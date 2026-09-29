50 fotos de las inundaciones en Bangkok: mercados flotantes, vuelos demorados y hasta peces en un estadio

La ciudad tailandesa intenta volver a la normalidad mientras el agua tarda en retirarse y los habitantes buscan adaptaciones al incómodo trance

Una mujer limpia su casa inundada tras las fuertes lluvias en Bangkok, Tailandia. Unas 700.000 personas resultaron afectadas por las inundaciones en el país
Una mujer limpia su casa inundada tras las fuertes lluvias en Bangkok, Tailandia. Unas 700.000 personas resultaron afectadas por las inundaciones en el país
Guardar

Bangkok amaneció el martes con calles anegadas, escuelas cerradas por segundo día y miles de personas todavía en refugios, después de que las autoridades declararan el sábado un desastre en toda la ciudad. Las lluvias intensas también inundaron 29 de las 77 provincias del país y causaron ocho muertes en la vecina Birmania. Desde mediados de septiembre, las inundaciones dejan 23 muertos en Tailandia, según las autoridades de prevención de desastres.

Los residentes de las zonas más golpeadas, sobre todo a lo largo de los canales, limpian sus casas y negocios entre quejas por la falta de alertas. Las estaciones de bombeo trabajan a plena capacidad, pero el desagote total podría demorar hasta una semana. El aeropuerto de Suvarnabhumi también sufrió el impacto: casi todos los vuelos de los últimos días salieron con demora y Thai Airways recortará cerca de un 30% de sus salidas desde Bangkok.

PUBLICIDAD

Estas son las fotos más impactantes de las inundaciones:

