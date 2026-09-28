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La feroz crítica de un campeón del mundo a la selección de Alemania tras la derrota ante Grecia: “Hemos caído en la mediocridad”

Bastian Schweinsteiger ofreció su análisis tras el empate de la selección alemana con Países Bajos y la derrota ante Grecia en sus dos primeros partidos de la Nations League

Bastian Schweinsteiger criticó el panorama de la selección de Alemania (REUTERS/Dylan Martinez)
Bastian Schweinsteiger criticó el panorama de la selección de Alemania (REUTERS/Dylan Martinez)
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La crítica de Bastian Schweinsteiger volvió a poner bajo discusión el presente de Alemania, después de que la selección dirigida por Jürgen Klopp sumara un empate 1-1 ante Países Bajos y luego perdiera 1-0 frente a Grecia por la Nations League. Para el campeón mundial de 2014, el problema excede el inicio irregular del nuevo entrenador y alcanza al nivel individual de un plantel que, a su entender, ya no posee los recursos para competir con los seleccionados más fuertes. La derrota también tuvo un antecedente inédito, ya que fue la primera caída alemana frente al combinado griego en un partido oficial.

Ya no somos una selección de primer nivel. Hemos caído en la mediocridad”, sentenció el ex mediocampista, que actualmente trabaja como comentarista en la televisión alemana. Su evaluación volvió a vincular el resultado reciente con una tendencia más amplia, marcada por la dificultad de la Mannschaft para recuperar el dominio que sostuvo durante las últimas décadas.

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Schweinsteiger identificó la principal carencia de Alemania. “Ya no tenemos jugadores que marquen la diferencia”, subrayó el campeón, antes de comparar al equipo alemán con Grecia, que encontró respuestas en Konstantinos Karetsas, Christos Tzolis y Vangelis Pavlidis. “Ellos tuvieron jugadores diferenciales. Nosotros, simplemente, no los tenemos”, argumentó.

El campeón señaló los puntos bajos del conjunto alemán luego de la derrota ante Grecia (Credit: Caean Couto-Imagn Images)
El campeón señaló los puntos bajos del conjunto alemán luego de la derrota ante Grecia (Credit: Caean Couto-Imagn Images)

El diagnóstico de Schweinsteiger encontró respaldo dentro del plantel. Joshua Kimmich, capitán de Alemania y jugador del Bayern Múnich, reconoció que la crítica del exfutbolista se corresponde con el momento del equipo. “Es difícil no estar de acuerdo con él”, admitió. Luego reforzó esa postura al explicar: “En este momento estamos muy lejos de ser un equipo de élite”, agregó.

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El recorrido de Alemania desde el título en Brasil 2014 alimenta la preocupación de Schweinsteiger. El conjunto alemán quedó eliminado en la fase de grupos de los Mundiales de Rusia 2018 y Qatar 2022, dos resultados que contrastaron con la tradición competitiva que había caracterizado al seleccionado. En 2026 tampoco consiguió modificar ese panorama: se despidió en 16avos de final, después de caer por penales frente a Paraguay.

Alemania ocupa el tercer puesto del grupo B que comparte con Grecia, Países Bajos y Serbia en la Nations League (REUTERS/Kai Pfaffenbach)
Alemania ocupa el tercer puesto del grupo B que comparte con Grecia, Países Bajos y Serbia en la Nations League (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Pese a la dureza de su análisis, Schweinsteiger apartó a Klopp del centro de sus cuestionamientos. El exmediocampista sostuvo: “Jürgen Klopp se encuentra en una etapa de búsqueda. Este fue apenas su segundo partido y todo necesita tiempo. Él no es un mago. No se puede esperar que Alemania derrote 4-0 a Grecia y domine desde el comienzo”.

Es un trabajo muy duro, pero Klopp es el hombre indicado. Los jugadores también tienen que preguntarse a sí mismos si esto es todo lo que pueden ofrecer”, completó Schweinsteiger.

Las dudas del exfutbolista ya habían surgido durante el último Mundial, cuando cuestionó la situación del seleccionado y expresó reparos sobre la continuidad de Julian Nagelsmann, posteriormente sustituido por Klopp. “Actualmente, no tengo muchas esperanzas; somos mediocres, esa es la pura verdad”, había declarado entonces. Tras el empate ante Países Bajos y la derrota contra Grecia, su análisis conserva el mismo eje: el cambio de entrenador puede abrir una etapa distinta, pero Alemania necesitará una mejora de sus jugadores para dejar atrás una secuencia de resultados que la alejó de la élite.

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