¿Qué debe llevar una mochila de emergencia ante un sismo?

Aprende a preparar tu mochila de emergencia paso a paso. Desde documentos y llaves hasta medicamentos, insumos de higiene y una linterna, conoce todo lo que necesitas para mantenerte seguro. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

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Ante un sismo u otra emergencia, una mochila preparada puede facilitar una evacuación. Iván García, coordinador del Centro de Operaciones de Emergencia de Cruz Roja Salvadoreña, explicó qué objetos recomienda tener listos y al alcance para responder ante una situación que obligue a salir de casa.

García aclaró que este recurso no debe confundirse con un botiquín. “No es en sí un botiquín, sino que es una mochila de emergencia”, afirmó. La diferencia, según planteó, está en que su contenido no se limita a materiales para atender lesiones, sino que reúne artículos que pueden ser necesarios ante un sismo u otro tipo de emergencia.

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El funcionario insistió en que la mochila debe estar siempre disponible. La recomendación es tenerla a la mano antes de que ocurra una situación de riesgo, para no tener que reunir sus elementos cuando sea necesario evacuar o salir de la vivienda.

Documentos, insumos y artículos para una evacuación

La recomendación de Cruz Roja Salvadoreña es mantener la mochila de emergencia siempre lista y al alcance. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

Uno de los primeros objetos que García mencionó son los documentos personales o sus copias. Estos papeles deben mantenerse dentro de la mochila para que estén disponibles si la persona necesita abandonar su hogar. También aconsejó guardar un juego de llaves de la casa, en caso de que sea necesario salir de ella durante la emergencia.

La mochila puede incluir medicamentos para primeros auxilios. García señaló que no es indispensable mantener un botiquín completo, aunque sí recomendó contar con algunos insumos que puedan servir si se requieren en algún momento.

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“Algunos insumos que podrían servirnos en algún momento se necesiten”, expresó al referirse a los artículos para primeros auxilios. Su planteamiento fue que la mochila cuente con recursos que puedan atender necesidades inmediatas, sin que eso implique reemplazar un botiquín.

El coordinador de Cruz Roja Salvadoreña también incluyó los insumos de uso personal y de limpieza personal como cepillo de dientes, pasta dental, papel higiénico. Estos artículos forman parte de los objetos que pueden acompañar a una persona si debe dejar su vivienda y permanecer fuera de ella.

Los artículos de higiene personal, como cepillo de dientes, pasta dental y papel higiénico, forman parte de la mochila de emergencia. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

La lista contempla una lámpara en buen estado. García recomendó que cuente con baterías recargables o, en su defecto, con un par de baterías adicionales para utilizarla si hace falta durante la emergencia.

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El radio es otro de los aparatos que sugirió mantener en la mochila. Debe estar en buenas condiciones y contar con baterías, porque puede servir para seguir las noticias durante una situación de emergencia.

García recordó que las personas deben prestar atención a las noticias emitidas por las autoridades correspondientes. Por ello, planteó que el radio puede ser útil para conocer qué ocurre y mantenerse informado si es necesario.

Mantas, ropa y agua dentro de la mochila

Las mantas o colchas también forman parte de los artículos sugeridos. García indicó que pueden servir en un momento determinado, sin precisar una cantidad ni características particulares para incorporarlas a la mochila.

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La mochila de emergencia debe incluir documentos personales o copias y un juego de llaves de la casa. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

Además, recomendó llevar una mudada de ropa. Este cambio de prendas puede ser útil si una persona debe evacuar y trasladarse a un albergue o si debe autoalbergarse con alguna familia.

El agua no debe faltar, según García. El coordinador remarcó que es necesaria para mantenerse hidratado en todo momento durante una emergencia.