Una mujer compra alimentos en una plataforma flotante en una zona inundada tras las fuertes lluvias en Bangkok, Tailandia, el 28 de septiembre de 2026
Una mujer compra alimentos en una plataforma flotante en una zona inundada tras las fuertes lluvias en Bangkok, Tailandia, el 28 de septiembre de 2026
Una calle inundada de Bangkok se convierte en un mercado flotante
Personas hacen compras en medio de las inundaciones de Bangkok. Más de 230 refugios albergan a miles de personas que tuvieron que dejar sus casas
Un hombre se desplaza por el recinto inundado del Estadio Nacional Rajamangala tras las fuertes lluvias en Bangkok. Las escuelas de la capital permanecieron cerradas por segundo día
Un hombre se desplaza por el recinto inundado del Estadio Nacional Rajamangala tras las fuertes lluvias en Bangkok. Las escuelas de la capital permanecieron cerradas por segundo día
Un pez koi nada en las aguas de la inundación dentro del recinto anegado de la Autoridad Deportiva de Tailandia, en Bangkok. Las lluvias afectaron a 29 de las 77 provincias del país
Un pez koi nada en las aguas de la inundación dentro del recinto anegado de la Autoridad Deportiva de Tailandia, en Bangkok. Las lluvias afectaron a 29 de las 77 provincias del país
Un vehículo parcialmente sumergido en el recinto inundado del Estadio Nacional Rajamangala, en Bangkok. Las autoridades dijeron que el desagote total podría tardar hasta una semana
Un vehículo parcialmente sumergido en el recinto inundado del Estadio Nacional Rajamangala, en Bangkok. Las autoridades dijeron que el desagote total podría tardar hasta una semana
Un niño nada en las aguas de la inundación en el recinto anegado del Estadio Nacional Rajamangala, en Bangkok. Desde mediados de septiembre, las inundaciones dejan 23 muertos en Tailandia
Un niño nada en las aguas de la inundación en el recinto anegado del Estadio Nacional Rajamangala, en Bangkok. Desde mediados de septiembre, las inundaciones dejan 23 muertos en Tailandia
Personas se desplazan en barco por el recinto inundado del Estadio Nacional Rajamangala, en Bangkok. La ciudad está construida sobre antiguos pantanos
Personas se desplazan en barco por el recinto inundado del Estadio Nacional Rajamangala, en Bangkok. La ciudad está construida sobre antiguos pantanos
Vista del estadio cubierto Hua Mak, en el recinto inundado de la Autoridad Deportiva de Tailandia, en Bangkok. Las inundaciones también golpearon a Myanmar, donde causaron ocho muertes
Vista del estadio cubierto Hua Mak, en el recinto inundado de la Autoridad Deportiva de Tailandia, en Bangkok. Las inundaciones también golpearon a Myanmar, donde causaron ocho muertes
Personal militar camina por una zona anegada en el recinto inundado de la Autoridad Deportiva de Tailandia, en Bangkok. Thai Airways cancelará unos 30 vuelos
Personal militar camina por una zona anegada en el recinto inundado de la Autoridad Deportiva de Tailandia, en Bangkok. Thai Airways cancelará unos 30 vuelos
Un hombre descansa junto a sus pertenencias en un carrito de la compra en el recinto inundado de la Autoridad Deportiva de Tailandia, tras las fuertes lluvias en Bangkok
Un hombre descansa junto a sus pertenencias en un carrito de la compra en el recinto inundado de la Autoridad Deportiva de Tailandia, tras las fuertes lluvias en Bangkok
El velódromo Hua Mak inundado
El velódromo Hua Mak inundado
Una portería parcialmente sumergida en las instalaciones inundadas de la Autoridad Deportiva de Tailandia, tras las fuertes lluvias en Bangkok
Una portería parcialmente sumergida en las instalaciones inundadas de la Autoridad Deportiva de Tailandia, tras las fuertes lluvias en Bangkok
Un hombre tira de una tina de plástico que transporta personas mientras se desplaza por las instalaciones inundadas de la Autoridad Deportiva
Un hombre tira de una tina de plástico que transporta personas mientras se desplaza por las instalaciones inundadas de la Autoridad Deportiva
Un hombre arrastra una tina de plástico con personas a bordo mientras se desplaza por las instalaciones inundadas de la Autoridad Deportiva de Tailandia
Un hombre arrastra una tina de plástico con personas a bordo mientras se desplaza por las instalaciones inundadas de la Autoridad Deportiva de Tailandia
Un hombre camina por el inundado Velódromo Hua Mak, en el complejo anegado de la Autoridad Deportiva de Tailandia
Un hombre camina por el inundado Velódromo Hua Mak, en el complejo anegado de la Autoridad Deportiva de Tailandia
Un letrero parcialmente sumergido en las instalaciones inundadas
Un letrero parcialmente sumergido en las instalaciones inundadas
El velódromo Hua Mak inundado, en el recinto anegado de la Autoridad Deportiva de Tailandia,
El velódromo Hua Mak inundado, en el recinto anegado de la Autoridad Deportiva de Tailandia,
