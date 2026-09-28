Tecno

Hallan 16 mil bases de datos de Supabase que exponen contraseñas, direcciones y más datos privados

Estas bases de datos son públicas y usadas por desarrolladores, pero continen información personal

Tres personas sentadas de espaldas frente a múltiples monitores que exhiben mapas mundiales, diagramas de red y gráficos con datos.
UpGuard identificó más de 16.000 bases de datos alojadas en Supabase que exponen información personal de usuarios en todo el mundo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La firma de ciberseguridad UpGuard encontró más de 16.000 bases de datos alojadas en Supabase que exponen información personal de usuarios de todo el mundo, desde nombres y direcciones hasta contraseñas y mensajes privados.

El hallazgo forma parte de un estudio de UpGuard Research que analizó cerca de 300.000 dominios con indicios de usar Supabase, la plataforma de bases de datos que se convirtió en la preferida de los asistentes de programación con inteligencia artificial. La compañía brinda a desarrolladores un servicio de bases de datos Postgres alojadas en la nube.

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De ese universo, los investigadores identificaron 16.326 bases de datos con tablas de información accesibles públicamente. Más de la mitad contenía algún tipo de dato personal, y una porción menor incluía contraseñas o tokens de autenticación.

Cuáles son los casos concretos de exposición

Entre los ejemplos documentados, UpGuard encontró una base de datos de un sitio de contenido para adultos en India con 65.467 usuarios, cuyos registros incluían pasaportes, licencias de conducir, números de documento y más de 100.000 mensajes privados intercambiados con creadores de contenido.

Licencia de conducir y llaves de automóvil sobre una mesa frente a una computadora con fichas de datos y un individuo con capucha.
Entre los casos documentados figura un sitio de contenido para adultos en India con más de 65.000 usuarios afectados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También detectaron la base de un servicio de valet parking en el noreste de Estados Unidos con datos de más de 100.000 clientes, incluyendo patentes de autos, historial de propinas y notas de texto libre sobre cada persona. Otro caso correspondió a un consulado de un gobierno africano en Francia, con 25.000 registros de personas que la firma describió como una población vulnerable, incluyendo el dato de en qué vivienda de emergencia reside cada una.

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UpGuard también halló una base usada por una granja de SIM virtuales en Filipinas, empleada para interceptar códigos de verificación de cuentas destinados a fraudes y phishing, que contenía más de 100.000 mensajes de texto. Entre ellos había casos de comunicaciones reales entre choferes y pasajeros de aplicaciones de transporte, ajenos a la operación fraudulenta pero capturados por el mismo sistema.

Un problema conocido desde 2025

El vector de exposición no es nuevo. En marzo del año pasado, el desarrollador Matt Turner reportó un problema de configuración generalizado (identificado como CVE-2025-48757) en bases de datos creadas a través de la plataforma de programación asistida Lovable, que carecían de controles para impedir que cualquier usuario consultara la información.

Desde entonces, Supabase implementó por defecto un mecanismo de seguridad a nivel de fila para las tablas creadas desde su interfaz visual. Sin embargo, según el informe de UpGuard, las tablas creadas de forma programática a través de la API, que es como interactúan los asistentes de IA con la plataforma, no activan esa protección de forma automática.

Un monitor de computadora muestra un icono de candado, un teclado y un ratón sobre un escritorio en una sala oscura.
Una operación de SIM virtuales en Filipinas capturó miles de mensajes de verificación para realizar fraudes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Supabase alcanzó este año una valuación de USD 10.000 millones, impulsada por el crecimiento de desarrolladores que programan aplicaciones con asistencia de inteligencia artificial y las alojan en su plataforma, según había informado la propia empresa en junio.

Cuál fue la respuesta de la empresa

Consultado por TechCrunch, el director de seguridad de la información de Supabase, Bil Harmer, dijo que la compañía no había tenido acceso a la investigación de UpGuard, pero que sus proyectos son “seguros por defecto”. Harmer describió la seguridad como una responsabilidad compartida entre la empresa y sus clientes.

“Ofrecemos configuraciones predeterminadas seguras y herramientas, y los clientes controlan cómo configuran sus propios proyectos”, afirmó el ejecutivo, quien agregó que la compañía notifica a los clientes afectados cuando detecta problemas de seguridad.

Un robot con capucha y brazos mecánicos escribe en una computadora portátil junto a varios bots y el holograma de un rostro.
Supabase alcanzó una valuación de 10.000 millones de dólares por el crecimiento del desarrollo de software con inteligencia artificial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El director de investigación de UpGuard, Greg Pollock, sostuvo que el estudio de su equipo resulta relevante para generar conciencia sobre el problema de las exposiciones de datos.

El informe de UpGuard también señala que estudios previos, más acotados, ya habían detectado el patrón: uno de ellos escaneó 107 startups surgidas del programa de aceleración Y Combinator y encontró que el 28% exponía información personal identificable, mientras que otro relevó 1.072 aplicaciones programadas con asistencia de IA y halló 39 con tablas legibles mediante la clave pública de Supabase.

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