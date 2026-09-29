Guatemala

La Policía Nacional captura a dos hombres tras un tiroteo entre vehículos en la calle Martí vía principal en la ciudad de Guatemala

El ataque dejó a tres personas hospitalizadas luego de que ocupantes de una camioneta negra dispararan contra otra gris, que terminó contra una vivienda en la zona 6 capitalina de Guatemala

Grabaciones muestran un vehículo oscuro detenido en la vía pública tras registrarse un ataque armado. La luneta posterior del automóvil presenta múltiples impactos de proyectil de arma de fuego. En la escena se observa la presencia de socorristas y personas transitando por el área. Redes Sociales

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La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a dos hombres tras un ataque armado entre vehículos en la calle Martí de la zona 6 de Ciudad de Guatemala, que dejó tres heridos hospitalizados, dos fusiles de asalto incautados y una pistola sin registro. Las autoridades investigan si el hecho está relacionado con el asesinato de cuatro hombres ocurrido una semana antes en el mismo sector.

El intercambio de disparos se produjo cuando una camioneta gris circulaba por esa vía y los ocupantes de una camioneta negra abrieron fuego repetidas veces contra el vehículo. La camioneta atacada terminó impactando contra una vivienda, según datos transmitidos en un Live de la PNCdeGuatemala.

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Testigos describieron una balacera intensa y prolongada en un tramo que luego quedó bajo resguardo policial. Los agentes de la Comisaría 12 intervinieron antes de la llegada de las fuerzas especiales, de acuerdo con los mandos que participaron en la transmisión oficial desde el lugar.

Uno de los sospechosos descendió de la camioneta negra e intentó escapar a pie. El hombre buscó refugio frente a una ferretería cercana, donde fue interceptado por los policías.

Mosaico con un hombre arrestado junto a un policía, dos armas de fuego, un bolso y una toma aérea de una calle con patrullas policiales.
Agentes de policía custodian a un hombre detenido en la vía pública tras la incautación de armas de fuego durante un operativo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dos fusiles y una pistola sin número de serie

La detención permitió localizar un chaleco antibalas y una pistola con el número de serie borrado que el sospechoso portaba al momento de ser reducido. El arma carecía de registro identificable, una característica que las autoridades asocian con métodos empleados por estructuras criminales para dificultar el rastreo de armas usadas en hechos violentos.

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Los investigadores encontraron elementos de prueba distribuidos a lo largo de 35 metros de la vía pública. En ese perímetro quedaron los dos fusiles de asalto, tolvas o cargadores vacíos, una gorra atribuida a uno de los atacantes y la camioneta negra utilizada durante el ataque.

Uno de los fusiles permaneció sobre el asfalto, mientras que el segundo fue hallado dentro de la camioneta negra. Ambos carecían de número de registro, al igual que la pistola secuestrada durante la captura.

La camioneta de los presuntos agresores presentaba impactos de bala en su estructura. Las tres personas que viajaban en el vehículo gris atacado quedaron bajo custodia temporal de la PNC mientras se establece si cuentan con ingresos previos a centros carcelarios o posibles vínculos con organizaciones delictivas.

El subcomisario Jorge Aguilar explicó que esa revisión forma parte del procedimiento aplicado ante ataques que podrían responder a disputas entre grupos criminales. La misma verificación será realizada sobre los dos detenidos antes de que sean puestos a disposición de los tribunales correspondientes.

Los antecedentes de los cinco involucrados serán cotejados en las bases de datos del sistema penitenciario y de investigación criminal. La medida busca determinar si existen conexiones entre los ocupantes de ambos vehículos y otros hechos armados registrados en la capital guatemalteca.

La masacre de cuatro hombres en el mismo sector

La PNC no descarta que los detenidos tengan una relación directa con un ataque armado ocurrido el 18 de septiembre en la 23 avenida y 2ª calle de la zona 6. Ese hecho dejó cuatro muertos y, hasta el momento, no registra capturas confirmadas.

Las víctimas fueron Kenneth Azael Santos, de 22 años; Maynor García Popola, de aproximadamente 25; Yacos Alexander Catalán Popola, de 20, y Anthony Josué Escobar López, de alrededor de 20 años.

Socorristas del Cuerpo de Bomberos Municipales llegaron al sitio tras recibir múltiples llamadas de vecinos al número de emergencia 123 por las detonaciones. Al arribar, encontraron a los cuatro hombres sin signos vitales.

El Ministerio Público mantuvo cerrada el área durante varias horas para realizar las diligencias del caso anterior. Esa investigación continúa abierta y ahora será contrastada con los elementos obtenidos tras el tiroteo en la calle Martí.

Después de las capturas, agentes de la Comisaría 12 ampliaron el acordonamiento a varias cuadras alrededor de la escena. La medida bloqueó por completo el tránsito vehicular y peatonal en ese tramo de la calle Martí mientras se esperaba la llegada de fiscales del Ministerio Público.

Las autoridades no precisaron a qué hora se reabriría la vía, aunque anticiparon que la circulación volvería de forma gradual conforme avanzara el procesamiento de la escena. El Ministerio Público deberá establecer el móvil del ataque y determinar si existe una conexión entre los dos hechos violentos ocurridos en la zona 6.

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