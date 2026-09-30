Guatemala

Estados Unidos advierte que no permitirá dinero ilícito ni redes criminales en los comicios guatemaltecos y habla de la Contraloría General

La embajada señaló que Jorgan Andrews dialoga con vinculados a la nómina para respaldar una designación basada en méritos y criterios éticos ante el relevo en el órgano auditor estatal

Estados Unidos advirtió que rechazará la injerencia del narcotráfico y el financiamiento ilícito en el proceso electoral de Guatemala.
Estados Unidos advirtió que rechazará la injerencia del narcotráfico y el financiamiento ilícito en el proceso electoral de Guatemala. (Prensa Libre)
Guardar

El gobierno de Estados Unidos advirtió que no permitirá la injerencia de redes del narcotráfico ni el financiamiento ilícito en las elecciones de Guatemala, al tiempo que reafirmó su respaldo a la selección transparente del próximo titular de la Contraloría General de Cuentas (CGC).

En un breve mensaje publicado en sus redes sociales, la Embajada de Estados Unidos informó que el encargado de Negocios de la representación diplomática en Guatemala, Jorgan Andrews, se está reuniendo con actores vinculados a la nómina de aspirantes para transmitir la postura de Washington sobre el fortalecimiento de las instituciones democráticas del país centroamericano.

PUBLICIDAD

Estados Unidos advirtió que rechazará la injerencia del narcotráfico y el financiamiento ilícito en el proceso electoral de Guatemala.
El encargado de Negocios de Estados Unidos, Jorgan Andrews, mantuvo reuniones con actores vinculados a la nómina de aspirantes a la Contraloría. (Gobierno de Estados Unidos)

La elección del nuevo fiscalizador general resulta estratégica debido a que la CGC administra la supervisión de los fondos públicos en el período previo a los comicios generales de 2027.

El presidente del Congreso de la República de Guatemala, Luis Contreras, programó la definición del cargo para las sesiones del 6 y 8 de octubre, tras recibir la nómina elaborada por la Comisión de Postulación.

No obstante, disputas entre bancadas parlamentarias buscan adelantar la votación o suspender las sesiones plenarias.

La diplomacia estadounidense fundamentó su posicionamiento en la necesidad de blindar los organismos de control estatal frente a la penetración de estructuras criminales.

Estados Unidos advirtió que rechazará la injerencia del narcotráfico y el financiamiento ilícito en el proceso electoral de Guatemala.
El mensaje fue emitido a través de sus redes sociales. (X/Twitter)

La Embajada de Estados Unidos en Guatemala enfatizó que la designación del contralor debe basarse de manera exclusiva en los méritos de los aspirantes y en el cumplimiento de los estándares éticos que exige la legislación nacional.

PUBLICIDAD

Perfil de los candidatos que compiten por el control fiscal de Guatemala

La nómina aprobada por la comisión de selección y remitida al Congreso está integrada por seis profesionales con trayectoria en la administración estatal y la auditoría pública:

Marco Antonio Vélez González: encabezó la tabla de evaluación con 91 puntos.Se desempeña como asesor del despacho superior de la CGC y dirigió la Auditoría a Fideicomisos entre 2018 y 2019. Cuenta con experiencia en múltiples ministerios y entes estatales. Superó una objeción con 23 votos favorables en la comisión de selección.

Estados Unidos advirtió que rechazará la injerencia del narcotráfico y el financiamiento ilícito en el proceso electoral de Guatemala.
Marco Antonio Vélez González (Guatemala Visible)

Luis Antonio Marroquín Pimentel: registró 89 puntos en la calificación oficial. Dirige la unidad de Probidad de la CGC, área responsable de auditar las declaraciones patrimoniales de los empleados públicos. Llegó a la fase final con señalamientos no desvanecidos por inconsistencias en una declaración jurada.

Estados Unidos advirtió que rechazará la injerencia del narcotráfico y el financiamiento ilícito en el proceso electoral de Guatemala.
Luis Antonio Marroquín Pimentel (Guatemala Visible)

Jorge Giovanni Castellanos Gudiel: obtuvo 81 puntos en la ponderación técnica. Ocupa el cargo de subcontralor de Calidad del Gasto Público y acumula 34 años de carrera en la institución. Aunque la junta evaluadora desvaneció las tachas presentadas en su contra, afronta una investigación en la Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público.

Estados Unidos advirtió que rechazará la injerencia del narcotráfico y el financiamiento ilícito en el proceso electoral de Guatemala.
Jorge Giovanni Castellanos Gudiel (Guatemala Visible)

Óscar Alberto Hernández Romero: obtuvo 74 puntos en la tabla de méritos. Desarrolló gran parte de su carrera en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), donde ejerció como superintendente interino e intendente de Fiscalización. Registra antecedentes de asesorías vinculadas al partido político de oposición Vamos.

Estados Unidos advirtió que rechazará la injerencia del narcotráfico y el financiamiento ilícito en el proceso electoral de Guatemala.
Óscar Alberto Hernández Romero (Guatemala Visible)

Julio Otoniel Roca Morales: alcanzó una nota de 70 puntos. Integra el Directorio de la SAT y ejerció la docencia universitaria durante dos décadas. Integró la nómina final de aspirantes en el proceso de selección de 2022 y superó los cuestionamientos en la actual convocatoria con 18 votos a favor de su descargo.

