Cuántos dólares tienen los argentinos debajo del colchón y cómo cambió el monto desde la llegada de Milei

La cantidad de dólares debajo del colchón creció en los últimos doce meses. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La cantidad de dólares fuera del sistema financiero fue cambiando en los últimos años, afectada por la llegada del Gobierno de Milei, los diferentes regímenes cambiarios y las nuevas reglas impositivas. Aunque no existe un registro directo de esos billetes, el Indec permite hacer una estimación trimestral que sirve para comparar distintos momentos.

Según el último informe de Balanza de Pagos del Indec, al segundo trimestre de 2026 los argentinos tenían USD 221.055 millones “debajo del colchón”. La cifra es USD 18.712 millones inferior a la de fines de 2023, cuando Milei llegó al Gobierno: en ese momento el saldo era de USD 239.767 millones, por lo que la baja acumulada es de 7,8 por ciento. En la comparación interanual, en cambio, el número subió: en el segundo trimestre de 2025 el monto era de USD 214.493 millones, es decir, USD 6.562 millones menos que ahora (un alza de 3,1%).

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El término “debajo del colchón” engloba el efectivo, las cajas de seguridad y las cuentas no declaradas en el exterior. Para estimarlo se toma el rubro “moneda y depósitos” de los activos externos de “otros sectores” (hogares, empresas y otras sociedades financieras) dentro de la posición de inversión internacional neta a valor de mercado, que a junio fue de USD 260.402 millones. A ese monto se le restan los depósitos en dólares del sector privado no financiero, que a junio de 2026 sumaban USD 39.347 millones. La diferencia es la cifra de USD 221.055 millones.

Se estima que los dólares fuera del sistema financiero superan por 4,6 veces a las reservas del Banco Central. (Reuters)

Para dimensionar el monto, alcanza con compararlo con otras variables. Las reservas internacionales del Banco Central, por ejemplo, son actualmente de USD 47.482 millones, por lo que los dólares fuera del sistema equivalen a más de 4,6 veces ese nivel. Frente a los depósitos en dólares del sector privado, que suman USD 39.347 millones, la relación es de más de 5,6 a uno. El monto que está fuera del sistema representa casi el 85% del total de “moneda y depósitos” de ese sector.

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Qué pasó con los dólares desde 2023

Desde diciembre de 2023 hasta hoy, el Gobierno implementó medidas para que los dólares volvieran al circuito formal. La primera fue el Régimen de Regularización de Activos, el blanqueo de capitales de la Ley 27.743, que empezó en septiembre de 2024. Quienes declaraban dólares en efectivo debían depositarlos en las Cuentas Especiales de Regularización de Activos, conocidas como CERA. El ministro de Economía, Luis Caputo, informó que la primera etapa alcanzó unos USD 22.500 millones, y ARCA registró USD 24.467 millones al cierre de la tercera etapa.

El efecto se vio en los depósitos. Los depósitos privados en dólares pasaron de USD 19.336 millones a fines de agosto de 2024 a un récord de USD 34.578 millones el 31 de octubre de ese año, un aumento de 78,8%. Las reglas de las CERA marcaron los tiempos posteriores: los depósitos de hasta USD 100.000 podían retirarse sin costo desde noviembre de 2024, mientras que los de montos mayores debían permanecer hasta el 31 de diciembre de 2025, salvo que se pagara una penalidad de 5%. Desde el 1 de enero de 2026 esos fondos quedaron liberados. Aun así, los depósitos en dólares se mantuvieron por encima de USD 38.000 millones en febrero y llegaron a USD 39.347 millones en junio. Ese traspaso de billetes a depósitos es uno de los factores que explican la caída del monto fuera del sistema desde fines de 2023.

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La incidencia de la Inocencia Fiscal

La segunda herramienta que incidió en la cantidad de dólares fuera del sistema es la Ley de Inocencia Fiscal, aprobada a fines de diciembre de 2025 y reglamentada por la ARCA a comienzos de 2026. Crea un Régimen Simplificado de Ganancias para contribuyentes con activos no declarados que no son grandes contribuyentes. Quien paga el impuesto correspondiente accede a una presunción de exactitud de su declaración: el organismo no puede analizar incrementos patrimoniales ni depósitos bancarios de períodos anteriores. Además, el régimen eleva los umbrales a partir de los cuales la evasión es delito penal.

El Gobierno busca formalizar los ahorros en dólares a través de la Ley de Inocencia Fiscal II. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En septiembre de 2026 el Senado sancionó la Inocencia Fiscal II, que amplía el universo de contribuyentes que pueden adherir al régimen simplificado y redefine cuándo una diferencia entre lo declarado y lo que conoce el fisco constituye una “discrepancia significativa”. La ley fija el 31 de diciembre de 2027 como fecha límite para aprovechar la presunción de exactitud y el llamado tapón fiscal. El Gobierno apunta a que esos dólares se canalicen al sistema financiero y al mercado de capitales.

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Los efectos de Inocencia Fiscal II todavía no pueden verse en las estadísticas, ya que el dato del Indec corresponde a junio, antes de la sanción de la ley. Por lo pronto, el balance desde la llegada de Milei muestra un saldo fuera del sistema menor en USD 18.712 millones, pero con un aumento de USD 6.562 millones en el último año.