Calles inundadas tras las fuertes lluvias en Bangkok. Residentes de las zonas más afectadas se quejaron de que no hubo alertas a tiempo
Calles inundadas tras las fuertes lluvias en Bangkok. Residentes de las zonas más afectadas se quejaron de que no hubo alertas a tiempo
Un pasajero busca su equipaje retrasado en el aeropuerto de Suvarnabhumi, en Bangkok. Thai Airways prometió despejar más de 5.000 valijas en 72 horas
Un pasajero busca su equipaje retrasado en el aeropuerto de Suvarnabhumi, en Bangkok. Thai Airways prometió despejar más de 5.000 valijas en 72 horas
Pasajeros buscan su equipaje retrasado de vuelos de Thai Airways en el Aeropuerto Internacional de Suvarnabhumi, después de que las fuertes lluvias e inundaciones interrumpieran las operaciones terrestres de la aerolínea
Pasajeros buscan su equipaje retrasado de vuelos de Thai Airways en el Aeropuerto Internacional de Suvarnabhumi, después de que las fuertes lluvias e inundaciones interrumpieran las operaciones terrestres de la aerolínea
Pasajeros hacen cola para recoger su equipaje de Thai Airways en Suvarnabhumi, en Bangkok. Casi todos los vuelos de los últimos dos días salieron demorados
Pasajeros hacen cola para recoger su equipaje de Thai Airways en Suvarnabhumi, en Bangkok. Casi todos los vuelos de los últimos dos días salieron demorados
Personas caminan abriéndose paso por una zona inundada tras las fuertes lluvias en Bangkok, Tailandia
Personas caminan abriéndose paso por una zona inundada tras las fuertes lluvias en Bangkok, Tailandia
Una mujer viaja en una embarcación por una zona inundada tras las fuertes lluvias en Bangkok, Tailandia
Una mujer viaja en una embarcación por una zona inundada tras las fuertes lluvias en Bangkok, Tailandia
Personas hacen fila para recibir alimentos en una zona inundada
Personas hacen fila para recibir alimentos en una zona inundada
Un niño patea un balón en una zona inundada tras las fuertes lluvias en Bangkok
Un niño patea un balón en una zona inundada tras las fuertes lluvias en Bangkok
Un padre tira de una palangana de plástico que transporta a su hijo y la compra
Un padre tira de una palangana de plástico que transporta a su hijo y la compra
Un niño juega en una zona inundada tras las fuertes lluvias en Bangkok, Tailandia, el 28 de septiembre de 2026. REUTERS/Patipat Janthong
Un niño juega en una zona inundada tras las fuertes lluvias en Bangkok, Tailandia, el 28 de septiembre de 2026. REUTERS/Patipat Janthong
Una mujer hace un gesto mientras recibe alimentos
Una mujer hace un gesto mientras recibe alimentos
Chuchok Inyu, de 68 años, utiliza un cubo de plástico para sacar el agua de la inundación de su casa en Bangkok, Tailandia
Chuchok Inyu, de 68 años, utiliza un cubo de plástico para sacar el agua de la inundación de su casa en Bangkok, Tailandia
Un hombre está sentado sobre una mesa en una zona inundada tras las fuertes lluvias en Bangkok. Las autoridades declararon el sábado un desastre en toda la ciudad
Un hombre está sentado sobre una mesa en una zona inundada tras las fuertes lluvias en Bangkok. Las autoridades declararon el sábado un desastre en toda la ciudad
Una mujer camina por el agua junto a basura en una zona inundada
Una mujer camina por el agua junto a basura en una zona inundada
Chusri Junlobol, de 62 años, permanece en el interior de su casa inundada tras las lluvias en Bangkok
Chusri Junlobol, de 62 años, permanece en el interior de su casa inundada tras las lluvias en Bangkok
Un niño salta al agua mientras juega con sus amigos en una zona inundada tras las fuertes lluvias
Un niño salta al agua mientras juega con sus amigos en una zona inundada tras las fuertes lluvias
Suchin Phongwiset, de 58 años, acerca su bote a su casa inundada tras las fuertes lluvias en Bangkok, Tailandia, el 28 de septiembre de 2026. REUTERS/Patipat Janthong
Suchin Phongwiset, de 58 años, acerca su bote a su casa inundada tras las fuertes lluvias en Bangkok, Tailandia, el 28 de septiembre de 2026. REUTERS/Patipat Janthong
Las inundaciones en Bangkok. Además de los cuatro muertos en la capital, hubo ocho en Samut Prakan y seis en la provincia de Sa Kaeo (AP Foto/Sakchai Lalit)
Las inundaciones en Bangkok. Además de los cuatro muertos en la capital, hubo ocho en Samut Prakan y seis en la provincia de Sa Kaeo (AP Foto/Sakchai Lalit)
Un hombre reacciona al ver un vehículo parcialmente sumergido en una zona inundada de Bangkok, Tailandia, el 28 de septiembre de 2026. REUTERS/Athit Perawongmetha
Un hombre reacciona al ver un vehículo parcialmente sumergido en una zona inundada de Bangkok, Tailandia, el 28 de septiembre de 2026. REUTERS/Athit Perawongmetha
Personas transitan por una zona inundada en Bangkok, Tailandia, el 28 de septiembre de 2026. REUTERS/Athit Perawongmetha
