Aerolíneas Argentinas presentó su oferta de vuelos para el verano 2027 y espera crecer un 13% en la venta de pasajes

Para enero de 2027, Aerolíneas Argentinas prevé una oferta total de 1.508.834 asientos

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Aerolíneas Argentinas presentó su programación para la temporada de verano 2027, con un incremento de la oferta de vuelos y nuevas conexiones internacionales. La compañía prevé operar 1.508.834 asientos durante enero, un 13% más que en el mismo mes de este año. La red de cabotaje incrementará su oferta un 13%, mientras que la operación regional tendrá una suba del 16%.

Entre las principales novedades se destacan las nuevas rutas hacia Curazao y Cartagena de Indias, junto con la incorporación de la conexión Córdoba–Cabo Frío, en Brasil. La programación también contempla un fuerte despliegue hacia destinos brasileños y una ampliación de las frecuencias al Caribe, mientras que dentro de la Argentina se reforzarán los vuelos hacia los principales centros turísticos.

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La oferta fue presentada este fin de semana durante la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT). Fabián Lombardo, presidente de la aerolínea, afirmó: “Llegamos a esta edición con una programación de verano que suma nuevos destinos, refuerza mercados estratégicos y amplía las alternativas para viajar dentro de Argentina y al exterior”.

Entre las principales novedades se destacan las nuevas rutas hacia Curazao y Cartagena de Indias. REUTERS/Agustín Marcarian

En el mercado internacional, la ruta a Curazao estará operativa a partir del 2 de enero, con cuatro frecuencias semanales: dos vuelos directos y otros dos con escala en Aruba. Cartagena de Indias, en tanto, contará con cinco frecuencias semanales desde el 1 de enero.

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La aerolínea de bandera también sumará la ruta Córdoba–Cabo Frío a partir del 26 de diciembre, con dos frecuencias semanales. El destino brasileño, además, tendrá operaciones desde Buenos Aires y Rosario.

Por su parte, Florianópolis contará con 36 frecuencias semanales desde Buenos Aires, siete desde Córdoba, siete desde Rosario y cuatro desde Tucumán y Salta.

En el caso de Río de Janeiro, habrá 40 frecuencias semanales desde Buenos Aires, además de conexiones desde Córdoba y Rosario. La programación incluirá también vuelos hacia San Pablo, Salvador de Bahía, Porto Seguro, Porto Alegre y Curitiba.

La oferta regional se completará con 28 frecuencias semanales entre Buenos Aires y Punta del Este y otras 14 entre Buenos Aires y Montevideo.

El Caribe, destino muy demandado por los argentinos, tendrá un lugar central en la programación. Aruba contará con un vuelo diario, mientras que Punta Cana tendrá siete frecuencias semanales y Cancún, cinco.

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Aruba contará con un vuelo diario, mientras que Punta Cana tendrá siete frecuencias semanales y Cancún, cinco (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto a los destinos de larga distancia, Aerolíneas Argentinas mantendrá 10 frecuencias semanales a Madrid y cuatro a Roma, mientras que Miami contará con 16 frecuencias semanales durante la temporada de verano.

Más vuelos de cabotaje

Al interior del país, Aerolíneas Argentinas reforzará las conexiones con los principales destinos turísticos. Bariloche y Córdoba tendrán 70 frecuencias semanales desde Buenos Aires; Mendoza e Iguazú, 56; Ushuaia, 55; Salta, 45; El Calafate y Neuquén, 42; Tucumán, 40; Mar del Plata, 31; y Jujuy, 26.

El plan de la línea aérea también contempla una mayor cantidad de conexiones entre ciudades del interior, con rutas como Tucumán–Mar del Plata, Córdoba–Mar del Plata, Córdoba–Bariloche y Mendoza–Bariloche. De esta manera, la compañía amplía las alternativas para viajar entre distintos puntos del país sin necesidad de pasar por Buenos Aires.

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Los resultados operativos

Cabe mencionar que en agosto pasado la asamblea de accionistas de Aerolíneas Argentinas aprobó el balance correspondiente a 2025, marcando el segundo año consecutivo con resultados positivos para la empresa desde su estatización en 2008.

La compañía registró una ganancia neta de $238.000 millones de pesos, un patrimonio neto positivo y un superávit operativo de 120,7 millones de dólares, además de haber reducido su deuda financiera en un 52%. Asimismo, operó sin requerir fondos del Tesoro Nacional y pagará por primera vez el impuesto a las Ganancias.

Este desempeño económico se alcanzó tras la implementación de medidas de eficiencia en 2024, que incluyeron la cancelación de rutas no rentables, la reducción del 13% de la planta de empleados, la eliminación de cargos jerárquicos y el cobro de servicios adicionales.

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Con los recursos propios generados, la aerolínea planea adquirir 20 nuevas aeronaves entre 2027 y 2031.