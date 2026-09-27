Ucrania golpeó una base de drones y depósitos de munición en el Dombás ocupado por Rusia

Un artillero de la 147ª Brigada de Artillería del Cuerpo de Reacción Rápida de las Fuerzas Aerotransportadas ucranianas dispara un obús autopropulsado CAESAR contra posiciones rusas, en el marco de la ofensiva rusa sobre Ucrania, en la región de Donetsk, Ucrania, el 24 de septiembre de 2026 (REUTERS/Anatolii Stepanov)

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Las Fuerzas de Defensa de Ucrania golpearon la pasada noche un centro de almacenamiento, preparación y lanzamiento de drones de ataque en Donetsk, así como dos depósitos de municiones en la región de Lugansk, que juntas forman el Dombás ocupado por Rusia, informó este domingo el Estado Mayor ucraniano.

En un comunicado, el Estado Mayor precisó que las acciones contra centros de almacenamiento, preparación y lanzamiento de drones como el golpeado anoche en Donetsk son una de las prioridades de las operaciones de combate ucranianas y tienen como objetivo reducir la capacidad del ejército ruso de emplear sistemas no tripulados de ataque.

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Asimismo, en Kripenski y Lugansk, en la región homónima, las fuerzas ucranianas alcanzaron dos depósitos de municiones. Además, en Rovenki, en la misma región, fue golpeado un depósito de aprovisionamiento logístico, y en Novoamvrósiivske, en la región de Donetsk, un depósito de combustibles y lubricantes.

Un envío de alimentos por aire a una localidad sitiada

Miembros de la 15ª Brigada "Kara-Dag" de Misión Operativa de la Guardia Nacional de Ucrania descargan munición para un lanzacohetes Grad-P Partizán, en el marco de la ofensiva rusa sobre Ucrania, cerca de la localidad de Dobropillia, en el frente de la región de Donetsk, Ucrania, el 25 de septiembre de 2026 (REUTERS/Anatolii Stepanov)

Por separado, las Fuerzas Armadas ucranianas enviaron con la ayuda de drones 4.000 kilogramos de alimentos a los cerca de 2.000 habitantes de la localidad ocupada de Oleshki, en la región de Kherson, donde permanecen atrapados sin acceso a necesidades básicas. El jefe de la administración militar regional de Kherson, Oleksandr Prokudin, explicó que desde marzo se suministran alimentos de forma sistemática a través del río Dniéper mediante drones, en colaboración con varias unidades militares, y remarcó que recientemente se logró “una de las mayores operaciones de este tipo”, con entregas en cien ubicaciones concretas de la ciudad.

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Según Prokudin, entre los rehenes que Rusia mantiene en Oleshki hay casi medio centenar de niños, obligados a sobrevivir sin comida, electricidad ni agua.

“Y lo peor de todo es que los rusos los han privado, de hecho, de la posibilidad de abandonar ese infierno”, denunció, y acusó a las fuerzas de ocupación de derribar los drones con ayuda y de confiscar o revender los alimentos destinados a niños y ancianos. Sostuvo además que “el bloqueo deliberado de la ayuda y la provocación de hambrunas entre la población civil constituyen crímenes de guerra que no prescriben”.

El canciller ucraniano, Andrí Sibiga, instó a las organizaciones internacionales a garantizar el acceso a Oleshki y asegurar que los civiles reciban alimentos, medicamentos y una vía de evacuación segura. “Seguiremos buscando formas de llegar a nuestra gente. Pero la ayuda humanitaria no debería tener que entregarse bajo fuego mediante drones”, agregó.

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Ya el miércoles, ante el Consejo de Seguridad de la ONU, Sibiga había denunciado que Rusia condena deliberadamente a los habitantes de Oleshki a morir de hambre, y reclamó exigirle la apertura de corredores humanitarios.

Una nueva ola de ataques rusos contra civiles

Bomberos trabajan en el lugar donde un dron ruso a propulsión a reacción impactó contra un edificio residencial, en el marco de la ofensiva rusa sobre Ucrania, en Kiev, Ucrania, el 27 de septiembre de 2026, uno de los al menos cinco ataques mortales del fin de semana (REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Las acciones ucranianas se dan mientras Rusia lanzó este fin de semana una nueva ofensiva con drones que dejó al menos cinco muertos en Ucrania: una persona en Kiev, tres en la región de Zaporizhzhia y otra en Odesa. Las autoridades reportaron daños en viviendas, instalaciones energéticas y otra infraestructura civil.

Según la Fuerza Aérea ucraniana, Rusia lanzó desde las 18:00 del sábado 170 drones de ataque Shahed, junto a aparatos Gerbera, drones señuelo Parodia y 76 unidades con motor a reacción, desde las regiones rusas de Oriol, Kursk, Primorsko-Ajtarsk y Shatálovo, además del territorio ocupado de Donetsk y de Gvardíiske, en Crimea. La defensa antiaérea ucraniana logró neutralizar 147 de esos drones.

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En Kiev, los ataques alcanzaron más de 16 puntos de la ciudad y sus suburbios; el alcalde Vitali Klitschko informó que una mujer y dos adolescentes resultaron heridos. El presidente Volodímir Zelensky señaló que tres personas murieron en ataques nocturnos contra Zaporizhzhia, y que la ofensiva alcanzó también edificios residenciales e infraestructura energética en las regiones de Odesa, Kharkiv, Sumy, Mikoláyiv, Kherson, Poltava, Zhitómir y Kiev. Durante la mañana del domingo, Rusia atacó además dos veces un centro de datos en la capital ucraniana, hiriendo a tres personas, entre ellas dos niños.

Los bombardeos se produjeron un día después de que el canciller ruso, Serguéi Lavrov, declarara ante la ONU que Moscú continuará su campaña militar “sin importar las circunstancias”.

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Zelensky, por su parte, pidió una postura más firme a países como China, India, Brasil, Sudáfrica y otros integrantes del G20 y del Sur Global, a los que atribuyó capacidad de influir sobre Rusia para impulsar la paz. Según el mandatario ucraniano, Rusia lanzó contra su país, durante la última semana, más de 2.200 drones de ataque, unas 1.650 bombas aéreas y 38 misiles de distintos tipos, incluidos proyectiles balísticos.