Personas transitan por una zona inundada en Bangkok, Tailandia, el 28 de septiembre de 2026. REUTERS/Athit Perawongmetha
Vehículos parcialmente sumergidos en una calle inundada junto a un edificio residencial en Bangkok. Muchas casas quedaron bajo el agua, sobre todo a lo largo de los canales (REUTERS/Athit Perawongmetha)
Vehículos parcialmente sumergidos en una calle inundada junto a un edificio residencial en Bangkok. Muchas casas quedaron bajo el agua, sobre todo a lo largo de los canales (REUTERS/Athit Perawongmetha)
Vehículos parcialmente sumergidos en una calle inundada de Bangkok. Las aguas comenzaron a retroceder el lunes por la noche, pero las estaciones de bombeo trabajan a plena capacidad (REUTERS/Athit Perawongmetha)
Vehículos parcialmente sumergidos en una calle inundada de Bangkok. Las aguas comenzaron a retroceder el lunes por la noche, pero las estaciones de bombeo trabajan a plena capacidad (REUTERS/Athit Perawongmetha)
Personas distribuyen botellas de agua y otros suministros en una calle inundada de Bangkok. Miles de personas pasaron la noche en más de 230 refugios de la ciudad (REUTERS/Athit Perawongmetha)
Personas distribuyen botellas de agua y otros suministros en una calle inundada de Bangkok. Miles de personas pasaron la noche en más de 230 refugios de la ciudad (REUTERS/Athit Perawongmetha)
Personas descienden de un bote inflable en una calle inundada de Bangkok. Septiembre es el pico de la temporada de lluvias en Tailandia, pero para muchos este año fue peor (REUTERS/Athit Perawongmetha)
Personas descienden de un bote inflable en una calle inundada de Bangkok. Septiembre es el pico de la temporada de lluvias en Tailandia, pero para muchos este año fue peor (REUTERS/Athit Perawongmetha)
Personas se trasladan en botes por una calle inundada de Bangkok. Científicos advierten que los fenómenos extremos serán más frecuentes con el calentamiento global (REUTERS/Athit Perawongmetha)
Personas se trasladan en botes por una calle inundada de Bangkok. Científicos advierten que los fenómenos extremos serán más frecuentes con el calentamiento global (REUTERS/Athit Perawongmetha)
Varias personas transitan entre las aguas de una inundación en un mercado durante una fuerte lluvia, en Bangkok, Tailandia, el 28 de septiembre de 2026. REUTERS/Athit Perawongmetha
Varias personas transitan entre las aguas de una inundación en un mercado durante una fuerte lluvia, en Bangkok, Tailandia, el 28 de septiembre de 2026. REUTERS/Athit Perawongmetha
La gente se abre paso entre un mercado abarrotado en Bangkok, Tailandia, el 28 de septiembre de 2026. REUTERS/Athit Perawongmetha
La gente se abre paso entre un mercado abarrotado en Bangkok, Tailandia, el 28 de septiembre de 2026. REUTERS/Athit Perawongmetha
Una mujer que lleva la compra se abre paso entre una zona inundada cerca de un mercado en Bangkok, Tailandia, el 28 de septiembre de 2026. REUTERS/Athit Perawongmetha
Una mujer que lleva la compra se abre paso entre una zona inundada cerca de un mercado en Bangkok, Tailandia, el 28 de septiembre de 2026. REUTERS/Athit Perawongmetha
Mercado flotante de Bangkok (Captura de TV/Reuters)
Mercado flotante de Bangkok (Captura de TV/Reuters)
Personas miran el patio inundado de un complejo de viviendas aislado por las aguas en Bang Kapi, Bangkok. Un vecino de 72 años dijo que el agua llegó de noche y sin aviso (Lillian Suwanrumpha/AFP)
Personas miran el patio inundado de un complejo de viviendas aislado por las aguas en Bang Kapi, Bangkok. Un vecino de 72 años dijo que el agua llegó de noche y sin aviso (Lillian Suwanrumpha/AFP)
Niños juegan en el agua de la inundación en el distrito de Bang Kapi, Bangkok. Una vecina de 55 años dijo que las inundaciones son "solo el comienzo" (Chanakarn Laosarakham/AFP)
Niños juegan en el agua de la inundación en el distrito de Bang Kapi, Bangkok. Una vecina de 55 años dijo que las inundaciones son "solo el comienzo" (Chanakarn Laosarakham/AFP)
Niños juegan en el agua de la inundación en Bang Kapi, Bangkok. Un restaurante del este de la ciudad no espera reabrir hasta el jueves, tras la limpieza (Chanakarn Laosarakham/AFP)
Niños juegan en el agua de la inundación en Bang Kapi, Bangkok. Un restaurante del este de la ciudad no espera reabrir hasta el jueves, tras la limpieza (Chanakarn Laosarakham/AFP)
Un hombre arrastra a una niña en un bote inflable por las aguas de la inundación en Bang Kapi, Bangkok. En una calle del este de la ciudad el agua llegó a la cintura (Chanakarn Laosarakham/AFP)
Un hombre arrastra a una niña en un bote inflable por las aguas de la inundación en Bang Kapi, Bangkok. En una calle del este de la ciudad el agua llegó a la cintura (Chanakarn Laosarakham/AFP)

