Iribarren reconstruyó las 48 horas previas a la detención a fin de esclarecer quién había manejado la camioneta durante ese fin de semana: había sido solo el músico.

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En detalle, las autoridades lograron reconstruir que Callejero Fino manejó ese viernes hasta el Movistar Arena para ir a un recital y luego se movió por las zonas de Pilar y Tigre. El día de su detención, un domingo, iba al cumpleaños de J Rei, el novio de María Becerra. Nadie más usó el vehículo.

Con esa información, la Justicia consideró “imposible” que el cantante no supiera de la pistola hallada en el vehículo y ordenó que siga preso.

El hecho y la condena previa

El cantante tiene antecedentes que fueron determinantes para que la Justicia solicite su detención: seis años atrás, el cantante cumplió una condena por robo a mano armada.

El referente del género RKT fue capturado en el cruce de Italia y Ruta 27, en la zona de Villa La Ñata, mientras circulaba con una Volkswagen Amarok V6 sin patentes. Tras notar la falta de chapas en la camioneta, personal de la Comisaría 4° de Benavidez de la Policía Bonaerense -que depende de la Superintendencia AMBA Norte I, a cargo del comisario general Lucas Borge- le cortó el paso.

La productora Wesaisons, vinculada a Callejero Fino y a otras figuras de géneros urbanos, publicó un comunicado en su perfil de Instagram con respecto a la situación del cantante.

Alli, aseguraron que el músico se encuentra “atendiendo un requerimiento formal y cumpliendo plenamente con sus obligaciones ciudadanas ante las autoridades competentes”.

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