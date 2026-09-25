Cuando la inteligencia artificial deja de esperar instrucciones: la nueva ambición de Microsoft con Copilot

Microsoft reorganizó Copilot para unificar el chat, la delegación de tareas y la creación de herramientas.

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Jared Spataro, director de marketing de AI at Work en Microsoft, presentó una reorganización de Copilot que busca concentrar en una sola plataforma las consultas, la delegación de tareas y la creación de herramientas, con Autopilot como agente capaz de continuar el trabajo sin supervisión permanente.

El cambio integra nuevas funciones de inteligencia artificial con controles de permisos, alojamiento interno y gestión del gasto para las empresas.

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Microsoft comenzará el despliegue de Home y Code a través del programa Frontier durante las próximas semanas, mientras que Autopilot ampliará el acceso a su versión preliminar privada a finales de mes. La presentación también anticipa una versión privada de Today para octubre de 2026 y una nueva función de Copilot en Teams.

Según Jared Spataro, vicepresidente en Microsoft, la función Cowork ejecuta proyectos de principio a fin e integra aplicaciones de Office como Word, Excel y PowerPoint en tiempo real. (Reuters)

Spataro sostuvo que la plataforma ya no se limita a responder instrucciones puntuales, sino que aspira a decidir qué herramienta necesita cada pedido y a ejecutar partes del proceso laboral. “Próximamente, no habrá que elegir un único modo; simplemente bastará con indicar el resultado que se desea obtener y Copilot dirigirá el trabajo a Chat, Cowork, Code o a la capacidad más adecuada para la tarea”, afirmó.

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La expansión incluye dos modelos de cobro: una suscripción por usuario para tareas habituales y facturación por uso para agentes y procesos de mayor duración. Microsoft plantea que la automatización de tareas complejas requiere al mismo tiempo un seguimiento del consumo y límites definidos por los administradores.

Copilot reunirá el chat, la delegación de tareas y la creación de aplicaciones

Home será el nuevo punto de entrada de Copilot y reunirá Chat y Cowork en un mismo espacio. La función ofrecerá actividad reciente, sugerencias y la posibilidad de retomar documentos, conversaciones, correos electrónicos y otras tareas desde el punto en que quedaron.

Al explicar el alcance de Cowork, Spataro distinguió entre las preguntas rápidas y el trabajo que el usuario entrega a la plataforma. “Tú defines la tarea y se ejecuta de principio a fin hasta devolverte un resultado completo: una respuesta a una solicitud de propuesta, un kit de lanzamiento, un informe para un cliente o la documentación para un cierre financiero”, afirmó.

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Microsoft implementará un esquema con suscripciones por usuario para tareas habituales y facturación por uso para los agentes avanzados.

La integración de Office en Copilot permitirá crear o actualizar documentos de Word, libros de Excel y presentaciones de PowerPoint que estarán disponibles para el equipo en tiempo real. La empresa también incorporará Skills, una función que llevará conocimientos especializados a las aplicaciones, incluidos contenidos financieros en Excel y jurídicos en Word.

El anuncio sitúa a Code como una herramienta para que personas sin experiencia técnica describan en lenguaje natural una aplicación, un panel, una automatización o un flujo de trabajo. La plataforma elegirá el enfoque y generará la solución, que podrá consistir en un widget de escritorio, una aplicación interna en la nube o un panel para trabajar con datos.

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Spataro vinculó esa capacidad con un cambio en las herramientas básicas del trabajo de oficina. “Hasta ahora, el archivo ha constituido la unidad básica del trabajo del conocimiento: el documento, la hoja de cálculo o la presentación. Estos formatos no van a desaparecer, pero Code añade un cuarto elemento: pequeñas soluciones diseñadas para un fin concreto que cualquiera puede crear”, señaló.

