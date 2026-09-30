Estados Unidos advierte que no permitirá dinero ilícito ni redes criminales en los comicios guatemaltecos y habla de la Contraloría General

Estados Unidos advirtió que rechazará la injerencia del narcotráfico y el financiamiento ilícito en el proceso electoral de Guatemala. (Prensa Libre)

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El gobierno de Estados Unidos advirtió que no permitirá la injerencia de redes del narcotráfico ni el financiamiento ilícito en las elecciones de Guatemala, al tiempo que reafirmó su respaldo a la selección transparente del próximo titular de la Contraloría General de Cuentas (CGC).

En un breve mensaje publicado en sus redes sociales, la Embajada de Estados Unidos informó que el encargado de Negocios de la representación diplomática en Guatemala, Jorgan Andrews, se está reuniendo con actores vinculados a la nómina de aspirantes para transmitir la postura de Washington sobre el fortalecimiento de las instituciones democráticas del país centroamericano.

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El encargado de Negocios de Estados Unidos, Jorgan Andrews, mantuvo reuniones con actores vinculados a la nómina de aspirantes a la Contraloría. (Gobierno de Estados Unidos)

La elección del nuevo fiscalizador general resulta estratégica debido a que la CGC administra la supervisión de los fondos públicos en el período previo a los comicios generales de 2027.

El presidente del Congreso de la República de Guatemala, Luis Contreras, programó la definición del cargo para las sesiones del 6 y 8 de octubre, tras recibir la nómina elaborada por la Comisión de Postulación.

No obstante, disputas entre bancadas parlamentarias buscan adelantar la votación o suspender las sesiones plenarias.

La diplomacia estadounidense fundamentó su posicionamiento en la necesidad de blindar los organismos de control estatal frente a la penetración de estructuras criminales.

El mensaje fue emitido a través de sus redes sociales. (X/Twitter)

La Embajada de Estados Unidos en Guatemala enfatizó que la designación del contralor debe basarse de manera exclusiva en los méritos de los aspirantes y en el cumplimiento de los estándares éticos que exige la legislación nacional.

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Perfil de los candidatos que compiten por el control fiscal de Guatemala

La nómina aprobada por la comisión de selección y remitida al Congreso está integrada por seis profesionales con trayectoria en la administración estatal y la auditoría pública:

Marco Antonio Vélez González: encabezó la tabla de evaluación con 91 puntos.Se desempeña como asesor del despacho superior de la CGC y dirigió la Auditoría a Fideicomisos entre 2018 y 2019. Cuenta con experiencia en múltiples ministerios y entes estatales. Superó una objeción con 23 votos favorables en la comisión de selección.

Marco Antonio Vélez González (Guatemala Visible)

Luis Antonio Marroquín Pimentel: registró 89 puntos en la calificación oficial. Dirige la unidad de Probidad de la CGC, área responsable de auditar las declaraciones patrimoniales de los empleados públicos. Llegó a la fase final con señalamientos no desvanecidos por inconsistencias en una declaración jurada.

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Luis Antonio Marroquín Pimentel (Guatemala Visible)

Jorge Giovanni Castellanos Gudiel: obtuvo 81 puntos en la ponderación técnica. Ocupa el cargo de subcontralor de Calidad del Gasto Público y acumula 34 años de carrera en la institución. Aunque la junta evaluadora desvaneció las tachas presentadas en su contra, afronta una investigación en la Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público.

Jorge Giovanni Castellanos Gudiel (Guatemala Visible)

Óscar Alberto Hernández Romero: obtuvo 74 puntos en la tabla de méritos. Desarrolló gran parte de su carrera en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), donde ejerció como superintendente interino e intendente de Fiscalización. Registra antecedentes de asesorías vinculadas al partido político de oposición Vamos.

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Óscar Alberto Hernández Romero (Guatemala Visible)

Julio Otoniel Roca Morales: alcanzó una nota de 70 puntos. Integra el Directorio de la SAT y ejerció la docencia universitaria durante dos décadas. Integró la nómina final de aspirantes en el proceso de selección de 2022 y superó los cuestionamientos en la actual convocatoria con 18 votos a favor de su descargo.

Julio Otoniel Roca Morales (Guatemala Visible)

Elfego Odair Castañón González: alcanzó 65 puntos en la evaluación general. Ejerce como subcontralor administrativo de la CGC, es hermano del diputado Manfredo Duvalier Castañón, electo por el partido de Gobierno y enfrentó objeciones por presunto conflicto de interés tras contrataciones y ascensos de familiares en la entidad, cuestionamientos que la comisión no consideró para retirarlo de la lista.

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Elfego Odair Castañón González (Guatemala Visible)