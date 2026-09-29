Medio Ambiente

“Había que rescatarlas antes de la marea”: así salvaron a ocho vacas que cayeron de un acantilado en Gales y quedaron atrapadas entre rocas

Los animales quedaron aislados entre piedras tras la caída, sin una ruta posible por tierra. Agricultores, pescadores y rescatistas organizaron una maniobra para llevarlos hasta una playa cercana

Ocho vacas quedaron atrapadas entre las rocas al pie de un acantilado en la costa de Pembrokeshire, Gales (The Wales Farmer)

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La marea avanzaba sobre las rocas de una cala de difícil acceso en la costa de Gales, mientras ocho vacas permanecían atrapadas al pie de un acantilado. No había una salida posible por tierra. La única alternativa era llevarlas al agua y guiarlas hasta una playa cercana, con sogas, embarcaciones y el trabajo conjunto de agricultores, pescadores y rescatistas.

El operativo ocurrió el martes 22 de septiembre en una localidad costera de Pembrokeshire. Las reses, pertenecientes a la firma ganadera W.G. Richards & Sons Ltd., habían caído desde el acantilado y quedaron varadas entre las piedras.

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Un pescador local detectó a los animales durante la noche, pero el rescate debió esperar hasta el amanecer (Facebook)
Un pescador local detectó a los animales durante la noche, pero el rescate debió esperar hasta el amanecer (Facebook)

La situación había sido advertida la noche anterior por un pescador local. Sin embargo, la falta de luz obligó a postergar cualquier intento de rescate. El terreno, rodeado de piedras y expuesto al avance del mar, impedía que los animales fueran retirados desde la costa.

A la mañana siguiente, los equipos volvieron al lugar con un plan para sacarlas antes de que el agua cubriera buena parte de la zona donde se encontraban.

El operativo comenzó a las 11:30

A las 11:30, la tripulación de la embarcación Angle Lifeboat RNLI recibió el aviso y acudió junto con la Patrulla Portuaria de Milford Haven.

El operativo también contó con agricultores locales y una embarcación pesquera, cuyo propietario colaboró para acercar a los equipos a la cala.

La marea obligó a los equipos a organizar un operativo contrarreloj para sacar a las reses de la cala (Facebook)
La marea obligó a los equipos a organizar un operativo contrarreloj para sacar a las reses de la cala (Facebook)

La primera tarea consistió en trasladar a los granjeros y el equipamiento hasta el punto donde las vacas estaban aisladas. Para ello, el bote salvavidas desplegó una lancha inflable tipo Y, más pequeña y apta para maniobrar en las aguas cercanas a las piedras.

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Las reses habían quedado en un espacio reducido entre el acantilado y el mar. Según informó la organización de salvamento, los equipos esperaron el momento adecuado para comenzar a mover a los animales hacia el agua.

El dueño del ganado, Huw Richards, explicó que el operativo presentó dificultades por las condiciones del lugar. “El área estaba rodeada de rocas”, afirmó a The Wales Farmer.

Agricultores, pescadores y rescatistas participaron del traslado de las vacas hacia una playa cercana (Facebook)
Agricultores, pescadores y rescatistas participaron del traslado de las vacas hacia una playa cercana (Facebook)

Los rescatistas evaluaron cómo sujetar a cada vaca sin lastimarla y cómo evitar que quedara atrapada contra las piedras durante el trayecto. La operación requería calma, ya que cualquier reacción brusca de los animales podía complicar el traslado.

Las vacas fueron llevadas una por una

Con la subida de la marea, los agricultores lograron acercar a las vacas a la orilla. Allí las aseguraron con líneas y las condujeron de manera individual hacia el agua.

Una lancha inflable permitió trasladar a los granjeros y el equipamiento hasta la zona de difícil acceso (Facebook)
Una lancha inflable permitió trasladar a los granjeros y el equipamiento hasta la zona de difícil acceso (Facebook)

Cada animal fue trasladado por mar hasta la playa de Angle Point, situada a corta distancia de la cala. Los equipos guiaron a las vacas para que mantuvieran la cabeza fuera del agua y evitaran golpes contra las rocas.

Richards relató que colocaron arneses alrededor de la cabeza de los animales antes de iniciar el recorrido. “Nos aseguramos de mantenerles la cabeza sobre el agua y las guiamos con suavidad de regreso a tierra firme”, señaló.

El traslado desde la cala hasta la playa demandó cerca de una hora y media. La embarcación pesquera y los rescatistas acompañaron a cada vaca durante el recorrido, mientras los agricultores las esperaban en la costa.

Las vacas habían caído desde el acantilado y quedaron aisladas entre el mar y las piedras (Facebook)
Las vacas habían caído desde el acantilado y quedaron aisladas entre el mar y las piedras (Facebook)

Las imágenes difundidas tras el operativo mostraron a los animales en el agua, sujetos por cuerdas y guiados por las embarcaciones hasta la playa. Una vez en tierra, las vacas fueron retiradas de la orilla y atendidas por los propietarios y trabajadores de la granja.

A las 14:45, todos los animales ya habían llegado a salvo a la playa de Angle Point.

Los equipos esperaron la subida de la marea para acercar a los animales al agua (Facebook)
Los equipos esperaron la subida de la marea para acercar a los animales al agua (Facebook)

Las ocho vacas volvieron al campo con lesiones leves

Luego de la caída y del traslado por mar, las vacas fueron examinadas. Huw Richards indicó que algunas tenían cortes y golpes, aunque se encontraban en buenas condiciones generales.

Cada vaca fue asegurada con cuerdas antes de iniciar el trayecto por mar (Facebook)
Cada vaca fue asegurada con cuerdas antes de iniciar el trayecto por mar (Facebook)

“Regresaron a tierra con algunos cortes y moretones por la caída, pero aparte de eso estaban bien”, afirmó el productor.

El propietario también agradeció al pescador que detectó a los animales, a los integrantes del bote salvavidas, a la Patrulla Portuaria de Milford Haven y a los agricultores que participaron del operativo.

A las 15:00, el bote salvavidas ya había vuelto a su amarre y quedó disponible para atender otras emergencias. Las ocho vacas, en tanto, regresaron al campo después de varias horas atrapadas entre las rocas y frente al mar.

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