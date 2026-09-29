Explotaron tanques de metanol en una fábrica de Santa Fe: dos operarios murieron y otros cuatro resultaron heridos

El incidente fatal se produjo en la localidad de Puerto San Martín

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Dos operarios murieron y al menos otros cuatro resultaron heridos tras la explosión de tanques de metanol en una fábrica de la localidad de Puerto General San Martín, en Santa Fe.

Entre los cuatro trabajadores heridos, dos de ellos se encuentran en grave estado y fueron trasladados de urgencia a Rosario.

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Según le indicó la Policía de Santa Fe a Infobae, el trágico incidente se produjo en la fábrica Albardón Bio, ubicada en avenida América y Vucetich, al lado de una termoeléctrica.

Las primeras informaciones difundidas señalan que habrían explotado “varios tanques” que almacenaban metanol.

Los bomberos presentes en el lugar se encuentran extinguiendo los distintos focos ígneos y buscando otras posibles víctimas en las estructuras colapsadas.

Dos muertos por la explosión de tanques de metanol en una fábrica de Santa Fe

Puerto General San Martín se encuentra en el departamento San Lorenzo y está ubicada a solo 27 kilómetros de Rosario.

Los Bomberos de Rosario acudieron al sitio de la tragedia y destacaron que cuentan con un DRONE MATRICE 4T, el cual “es de suma importancia para la detección de puntos calientes y búsqueda de personas”.

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El metanol es un compuesto químico líquido, incoloro, altamente inflamable y muy tóxico que se utiliza en diversos procesos productivos y en la fabricación de biocombustibles.

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