Con fotos de REUTERS/Patipat Janthong y Athit Perawongmetha, y AP /Sakchai Lalit

Temas Relacionados

BangkokInundacionesTailandia

Últimas noticias

Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: “Cinco años esperé para decir mi verdad”, dijo uno de los imputados en su última declaración

Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: “Cinco años esperé para decir mi verdad”, dijo uno de los imputados en su última declaración

Cómo limpiar la grasa adherida al horno, rápido y fácil

Condenaron a cinco militares por la muerte de un aspirante a soldado en una práctica de tiro del Ejército

El Gobierno defendió el nivel de actividad y dijo que los indicadores del Indec “están dando cualquier cosa”

“Acompañar, contener y honrar”: el conmovedor mensaje del club de pesca al que pertenecían los kayakistas desaparecidos en Santa Teresita

Infobae América

Un ingeniero indio construyó glaciares artificiales en el Himalaya y una década más tarde abastecen de agua a decenas de aldeas

Un ingeniero indio construyó glaciares artificiales en el Himalaya y una década más tarde abastecen de agua a decenas de aldeas

La tierra, la lengua y la identidad: Sebastiano Mauri vuelve a la Argentina de su madre para participar del Filba

Jane Fonda compró un rancho histórico en Nuevo México y hoy tiene casi mil hectáreas protegidas

El canciller Bruno Rodríguez acusó a Estados Unidos de imponer un “bloqueo energético” contra Cuba ante la ONU

La zona de Villa Hermosa I en Guatemala permanece bajo declaratoria de alto riesgo desde hace 25 años

TELESHOW

Las insólitas fotos que compartió Mauro Icardi después de blanquear su infidelidad con la China Suárez

Las insólitas fotos que compartió Mauro Icardi después de blanquear su infidelidad con la China Suárez

La foto viral de Luisana Lopilato con una de las actrices del momento durante la Semana de la Moda de París

El viaje en familia de Sol Pérez con su hijo Marco por los parques de Disney: “La felicidad es total”

Desde Italia, Elena Braccini, expareja de Daniel Osvaldo, habló sobre su salud: “Las nenas están rezando por él”

El festejo íntimo de Pepe Novoa por sus 89 años: un brindis emotivo y la complicidad con su hija Laura