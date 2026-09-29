50 fotos de las inundaciones en Bangkok: mercados flotantes, vuelos demorados y hasta peces en un estadio

Una mujer limpia su casa inundada tras las fuertes lluvias en Bangkok, Tailandia. Unas 700.000 personas resultaron afectadas por las inundaciones en el país

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Bangkok amaneció el martes con calles anegadas, escuelas cerradas por segundo día y miles de personas todavía en refugios, después de que las autoridades declararan el sábado un desastre en toda la ciudad. Las lluvias intensas también inundaron 29 de las 77 provincias del país y causaron ocho muertes en la vecina Birmania. Desde mediados de septiembre, las inundaciones dejan 23 muertos en Tailandia, según las autoridades de prevención de desastres.

Los residentes de las zonas más golpeadas, sobre todo a lo largo de los canales, limpian sus casas y negocios entre quejas por la falta de alertas. Las estaciones de bombeo trabajan a plena capacidad, pero el desagote total podría demorar hasta una semana. El aeropuerto de Suvarnabhumi también sufrió el impacto: casi todos los vuelos de los últimos días salieron con demora y Thai Airways recortará cerca de un 30% de sus salidas desde Bangkok.

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Estas son las fotos más impactantes de las inundaciones :

Una mujer compra alimentos en una plataforma flotante en una zona inundada tras las fuertes lluvias en Bangkok, Tailandia, el 28 de septiembre de 2026

Personas hacen compras en medio de las inundaciones de Bangkok. Más de 230 refugios albergan a miles de personas que tuvieron que dejar sus casas

Un hombre se desplaza por el recinto inundado del Estadio Nacional Rajamangala tras las fuertes lluvias en Bangkok. Las escuelas de la capital permanecieron cerradas por segundo día

Un pez koi nada en las aguas de la inundación dentro del recinto anegado de la Autoridad Deportiva de Tailandia, en Bangkok. Las lluvias afectaron a 29 de las 77 provincias del país

Un vehículo parcialmente sumergido en el recinto inundado del Estadio Nacional Rajamangala, en Bangkok. Las autoridades dijeron que el desagote total podría tardar hasta una semana

Un niño nada en las aguas de la inundación en el recinto anegado del Estadio Nacional Rajamangala, en Bangkok. Desde mediados de septiembre, las inundaciones dejan 23 muertos en Tailandia

Personas se desplazan en barco por el recinto inundado del Estadio Nacional Rajamangala, en Bangkok. La ciudad está construida sobre antiguos pantanos

Vista del estadio cubierto Hua Mak, en el recinto inundado de la Autoridad Deportiva de Tailandia, en Bangkok. Las inundaciones también golpearon a Myanmar, donde causaron ocho muertes

Personal militar camina por una zona anegada en el recinto inundado de la Autoridad Deportiva de Tailandia, en Bangkok. Thai Airways cancelará unos 30 vuelos

Un hombre descansa junto a sus pertenencias en un carrito de la compra en el recinto inundado de la Autoridad Deportiva de Tailandia, tras las fuertes lluvias en Bangkok

El velódromo Hua Mak inundado

Una portería parcialmente sumergida en las instalaciones inundadas de la Autoridad Deportiva de Tailandia, tras las fuertes lluvias en Bangkok

Un hombre tira de una tina de plástico que transporta personas mientras se desplaza por las instalaciones inundadas de la Autoridad Deportiva

Un hombre arrastra una tina de plástico con personas a bordo mientras se desplaza por las instalaciones inundadas de la Autoridad Deportiva de Tailandia

Un hombre camina por el inundado Velódromo Hua Mak, en el complejo anegado de la Autoridad Deportiva de Tailandia

Un letrero parcialmente sumergido en las instalaciones inundadas

El velódromo Hua Mak inundado, en el recinto anegado de la Autoridad Deportiva de Tailandia,

Calles inundadas tras las fuertes lluvias en Bangkok. Residentes de las zonas más afectadas se quejaron de que no hubo alertas a tiempo

Un pasajero busca su equipaje retrasado en el aeropuerto de Suvarnabhumi, en Bangkok. Thai Airways prometió despejar más de 5.000 valijas en 72 horas

Pasajeros buscan su equipaje retrasado de vuelos de Thai Airways en el Aeropuerto Internacional de Suvarnabhumi, después de que las fuertes lluvias e inundaciones interrumpieran las operaciones terrestres de la aerolínea

Pasajeros hacen cola para recoger su equipaje de Thai Airways en Suvarnabhumi, en Bangkok. Casi todos los vuelos de los últimos dos días salieron demorados

