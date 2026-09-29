El extenuante raid de Franco Colapinto en la Fórmula 1: casi 15.000 kilómetros en 72 horas y un drástico jet lag

Franco Colapinto recorrió 14.600 kilómetros en menos de tres días (REUTERS/Violeta Santos Moura)

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Franco Colapinto definió un plan de preparación atípico para afrontar el Gran Premio de Bahréin de Fórmula 1 en Malasia, la carrera que devuelve a la Máxima al Circuito Internacional de Sepang por primera vez desde 2017. El piloto argentino, de 23 años, arrastra una sanción de cinco puestos en la grilla tras el choque que provocó en el Gran Premio de Azerbaiyán y buscará debutar en un trazado que nunca pisó como profesional.

El cronograma post Bakú ya estaba contemplado por Alpine, aunque tuvo un matiz particular. El pilarense viajó a la fábrica del equipo en Enstone, Reino Unido, para trabajar en el simulador y comenzar a adaptar su reloj biológico a Malasia, que tiene siete horas de diferencia con respecto al territorio británico. “Volé a Enstone después de Bakú, como estaba previsto, para pasar un día en el simulador. Fue bastante único porque nos estamos preparando para adaptarnos al huso horario: estuve en la fábrica a las 5 de la mañana junto con mis ingenieros”, relató Colapinto en el comunicado oficial difundido por la escudería francesa.

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El corredor bonaerense encadenó un recorrido de 14.600 kilómetros en apenas en tres días: 4.000 kilómetros entre Bakú y el Reino Unido, y otros 10.600 kilómetros entre Londres y Kuala Lumpur. A esa distancia se sumó el desfase horario acumulado, ya que Azerbaiyán está tres horas por delante de Inglaterra, que a su vez queda siete horas por detrás de Malasia. Según informó la periodista Molly Hudson, corresponsal de The Times y The Sunday Times, en su cuenta de X, el pilarense llegó a la capital malaya este martes a las 5:15, hora local ya que viajaron en el mismo vuelo.

Colapinto se entrenó ayer en el simulador de Alpine en Enstone (VisualesIA)

Colapinto explicó que la sesión en el simulador respondió a una lógica de anticipación frente a un circuito inédito para él. “Será mi primera experiencia en Sepang. Es un circuito del que escuché y vi mucho mientras crecía viendo Fórmula 1”, afirmó el piloto, según el comunicado de Alpine. El trazado malayo perteneció al calendario de la categoría durante 18 temporadas consecutivas, entre 1999 y 2017, y forma parte de la memoria colectiva de una generación de aficionados y corredores, pese a su ausencia reciente.

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El desafío técnico no se limita al desconocimiento del trazado. Colapinto identificó las condiciones climáticas como uno de los factores que más pueden afectar el fin de semana. “Se destacan son las condiciones, porque hace mucho calor y hay mucha humedad, y siempre parece haber una alta posibilidad de lluvia”, señaló.

Sepang combina rectas largas que privilegian la potencia y el despliegue de energía, con una sucesión de curvas de distinto radio que exige un buen nivel de carga aerodinámica. McLaren advirtió en su previsión oficial que “puede existir incertidumbre sobre la precisión de los modelos del circuito y nuestra comprensión del asfalto, que será un factor importante en el comportamiento de los neumáticos”, debido a la falta de datos recientes con la actual generación de autos. El equipo británico agregó que la posibilidad de lluvias intensas por la tarde forma parte central de su preparación, ya que no hubo sesiones competitivas en condiciones de pista mojada desde que entró en vigor el nuevo reglamento de unidades de potencia.

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Franco Colapinto venía de 30 carreras cruzando la meta desde su debut en Alpine en 2025 (REUTERS/Jakub Porzycki)

Frente a ese escenario, Franco planteó un objetivo concreto para los entrenamientos libres. “La tarea es apuntar a un viernes productivo, tener el auto en una buena ventana de puesta a punto y, con suerte, estar en posición de competir por el top 10 en ambos días otra vez”, indicó el piloto. La referencia apunta al rendimiento que Alpine mostró antes del incidente en Bakú, cuando tanto Colapinto como su compañero Pierre Gasly ocupaban posiciones dentro de los diez primeros al momento de la primera interrupción con auto de seguridad.

Aquella carrera terminó de forma abrupta para los tres pilotos involucrados en el choque. Los comisarios determinaron que Colapinto frenó tarde en la curva uno durante la reanudación, impactó contra el auto de Gasly y provocó una reacción en cadena que también afectó al británico Lando Norris, de McLaren. La sanción original de diez segundos se transformó en una caída de cinco puestos en la grilla de Malasia, dado que el argentino no llegó a completar la prueba en Azerbaiyán.

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La carrera en Sepang funcionará como sede alternativa del Gran Premio de Bahréin y marcará el regreso de la Fórmula 1 al circuito ubicado cerca de Kuala Lumpur después de nueve años de ausencia. La competencia está programada para las 15:00, hora de Malasia, lo que equivale a las 4:00 del domingo 4 de octubre en Argentina.