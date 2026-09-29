Las lluvias desbordaron cuatro ríos en Ecuador

Los ríos se desbordaron por las fuertes lluvias de los últimos días. (Prefectura Guayas)

Guardar

Cuatro ríos permanecen desbordados en Ecuador después de varios días de lluvias que han provocado inundaciones, evacuaciones y daños en zonas agrícolas, principalmente en provincias de la Costa. La cifra se redujo durante el lunes 28 de septiembre, pues en la mañana las autoridades todavía reportaban siete cauces fuera de sus márgenes.

El último monitoreo de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), actualizado a las 21:00 del lunes, identificó como desbordados a los ríos Amarillo y El Chorrón, en Guayas, y Buena Vista y Ayampe, en Manabí.

PUBLICIDAD

El río Amarillo atraviesa el cantón Alfredo Baquerizo Moreno, conocido como Juján, mientras El Chorrón se encuentra en Naranjito. Los otros dos cauces están localizados en Puerto López, uno de los cantones manabitas afectados por las precipitaciones de los últimos días.

El escenario había sido diferente apenas 14 horas antes. A las 07:00 del lunes, Gestión de Riesgos registraba siete ríos desbordados. Además de los cuatro que continuaban en esa condición durante la noche, aparecían los ríos Pambil, Onzole y Cayapas, ubicados en el cantón Eloy Alfaro, en Esmeraldas. La salida de esos tres cauces del listado evidencia la rapidez con la que puede cambiar el monitoreo dependiendo del nivel del agua y las precipitaciones.

PUBLICIDAD

Las afectaciones, sin embargo, continúan incluso después de que algunos ríos regresan a su cauce. Entre el 29 de agosto y el 27 de septiembre, Ecuador registró 133 eventos adversos asociados a las lluvias, de acuerdo con Gestión de Riesgos. Hasta ese último corte, 64 habían sido cerrados y otros 69 permanecían abiertos.

Vista de los trabajos de limpieza tras la inundación en Balao. (Prefectura Guayas)

Esmeraldas encabezaba el registro con 16 eventos abiertos, seguida por Manabí con 12, mientras Guayas y Los Ríos mantenían 11 cada una. En conjunto, esas cuatro provincias concentraban 50 de las 69 emergencias que todavía requerían seguimiento de las autoridades. Puerto López es uno de los puntos donde las crecientes obligaron a desplegar equipos de respuesta. Las lluvias registradas en las zonas montañosas incrementaron el caudal de los ríos Buena Vista y Ayampe hasta provocar su desbordamiento.

PUBLICIDAD

Según El Universo, dirigentes de comunidades rurales advirtieron al Municipio aproximadamente a las 09:00 sobre el aumento de los caudales. La creciente se produjo cerca de las 11:00, lo que permitió activar previamente al Comité de Operaciones de Emergencia cantonal y ejecutar evacuaciones preventivas.

El mismo medio informó, con base en datos del Municipio, que unas 50 familias resultaron afectadas o damnificadas. Entre los sectores alcanzados por el agua estuvieron Los Manglares, 20 de Mayo y La Cesarandra. Las personas evacuadas fueron recibidas principalmente por familiares, por lo que no fue necesario habilitar inmediatamente albergues para atenderlas.

El Servicio de Gestión de Riesgos inició el levantamiento de fichas de Evaluación Inicial de Necesidades para establecer con mayor precisión los daños y determinar la asistencia requerida por las familias. En Guayas, las consecuencias también alcanzaron zonas productivas. El desbordamiento del río Amarillo provocó inundaciones en áreas agrícolas de Juján. Cultivos de arroz, maíz, soya y cacao estuvieron entre los afectados en recintos como San Antonio y Los Amarillos.

PUBLICIDAD

Balao también sufrió inundaciones durante el episodio de lluvias, aunque los cuerpos hídricos responsables de esas afectaciones ya no constaban en el listado de cuatro ríos desbordados del reporte nocturno del lunes. Según Ecuavisa, unas 400 familias recibieron kits de asistencia humanitaria y alrededor de 100 permanecían en casas de acogida tras abandonar sus viviendas.

Las instituciones estatales atienden la emergencia. (Prefectura Guayas)

El riesgo no se limita a los cauces que ya se desbordaron. Las autoridades mantienen seguimiento sobre otros ríos cuyo nivel presenta tendencia ascendente en distintas provincias. Entre los cuerpos hídricos vigilados se encuentran el Daule, Vinces, Quevedo, Catarama, Bulu Bulu, Chico y Piedras.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) mantiene previsiones de nuevas precipitaciones durante el cierre de septiembre y los primeros días de octubre. Entre las zonas donde se esperan lluvias de mayor intensidad se encuentran sectores de Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Manabí, Los Ríos y el norte de Guayas.

PUBLICIDAD

Para este martes 29 de septiembre también se prevén precipitaciones y tormentas en diferentes localidades del Litoral, por lo que nuevos incrementos de caudal pueden modificar nuevamente el balance de ríos desbordados.

Las emergencias ocurren mientras Ecuador permanece atento a la evolución de las condiciones asociadas a El Niño. El país se encuentra en alerta roja desde el 29 de agosto ante ese escenario, en momentos en que las instituciones preparan mecanismos de respuesta frente a un posible incremento de las precipitaciones durante los últimos meses del año.