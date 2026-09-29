Rodrigo Paz admite una escala de tres días en Boca Ratón durante su viaje a EEUU y anuncia nuevos créditos

En su informe del viaje a Estados Unidos, Rodrigo Paz señaló que tuvo 32 reuniones, amplió los créditos a 10 mil millones de dólares y dijo que la escala de fin de semana en Florida, fue por decisiones "técnicas". EFE/Presidencia de Bolivia

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El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, admitió este lunes que el avión presidencial FAB-002 hizo una escala de tres días en Boca Ratón, una exclusiva ciudad costera al sur de Florida. En medio de cuestionamientos sobre su agenda y el uso de recursos públicos, el jefe de Estado señaló que fue una escala “técnica” al concluir una semana de reuniones de alto nivel en Washington y Nueva York, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

“La elección de aeropuertos no pasa por uno, pasa por una decisión técnica”, explicó el mandatario y agregó que desconoce los motivos de la permanencia del avión en el que iba a bordo.

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Registros públicos de aviación muestran que el FAB-002 hizo una ruta que coincide con la del exmandatario: partió la madrugada del 19 de septiembre de Santa Cruz con destino a Panamá, donde hizo una escala antes de continuar al aeropuerto de Manassas, en Washington D.C, y luego a Teterboro, una de las terminales más importantes del área metropolitana de Nueva York.

El FAB002, un Dassault Falcon 50EX, es un avión de la Fuerza Aérea Militar destinada para la gestión presidencial.

A su retorno, el avión voló a Boca Ratón donde estuvo entre el 24 y 27 de septiembre, antes de su regreso a Bolivia, sin que hubiera trascendido la agenda presidencial ni se hubiera informado los motivos de la escala en esa ciudad.

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Cuestionado por periodistas locales, Paz evitó entrar en detalles, se limitó a calificar la escala de tres días como una decisión técnica y se comparó con Evo Morales: “A diferencia de Evo, yo no uso el avión para irme a ver partidos”, afirmó, en referencia al viaje del expresidente a Sudáfrica para la inauguración del Mundial de fútbol en 2010.

El mandatario agregó que su estadía en Estados Unidos fue productiva porque amplió las negociaciones de créditos externos que gestiona Bolivia como “un paso extraordinario” para “la nueva dinámica de la economía”. Sin mencionar montos, organismos ni proyectos, afirmó que su gestión ha logrado acuerdos por 10 mil millones de dólares.

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Rodrigo Paz durante su discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas. REUTERS/Mike Segar

“Los aviones o las movilidades de la presidencia, son instrumentos de trabajo. Nosotros usamos un instrumento de trabajo para los 10 mil millones de dólares que van a venir”, justificó.

Esta cifra incluye créditos ya aprobados del Banco Mundial, el Banco de desarrollo de América Latina y el Caribe-CAF y el Fondo Monetario Internacional (FMI), entre otros.

Por otro lado, Paz señaló que tuvo 32 reuniones con funcionarios de alto nivel, entre los que mencionó el secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio, los presidentes de Uruguay y Paraguay, Yamandú Orsi y Santiago Peña, con quienes acordó impulsar la alianza Urupabol; además otros mandatarios y representantes de organizaciones internacionales, como la ONU y el Banco Mundial, entre otros.

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Sin embargo, en su informe no mencionó el encuentro con Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, con quien se reunió el jueves junto con los mandatarios de Panamá y Paraguay.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dialogó con los presidentes de Bolivia, Panamá y Paraguay sobre una alianza estratégica entre su país y América Latina.

Según información difundida por el Gobierno de Paraguay, el encuentro trató sobre una alianza estratégica entre Israel y América Latina, en la que los líderes hablaron sobre “mecanismos para consolidar una seguridad duradera” y expresaron “el firme compromiso de sus respectivos Gobiernos en la lucha contra el terrorismo”.

Paz inició este lunes una semana compleja marcada tanto por escándalos como por gestiones ante la nueva política de combustibles. Mientras el presidente esquiva los cuestionamientos por su estadía en Boca Ratón y la publicación de una separata en un periódico estadounidense que hasta ahora nadie explica, el Gobierno busca generar consensos para evitar que las protestas por el nuevo precio del diésel se masifiquen.

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