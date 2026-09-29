Panamá

América Latina busca en un encuentro en Panamá respuestas a los desafíos demográficos

El país avanza en el diseño conceptual, tecnológico y de gobernanza de su nuevo registro social de hogares

Mapa físico-político de Centroamérica y el Caribe, varias manos apuntan, íconos de siluetas humanas y relojes de arena, lápices, cuadernos, regla en mesa de madera.
Un grupo de manos apunta a un mapa de Centroamérica y el Caribe que exhibe íconos de datos demográficos para jóvenes, adultos mayores, zonas de alta densidad y áreas rurales. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Representantes de América Latina y el Caribe buscan aprender unos de otros para responder mejor a los desafíos demográficos, estructurales y climáticos que atraviesa la región, y así ampliar la inclusión social de manera efectiva y sostenida.

Lo anterior quedó demostrado durante un encuentro realizado en Panamá, respecto a la construcción de sistemas de protección social que identifiquen con precisión a las familias que más necesitan del acompañamiento del Estado.

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El Primer Encuentro de la Red de Registros Sociales es una iniciativa conjunta de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial.

“Modernizar los sistemas de información social no es solamente un desafío tecnológico, sino que constituye un desafío institucional y una firme decisión de Estado que Panamá ya ha tomado”, afirmó el ministro panameño encargado de Desarrollo Social, Roberto Arosemena Cervantes.

Panamá, dijo, avanza en el diseño conceptual, tecnológico y de gobernanza de su nuevo Registro Social de Hogares, con base en la evolución del Registro Nacional de Beneficiarios (RENAB), creado en 2016.

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Ilustración de una madre, un padre y dos niños sentados a una mesa de madera frente a una olla metálica colocada boca abajo.
Una familia permanece sentada alrededor de una mesa ante una olla metálica boca abajo en una representación sobre la escasez de alimentos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Destacó, además, el intercambio técnico realizado en agosto de este año con el Sistema Único de Beneficiarios de República Dominicana.

La actividad permitió a Panamá mostrar el camino recorrido en la construcción de su marco institucional, al tiempo que tomó aprendizajes valiosos de países con trayectorias más consolidadas en la materia.

De igual manera, la nación canalera se propuso como sede de la reunión preparatoria de la primera Cumbre Mundial de Financiamiento para la Primera Infancia de 2027.

La propuesta fue presentada en el encuentro Investing Early, Building Futures: Launching the Journey to the Global Early Years Finance Summit 2027, realizado en la sede de Unicef en Nueva York.

Invertir en primera infancia debe ser considerado una decisión estratégica de desarrollo, particularmente en un contexto regional marcado por cambios demográficos, dijo durante su intervención la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles de Arango.

Ilustración acuarela de niños caminando por un camino de tierra, rodeados de casas precarias, hacia una escuela al fondo. Hay juguetes rotos en el suelo.
Un grupo de niños camina por un sendero polvoriento con viviendas precarias hacia una escuela iluminada, simbolizando los desafíos de la pobreza extrema que enfrentan millones de menores en la región, según Unicef. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Es, hoy por hoy, la decisión estratégica de desarrollo más inteligente y urgente que podemos ejecutar”, afirmó, advirtiendo que perder el potencial de un solo niño es un lujo que no podemos permitirnos.

La funcionaria mostró parte de las acciones que Panamá desarrolla para fortalecer las políticas dirigidas a la primera infancia.

Entre ellas mencionó el fortalecimiento del marco normativo, la puesta en marcha del Plan Nacional de Implementación del Sistema de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia y la prestación de servicios de atención y acompañamiento familiar.

Asimismo, destacó la democratización de las prácticas de crianza positiva a través del uso de la tecnología como puente para llegar a los hogares donde antes el Estado no lograba tener alcance.

Planteó que Panamá puede actuar como un puente entre la evidencia y la acción, y entre la voluntad política y el financiamiento necesario para hacerla realidad.

Invertir en primera infancia debe ser considerado una decisión estratégica de desarrollo, señaló la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles de Arango.
Invertir en primera infancia debe ser considerado una decisión estratégica de desarrollo, señaló la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles de Arango.

Sostuvo que los primeros años de vida constituyen una de las etapas con mayor impacto para el desarrollo futuro de las personas y llamó a los países a elevar la inversión en primera infancia.

Carles de Arango destacó la alianza con Unicef por su contribución a la generación de evidencia para la toma de decisiones y al diseño de políticas dirigidas a las poblaciones más vulnerables, extendiendo un agradecimiento especial a todo su equipo de trabajo.

“Esta articulación debe trascender fronteras”, dijo. “Panamá asume su responsabilidad en este proceso”.

El encuentro de Nueva York reunió a representantes de gobiernos, organismos internacionales, fundaciones y organizaciones de la sociedad civil para avanzar en el proceso hacia la primera Cumbre Mundial de Financiamiento para los Primeros Años, prevista para 2027.

Unicef ha señalado que esta cumbre buscará renovar el compromiso mundial y movilizar mayores inversiones para el desarrollo de la primera infancia.

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