Code utilizará la tecnología de GitHub Copilot y funcionará en un entorno aislado que podrá alojarse dentro de la organización. La empresa prevé que llegue en versión preliminar para suscriptores de Microsoft 365 Premium y Pro a finales de este año.

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La herramienta Code permite a personas sin experiencia técnica desarrollar aplicaciones y flujos de trabajo mediante instrucciones en lenguaje natural.

Autopilot podrá continuar tareas mientras el usuario no está presente

Autopilot, antes denominado Scout, funcionará como un compañero digital al que el usuario podrá asignar un nombre, una función y un objetivo. Podrá supervisar canales, seguir conversaciones, completar tareas periódicas y retomar proyectos días después de recibir una instrucción inicial.

La función podrá gestionar, por ejemplo, una evaluación de proveedores: crear el calendario y el plan de trabajo, preparar reuniones, realizar seguimientos y solicitar información actualizada a las partes implicadas. Spataro describió la diferencia de este agente frente a una herramienta que espera órdenes sucesivas: “Autopilot está alojado en la nube, por lo que sigue trabajando mientras duermes o centras tu atención en otras tareas, sin necesidad de supervisarlo continuamente”.

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El agente tendrá identidad, memoria, capacidad de procesamiento y espacio de trabajo propios dentro del entorno corporativo. Estará disponible en Teams, Outlook, chats, canales y documentos, donde los usuarios podrán invocarlo con @ y asignarle permisos, límites y tareas.

La base para esas funciones será Microsoft IQ, una plataforma que conecta el conocimiento de la empresa con la forma en que opera. Fabric IQ ya estará disponible de forma general para Chat y Cowork, mientras que Work IQ entrará en versión preliminar pública el próximo mes con acceso a datos y flujos de Dynamics 365 y Power Platform.

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La empresa ejemplificó ese uso con la preparación de una propuesta comercial: Copilot podrá incorporar al documento el historial de operaciones y las incidencias de soporte sin que el empleado deba alternar entre aplicaciones. Microsoft también habilitará a finales de mes un registro de complementos para centralizar plugins propios, de socios y desarrollados a medida bajo control del área de tecnología.

Microsoft presentará las siguientes novedades de Copilot en el evento Ignite entre el 17 y el 20 de noviembre de 2026. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Microsoft separará las tareas cotidianas de los agentes con facturación por uso

La suscripción por usuario incluirá Copilot en Chat, Word, Excel, PowerPoint, Outlook y Teams, además de la selección de modelos y la función Auto. Esta última evaluará precisión, velocidad y coste para enviar cada solicitud al modelo que considere más adecuado.

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Cowork, Code y Autopilot se ofrecerán mediante facturación por uso, junto con funciones para tareas de larga duración y modelos como Astra y Fable. Spataro explicó que la empresa diferenciará el consumo de las respuestas cotidianas del uso de agentes que exigen modelos más avanzados.

La gestión de costes se ampliará en Agent 365 para incluir Autopilot, Code y Copilot Managed Runtime. En octubre, Microsoft prevé sumar compatibilidad con agentes creados en Copilot Studio; los administradores podrán establecer políticas de gasto, decidir qué modelos usa cada grupo y canalizar solicitudes de créditos mediante flujos de aprobación.

Los usuarios finales podrán consultar en Copilot los créditos consumidos, el saldo disponible y su historial de uso. Los responsables de negocio, a su vez, podrán identificar qué tareas de Cowork ofrecen mejores resultados para decidir dónde mantener, ampliar u optimizar la utilización de la inteligencia artificial.

La próxima función Today se presentará como un centro de control para correo electrónico, calendario, hilos de Teams, reuniones y tareas. Según el anuncio, podrá preparar borradores, proponer cambios de horario y dejar listos seguimientos con el contexto necesario para que el usuario los revise.

Microsoft convocó a Microsoft Ignite entre el 17 y el 20 de noviembre de 2026 en San Francisco y en línea para presentar las próximas novedades de Copilot.