Estados Unidos advirtió que rechazará la injerencia del narcotráfico y el financiamiento ilícito en el proceso electoral de Guatemala.
Julio Otoniel Roca Morales (Guatemala Visible)

Elfego Odair Castañón González: alcanzó 65 puntos en la evaluación general. Ejerce como subcontralor administrativo de la CGC, es hermano del diputado Manfredo Duvalier Castañón, electo por el partido de Gobierno y enfrentó objeciones por presunto conflicto de interés tras contrataciones y ascensos de familiares en la entidad, cuestionamientos que la comisión no consideró para retirarlo de la lista.

Estados Unidos advirtió que rechazará la injerencia del narcotráfico y el financiamiento ilícito en el proceso electoral de Guatemala.
Elfego Odair Castañón González (Guatemala Visible)

Temas Relacionados

GuatemalaGobierno de GuatemalaBernardo ArévaloContraloría General de CuentasEstados UnidosNarcotráficoElecciones Generales 2027

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Organización Poder Ciudadano entrega 16,500 firmas al Congreso de Guatemala para impulsar una reforma constitucional judicial

Presenta un amparo para frenar el trámite de la iniciativa constitucional en Guatemala. La entidad pidió a la Corte de Constitucionalidad suspender el procedimiento y verificar la autenticidad, el empadronamiento y la correspondencia de las rúbricas presentadas con la propuesta ciudadana

Organización Poder Ciudadano entrega 16,500 firmas al Congreso de Guatemala para impulsar una reforma constitucional judicial

La Policía Nacional Civil de Guatemala captura en Villa Nueva a un hombre requerido en Estados Unidos por diez cargos

Joshua Vinizio Arriaza, de 34 años y con doble nacionalidad, enfrenta una petición de entrega presentada por Arizona por delitos vinculados con la explotación sexual de un menor en territorio estadounidense

La Policía Nacional Civil de Guatemala captura en Villa Nueva a un hombre requerido en Estados Unidos por diez cargos

Autoridades Municipales denuncian un plan para colapsar el tránsito en la Ciudad de Guatemala

Un gremio de pilotos de transporte pesado hizo pública la supuesta maniobra en redes sociales. Las autoridades presentaron la denuncia ante el Ministerio Público, aunque advierten que los hechos aún no han sido comprobados.

Autoridades Municipales denuncian un plan para colapsar el tránsito en la Ciudad de Guatemala

Capturan a “El Carnicero” por el presunto abandono de cadáveres desmembrados en Guatemala

El sospechoso, de 28 años y alias “Carnicero”, fue trasladado al juzgado de turno tras un operativo de investigadores en la colonia La Esperanza, mientras se determina su situación jurídica penal

Capturan a “El Carnicero” por el presunto abandono de cadáveres desmembrados en Guatemala

La sequía que golpea a 577 mil familias en Guatemala, pero sin partidas en el Presupuesto de 2027

El fenómeno de El Niño podría prolongar las consecuencias hasta abril de 2027. El MAGA proyecta distribuir más de un millón de raciones, pero el proyecto de presupuesto no contempla fondos específicos para enfrentar la crisis.

La sequía que golpea a 577 mil familias en Guatemala, pero sin partidas en el Presupuesto de 2027

TECNO

Google garantiza el soporte de ChromeOS hasta 2034 tras el anuncio de Googlebook OS

Google garantiza el soporte de ChromeOS hasta 2034 tras el anuncio de Googlebook OS

Investigadores del MIT construyen robot nadador que se impulsa con músculos humanos

Henry Cavill se une a Google para lanzar un videojuego desarrollado con Googlebook

Arzobispo Paglia avisa a Bill Gates: “Tenemos que ser conscientes de que la IA es un instrumento”

OpenAI presenta GPT-6.1 Sol: un modelo económico para programación y agentes inteligentes

ENTRETENIMIENTO

La historia de los clones de Spider-Man tendra una nueva serie live-action

La historia de los clones de Spider-Man tendra una nueva serie live-action

Todo sobre el Victoria’s Secret Fashion Show 2026: fecha, modelos y artistas que estarán en el desfile

¿Nuevo disco de Oasis? Liam Gallagher abre la puerta después de la gira: “El siguiente paso es hablar de nueva música”

Sylvester Stallone lanza una dura crítica a los actores en películas de superhéroes: “¿De verdad creen que estos tipos son naturales?”

Sarah Paulson se enfrentó a la sombra de Charlize Theron al interpretar a Aileen Wuornos: “Es la actuación más gloriosa del mundo”

MUNDO

Un enviado de la ONU se reunió con los hutíes para frenar la escalada en Yemen

Un enviado de la ONU se reunió con los hutíes para frenar la escalada en Yemen

Merz aseguró que Rusia “no tiene ningún interés” en negociar el fin de la guerra en Ucrania

Hungría abrirá decenas de miles de archivos sobre la represión comunista

El nivel del mar podría subir casi 60 centímetros para 2100: por qué la posible llegada de especies invasoras sería un nuevo desafío

Rebeca Grynspan se consolida como la candidata con más votos para ser la próxima Secretaria General de la ONU