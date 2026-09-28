Por qué Google se llama así y qué significa la palabra Google para sus fundadores Larry Page y Sergey Brin

Google procesa 1.000 millones de búsquedas diarias y se posiciona como el sitio web más visitado del planeta. (Andina)

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Google es hoy el sitio web más visitado del planeta y procesa 1.000 millones de búsquedas diarias, según datos de la propia empresa. Detrás de ese dominio de seis letras que dan vida a un nombre que tiene detrás una historia que combina un error de tipeo, un homenaje matemático y dos estudiantes de posgrado en computación.

La compañía cumplió 28 años el pasado 27 de septiembre de 2026, fecha que la empresa celebró con un Doodle retro inspirado en la estética de sus primeros años en la web.

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Cuál es el origen del nombre: de BackRub a Google

La historia comienza en 1996, en la Universidad de Stanford, en Estados Unidos. Larry Page y Sergey Brin cursaban un posgrado en computación cuando decidieron crear un sitio que clasificara las páginas web según la cantidad de sitios que hacían referencia a ellas.

El proyecto se bautizó BackRub, en alusión a los enlaces de retroceso o backlinks, el mecanismo que utilizaba el algoritmo para medir la relevancia de cada página en la red.

Larry Page y Sergey Brin iniciaron el proyecto en 1996 bajo el nombre BackRub en la Universidad de Stanford. (REUTERS/Jacob Silberberg/File Photo)

Hacia 1997, ambos fundadores buscaban una marca comercial más escalable para su motor de búsqueda. La opción que eligieron fue Googol, en referencia al término matemático que representa un uno seguido de cien ceros.

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Pero al intentar registrar ese nombre en la base de datos de dominios, los fundadores escribieron por error “google.com”. Al comprobar que la variante estaba disponible y conservaba la misma sonoridad, decidieron quedarse con ella.

El dominio quedó registrado de manera oficial el 15 de septiembre de 1997, casi un año antes de la constitución legal de Google Inc. como empresa, el 4 de septiembre de 1998.

Cuál es el significado matemático detrás del nombre

El nombre de Google remite directamente a “googol”, la cifra que en español se conoce como gúgol y que equivale al número 10 elevado a la potencia de 100.

El dominio google.com fue registrado en septiembre de 1997, antes de la constitución formal de la compañía en 1998. (Foto AP/Jeff Chiu, archivo)

Ese término no fue invención de Page ni de Brin. Fue acuñado en 1920 por Milton Sirotta, un niño de nueve años, sobrino del matemático estadounidense Edward Kasner, quien le había pedido que imaginara un nombre para un número extremadamente grande, distinto del infinito.

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El nombre Google surge del término matemático “googol”, una cifra representada por un uno seguido de cien ceros. Los fundadores del buscador adoptaron esa palabra, con una variación ortográfica, para simbolizar su propósito original: organizar y clasificar la cantidad prácticamente infinita de información dispersa en la World Wide Web.

La elección no fue casual. El lenguaje informático se construye a partir de ceros y unos, y Page y Brin encontraron en ese término matemático una manera de representar la escala del desafío que se habían propuesto: ordenar todo lo que podía encontrarse en internet.

Cómo Google se convirtió en un ‘verbo’ en internet

El impacto del nombre trascendió lo técnico. Con el correr de los años, “Google” dejó de ser solo una marca y pasó a integrarse al lenguaje cotidiano como verbo: googlear, en español, o “to google”, en inglés.

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Google celebró su 28º aniversario con un doodle interactivo que recupera su logotipo de 1998.

El diccionario Merriam-Webster incorporó ese término en 2006 y lo define como “utilizar el motor de búsqueda de Google para obtener información en la World Wide Web”.

Ese reconocimiento lingüístico se sostiene en el volumen de uso del buscador. Google no solo es el sitio más visitado del mundo, sino que su propio nombre figura entre los términos más buscados en Bing, el motor de búsqueda de su competidor Microsoft.

La celebración del 28º aniversario de la compañía, este 2026, incluyó un Doodle con tipografía tridimensional que remite a la fase beta de finales de la década de 1990. Al hacer clic en la ilustración, el sitio redirige a un cuestionario interactivo con preguntas sobre la cultura de la empresa, sus hitos tecnológicos y la tradición de sus Doodles, cuyo primer antecedente data de 1998, cuando Page y Brin modificaron el logo para avisar que asistirían al festival Burning Man.

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