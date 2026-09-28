Los dos equipos que analiza Scaloni para el primer partido de Argentina tras el Mundial 2026 y el tierno gesto del plantel

Argentina se entrenó y Scaloni analiza dos equipos de cara al duelo ante Bolivia (REUTERS/Agustin Marcarian)

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La selección argentina ultima detalles para su regreso a la actividad este miércoles 30 de septiembre, cuando enfrente a Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, en el primer partido del equipo tras la final del Mundial 2026. Lionel Scaloni maneja dos alternativas de formación para el debut de esta nueva etapa, mientras el plantel protagonizó un gesto solidario en Ezeiza al recibir a una familia durante uno de los últimos entrenamientos.

El encuentro ante la Verde es el primero de tres amistosos que disputará el equipo albiceleste en esta fecha FIFA. Después de Córdoba, la Selección se medirá con Burkina Faso el 3 de octubre y con Benín el 6 de octubre, ambos en el estadio Monumental. Esta última fecha marcará la despedida de Lionel Messi y de Nicolás Otamendi del combinado nacional.

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Las dos formaciones que prueba Scaloni para enfrentar a Bolivia

Durante los entrenamientos de la semana pasada en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza, Scaloni ensayó dos esquemas distintos con miras al debut ante los bolivianos. En ambas variantes se repite la base defensiva, integrada por Emiliano Martínez en el arco, Agustín Giay y Facundo Medina como laterales, y la dupla central de Cristian Romero y Lisandro Martínez.

La primera opción presenta a Alexis Mac Allister como único volante de contención, con Exequiel Palacios y Valentín Barco ubicados por los costados del mediocampo. Por delante, Nicolás Paz se posiciona como enganche, con Lautaro Martínez y Julián Álvarez como dupla ofensiva.

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La segunda alternativa modifica el mediocampo con una doble base de contención entre Palacios y Mac Allister, mientras Franco Mastantuono y Paz se abren por las bandas altas. Adelante se mantiene la sociedad entre Lautaro Martínez y Álvarez. Ninguna de las dos formaciones fue confirmada de manera oficial, y Scaloni definirá el equipo titular recién después de la conferencia de prensa programada para este martes a las 14:15.

Lionel Scaloni, director técnico de la selección argentina de fútbol, sale a la práctica y saluda a un grupo de personas. Durante la interacción, el entrenador abraza a los presentes, conversa con adultos y niños, y les firma autógrafos en la entrada de las instalaciones que la AFA posee en Ezeiza

Durante uno de los últimos entrenamientos abiertos a la prensa, jugadores y cuerpo técnico interrumpieron la rutina para recibir a una familia que visitó el predio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en Ezeiza. Los futbolistas se tomaron fotografías con una persona en silla de ruedas y compartieron un momento de juego con un niño presente en la actividad.

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El gesto se dio en medio de la semana de trabajo que el equipo lleva adelante de cara al amistoso en Córdoba, en jornadas que combinaron ejercicios tácticos con instancias de descanso. Scaloni les había otorgado el sábado y el domingo libres a los convocados, tras la primera semana completa de entrenamientos posterior al Mundial.

Durante una jornada de entrenamiento de la Selección Argentina de fútbol, el futbolista Enzo Fernández interactúa con niños presentes en el predio. En las imágenes se observa al mediocampista acercándose a un menor en silla de ruedas, saludando a los acompañantes y compartiendo un momento con los asistentes junto a otros integrantes del plantel.

Para este ciclo de amistosos, Scaloni citó a 31 futbolistas y dejó en claro su intención de comenzar a delinear el futuro del equipo. Entre las principales novedades figuran jóvenes que no participaron del Mundial, como el arquero Santiago Beltrán; los defensores Leonardo Balerdi, Román Vega, Valentín Gómez y Tomás Palacios; los volantes Ezequiel Fernández, Santiago Simón y Tobías Andrada; y los delanteros Santiago Castro, Matías Soulé, Gianluca Prestianni y Leonel Flores.

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La base del plantel, sin Messi ni Otamendi, quedó conformada por Emiliano Martínez; Cristian Romero -designado capitán-, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; Enzo Fernández y Mac Allister; y Julián Álvarez y Lautaro Martínez. A ellos se suman futbolistas que tuvieron participación en el Mundial, aunque con menor protagonismo, como Valentín Barco, Palacios, Paz y Giuliano Simeone.

Un capítulo aparte lo constituyen los futbolistas suspendidos por los incidentes registrados tras la final ante España: Leandro Paredes, Nahuel Molina y Thiago Almada. Los dos primeros no fueron convocados y su continuidad en el seleccionado depende de conversaciones con el entrenador, mientras que Almada sí había sido citado, pero luego quedó afuera por una lesión muscular.

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Lionel Messi anota un gol de tiro libre durante un partido de fútbol de la MLS entre el Inter Miami CF y el Columbus Crew. Las imágenes muestran la celebración de Messi con sus compañeros en el terreno de juego y la reacción de los aficionados en las gradas.

Mientras la Selección se prepara para el amistoso ante Bolivia, Messi continúa su actividad con Inter Miami en la MLS. El delantero marcó un gol de tiro libre en la derrota de las Garzas 2-1 ante Columbus Crew por la fecha 27 del torneo estadounidense. Tras un receso de la MLS hasta el sábado 10 de octubre, Messi quedará liberado de su club y viajará a la Argentina para sumarse a los entrenamientos, junto con Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso.

Aunque todavía no hay una fecha confirmada para su llegada, se espera que el rosarino se incorpore al plantel después del partido ante Bolivia, posiblemente a partir del próximo fin de semana. A través de sus redes sociales, Messi confirmó que utilizará una camiseta especial para su despedida: “Último partido... Una camiseta para toda la vida”, escribió junto a un video en el que mostró el diseño de la indumentaria.

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El seleccionado boliviano, dirigido por Óscar Villegas, afronta esta fecha FIFA como parte de su propio proceso de preparación. La Verde disputará dos amistosos: cayó 2-0 ante Paraguay este domingo en Estados Unidos y luego viajará a Córdoba para enfrentar a la Argentina.

Villegas convocó a 26 futbolistas para ambos compromisos, entre ellos el arquero Guillermo Viscarra, el capitán Luis Haquín y jugadores como Roberto Fernández, Gabriel Villamíl, Ramiro Vaca y Miguel Terceros. Una de las principales ausencias en la lista es la del arquero Carlos Lampe, quien no fue incluido en la nómina.

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El estadio Mario Alberto Kempes contará con un aforo reducido al 50% para el partido ante Bolivia, medida dispuesta por sanción de la FIFA. Según informó la AFA, la restricción responde a los incidentes registrados durante distintos partidos del Mundial 2026.

El encuentro entre Argentina y Bolivia se disputará este miércoles a las 21:00 horas y será transmitido en vivo por TyC Sports y Telefe, además de estar disponible en las plataformas digitales de ambas señales.