Personas caminan abriéndose paso por una zona inundada tras las fuertes lluvias en Bangkok, Tailandia

Una mujer viaja en una embarcación por una zona inundada tras las fuertes lluvias en Bangkok, Tailandia

Personas hacen fila para recibir alimentos en una zona inundada

Un niño patea un balón en una zona inundada tras las fuertes lluvias en Bangkok

Un padre tira de una palangana de plástico que transporta a su hijo y la compra

Un niño juega en una zona inundada tras las fuertes lluvias en Bangkok, Tailandia, el 28 de septiembre de 2026. REUTERS/Patipat Janthong

Una mujer hace un gesto mientras recibe alimentos

Chuchok Inyu, de 68 años, utiliza un cubo de plástico para sacar el agua de la inundación de su casa en Bangkok, Tailandia

Un hombre está sentado sobre una mesa en una zona inundada tras las fuertes lluvias en Bangkok. Las autoridades declararon el sábado un desastre en toda la ciudad

Una mujer camina por el agua junto a basura en una zona inundada

Chusri Junlobol, de 62 años, permanece en el interior de su casa inundada tras las lluvias en Bangkok

Un niño salta al agua mientras juega con sus amigos en una zona inundada tras las fuertes lluvias

Suchin Phongwiset, de 58 años, acerca su bote a su casa inundada tras las fuertes lluvias en Bangkok, Tailandia, el 28 de septiembre de 2026. REUTERS/Patipat Janthong

Las inundaciones en Bangkok. Además de los cuatro muertos en la capital, hubo ocho en Samut Prakan y seis en la provincia de Sa Kaeo (AP Foto/Sakchai Lalit)

Un hombre reacciona al ver un vehículo parcialmente sumergido en una zona inundada de Bangkok, Tailandia, el 28 de septiembre de 2026. REUTERS/Athit Perawongmetha

Personas transitan por una zona inundada en Bangkok, Tailandia, el 28 de septiembre de 2026. REUTERS/Athit Perawongmetha

Vehículos parcialmente sumergidos en una calle inundada junto a un edificio residencial en Bangkok. Muchas casas quedaron bajo el agua, sobre todo a lo largo de los canales (REUTERS/Athit Perawongmetha)

Vehículos parcialmente sumergidos en una calle inundada de Bangkok. Las aguas comenzaron a retroceder el lunes por la noche, pero las estaciones de bombeo trabajan a plena capacidad (REUTERS/Athit Perawongmetha)

Personas distribuyen botellas de agua y otros suministros en una calle inundada de Bangkok. Miles de personas pasaron la noche en más de 230 refugios de la ciudad (REUTERS/Athit Perawongmetha)

Personas descienden de un bote inflable en una calle inundada de Bangkok. Septiembre es el pico de la temporada de lluvias en Tailandia, pero para muchos este año fue peor (REUTERS/Athit Perawongmetha)

Personas se trasladan en botes por una calle inundada de Bangkok. Científicos advierten que los fenómenos extremos serán más frecuentes con el calentamiento global (REUTERS/Athit Perawongmetha)

Varias personas transitan entre las aguas de una inundación en un mercado durante una fuerte lluvia, en Bangkok, Tailandia, el 28 de septiembre de 2026. REUTERS/Athit Perawongmetha

La gente se abre paso entre un mercado abarrotado en Bangkok, Tailandia, el 28 de septiembre de 2026. REUTERS/Athit Perawongmetha

Una mujer que lleva la compra se abre paso entre una zona inundada cerca de un mercado en Bangkok, Tailandia, el 28 de septiembre de 2026. REUTERS/Athit Perawongmetha

Mercado flotante de Bangkok (Captura de TV/Reuters)

Personas miran el patio inundado de un complejo de viviendas aislado por las aguas en Bang Kapi, Bangkok. Un vecino de 72 años dijo que el agua llegó de noche y sin aviso (Lillian Suwanrumpha/AFP)

Niños juegan en el agua de la inundación en el distrito de Bang Kapi, Bangkok. Una vecina de 55 años dijo que las inundaciones son "solo el comienzo" (Chanakarn Laosarakham/AFP)

Niños juegan en el agua de la inundación en Bang Kapi, Bangkok. Un restaurante del este de la ciudad no espera reabrir hasta el jueves, tras la limpieza (Chanakarn Laosarakham/AFP)

Un hombre arrastra a una niña en un bote inflable por las aguas de la inundación en Bang Kapi, Bangkok. En una calle del este de la ciudad el agua llegó a la cintura (Chanakarn Laosarakham/AFP)

Con fotos de REUTERS/Patipat Janthong y Athit Perawongmetha, y AP /Sakchai Lalit