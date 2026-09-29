Honduras

Empresa privada pide uso racional de combustibles ante el alza internacional de los precios

Los combustibles representa una preocupación que trasciende en todos los sectores y tiene efectos sobre toda la economía hondureña

El sector privado planteó la creación de un fondo de reserva para reducir el impacto del incremento de los precios de los combustibles.
El sector privado planteó la creación de un fondo de reserva para reducir el impacto del incremento de los precios de los combustibles.
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El incremento en el costo de los combustibles mantiene en alerta a distintos sectores productivos de Honduras por los efectos que puede generar sobre el transporte, la producción agrícola y el precio de otros bienes y servicios.

Ante este escenario, la presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), Anabel Gallardo, hizo un llamado a ciudadanos y sectores económicos para procurar un consumo más racional de los carburantes. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada, agrupa a las principales cámaras y asociaciones empresariales del país.

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Gallardo señaló que la situación no debe analizarse únicamente desde la perspectiva del transporte, ya que Honduras depende de la importación de combustibles y, por esa razón, las variaciones internacionales terminan teniendo repercusiones en el mercado nacional.

La empresaria enfatizó que el encarecimiento de los carburantes no afecta exclusivamente a quienes utilizan vehículos o prestan servicios de transporte. El combustible también es un insumo necesario para distintas actividades económicas y productivas.

Gallardo explicó que existen sectores que dependen directamente de combustibles para mantener sus operaciones, entre ellos productores agrícolas que utilizan sistemas de riego para garantizar el desarrollo de sus cultivos.

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Como ejemplo, mencionó que algunos productores lograron mantener sus cosechas mediante esos sistemas, una alternativa que sostuvo la producción pero que implica costos asociados al uso de combustibles.

Medidas de ahorro

La representante del sector privado consideró necesario que la población tome conciencia sobre el contexto internacional y el costo actual de los combustibles, y expresó su preocupación ante la posibilidad de que el problema se agrave si se presentan dificultades de abastecimiento.

“Entonces yo creo que primero tenemos que ser conscientes todos y hacer un uso más racional de algo que está caro a nivel mundial y que esperemos que no se vaya a escasear, porque ya sería una crisis más fuerte”, manifestó.

La presidenta del COHEP, Anabel Gallardo, hizo un llamado a la ciudadanía para mantener un consumo racional de carburantes. (Foto: Cortesía)
La presidenta del COHEP, Anabel Gallardo, hizo un llamado a la ciudadanía para mantener un consumo racional de carburantes. (Foto: Cortesía)

Desde el transporte de productos hasta las labores agrícolas y la distribución de mercancías, el costo de los combustibles puede convertirse en un factor adicional de presión para empresas y consumidores.

Ante el impacto que genera el comportamiento de los precios de los carburantes, el sector privado ha planteado la búsqueda de alternativas para enfrentar eventuales incrementos.

Gallardo informó que desde el sector privado solicitaron una reunión con el presidente de la República, Nasry Asfura, junto con la Comisión de Hidrocarburos, con el propósito de analizar diferentes opciones.

Entre las propuestas figura la posibilidad de establecer un fondo de reserva destinado a reducir el impacto de los aumentos en los precios de los combustibles sobre consumidores y sectores productivos.

La iniciativa todavía se encuentra en etapa de discusión, por lo que será necesario definir los mecanismos para su eventual implementación, las fuentes de financiamiento y las condiciones bajo las cuales operaría.

Hondureños manifiestan inconformidad con el precio de los combustibles semana a semana.
Hondureños manifiestan inconformidad con el precio de los combustibles semana a semana.

La presidenta del Cohep señaló que el incremento actual de los precios ya representa una dificultad para diferentes sectores, pero advirtió que un problema de abastecimiento podría generar consecuencias todavía mayores.

Por ello, insistió en la necesidad de que, mientras las autoridades y el sector privado buscan soluciones, los consumidores eviten un uso innecesario de los carburantes.

La reunión solicitada por el Cohep con el Ejecutivo y la Comisión de Hidrocarburos apunta a analizar la propuesta del fondo de reserva y otras medidas para reducir el impacto de los costos de los carburantes en la economía hondureña.

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