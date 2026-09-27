Samsung recibe demanda porque habría usado cinco patentes sin autorización en sus celulares

Ioengine presentó una demanda contra Samsung en un tribunal federal del Distrito Este de Texas por la presunta infracción de cinco patentes de conectividad. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration//File Photo)

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acusa al fabricante surcoreano de utilizar sus desarrollos sin autorización ni compensación económica. Samsung enfrenta una demanda en un tribunal federal de Estados Unidos por la presunta infracción de cinco patentes vinculadas con tecnologías de conectividad. La compañía estadounidense Ioengine presentó la acción ante el Tribunal del Distrito Este de Texas y

El caso se encuentra en una etapa inicial. No existe todavía ninguna resolución judicial contra Samsung, y las medidas que se detallan corresponden únicamente a los pedidos formulados por Ioengine ante el tribunal.

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Qué plantea la demanda contra Samsung

La denuncia sostiene que Samsung habría incorporado, sin licencia ni pago de regalías, cinco patentes de propiedad de Ioengine relacionadas con tecnologías de conectividad. La empresa demandante reclama una compensación económica por el uso pasado de esas tecnologías, aunque no reveló públicamente una cifra concreta.

Ioengine solicita el pago de una “regalía razonable” como resarcimiento por la infracción alegada. Para una de las cinco patentes en disputa, además, pide algo más severo: una orden judicial permanente que impida a Samsung continuar con la conducta considerada infractora en territorio estadounidense.

Ioengine solicitó una orden judicial permanente para frenar la utilización de las patentes disputadas en territorio estadounidense. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese pedido de orden judicial se aplicaría de forma específica a determinados teléfonos Galaxy y a las unidades de almacenamiento externo SSD portátiles de la marca. Como alternativa, si el tribunal no concede esa medida, Ioengine plantea que se le reconozcan regalías por el uso continuado de la tecnología.

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Cuáles son los dispositivos involucrados en la demanda

Entre los productos citados en la demanda figuran el Galaxy S23 Ultra, el Galaxy Watch Ultra, los auriculares Galaxy Buds2 Pro y la unidad de almacenamiento externo Samsung T7. Todos ellos aparecen como ejemplos concretos de dispositivos que, según Ioengine, integran las tecnologías patentadas sin autorización.

Sin embargo, la propia demanda aclara que estos productos no representan el alcance total de la denuncia. Es decir, la lista funciona como muestra ilustrativa y no como enumeración cerrada, por lo que las supuestas infracciones podrían extenderse a otros dispositivos del catálogo de Samsung que utilicen las mismas funciones de conectividad.

Esta característica de la demanda amplía la incertidumbre sobre su alcance real, ya que el tribunal deberá determinar primero si existe infracción y, en caso afirmativo, a qué gama de productos se aplica.

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El teléfono Galaxy S23 Ultra y los auriculares Galaxy Buds2 Pro figuran entre los dispositivos señalados en la denuncia. (SAMSUNG)

Qué consecuencias podría enfrentar Samsung

Si el tribunal texano hiciera lugar al pedido de orden judicial permanente presentado por Ioengine, Samsung se vería obligada a detener en Estados Unidos las actividades que se consideren infractoras. En la práctica, esto podría traducirse en la modificación de determinadas funciones de conectividad en los productos alcanzados.

Otra alternativa, si la infracción se confirma y no se aplica una orden judicial de ese tipo, es que Samsung deba afrontar el pago de regalías por el uso pasado y futuro de las patentes en cuestión, según lo solicitado por la parte demandante.

Un escenario más severo, aunque hasta el momento no confirmado ni decidido, sería una eventual restricción de ventas sobre los dispositivos involucrados en el mercado estadounidense. No obstante, todavía no está claro si una medida de ese tipo implicaría directamente una prohibición de comercialización o, en cambio, se limitaría a exigir cambios puntuales en las funciones señaladas como infractoras.

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Cabe remarcar que todo el proceso se encuentra en una fase preliminar. El litigio recién comenzó y las peticiones de Ioengine (tanto la compensación económica como la orden judicial) son solicitudes que deberá evaluar el tribunal, sin que exista por ahora ningún fallo en contra de Samsung.

El proceso judicial se encuentra en su fase preliminar y no existe aún un fallo o resolución contra la compañía. (REUTERS/Kim Hong-Ji/File Photo)

Apple pagará 5.700 millones de dólares por otra disputa de patentes

En un litigio similar, un jurado federal de California determinó que Apple deberá pagar más de USD 5.700 millones a Taction Technology por infringir dos patentes de tecnología háptica usadas en el Taptic Engine de iPhone y Apple Watch.

El jurado consideró que la infracción no fue deliberada. Apple, que ya enfrentó un caso similar con Immersion y otro con Masimo por USD 634 millones, anunció que apelará la decisión.

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