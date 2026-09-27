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El impactante cambio físico de una leyenda del fútbol tras dejar el alcohol y bajar 40 kilos: “Me estoy esforzando”

Wayne Rooney, máximo goleador de la historia del Manchester United, causó furor por su apariencia. El exjugador de 40 años luchó durante años con su adicción: “Hace tiempo que no bebo”

Imagen dividida de Wayne Rooney con camiseta roja deportiva a la izquierda y con traje azul oscuro frente a logotipos a la derecha.
El impactante cambio físico de Wayne Rooney (REUTERS)
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Wayne Rooney mostró un impactante cambio físico al bajar 40 kilos y revelar que implementó una nueva alimentación, entrenamiento y el abandono del alcohol, una adicción que lo acompañó a lo largo de su carrera profesional. El exdelantero de 40 años, que es recordado por su impacto en el Manchester United y la selección de Inglaterra, también se recuperó de una operación de nariz tras años con dificultades para respirar.

Junto a su esposa Coleen, el punta se presentó en el cine Picturehouse Central, en Piccadilly, Londres, para ver el primer episodio de la producción The Real Rooneys, que se basa en la vida familiar de los Rooney. A diferencia de los últimos años, el exfutbolista apareció afeitado, con el cabello más largo, un traje azul marino y una figura más delgada que la que había mostrado tras su retiro como futbolista.

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Las especulaciones sobre el nuevo aspecto del exjugador incluyeron el uso de medicamentos inyectables para bajar de peso. Rooney negó haber recurrido a esos tratamientos y sostuvo que su resultado es consecuencia de un cambio sostenido de hábitos.

“Hace poco he visto que dicen que estoy usando esa cosa del lápiz, las inyecciones. Es una lástima, porque me estoy esforzando mucho para perder peso”, afirmó en una entrevista con el programa This Morning. A su vez, explicó que dejó de beber alcohol y que buscaba sentirse mejor físicamente: “Hace tiempo que no bebo. Simplemente quería sentirme un poco mejor y estar más sano”.

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Wayne Rooney siempre se mantuvo en el ámbito público como entrenador, invitado en televisión y como futbolista en partidos a beneficio (Images via Reuters/Lee Smith)
Wayne Rooney siempre se mantuvo en el ámbito público como entrenador, invitado en televisión y como futbolista en partidos a beneficio (Images via Reuters/Lee Smith)

El exdelantero explicó que modificó su rutina diaria para renovar su vida: “Obviamente, los hábitos alimenticios y el entrenamiento han mejorado mucho”. Coleen, de 40 años, acompañó a Rooney en ese proceso de transformación. La pareja tiene cuatro hijos.

Si no fuera por mi esposa, estaría muerto”, llegó a confesar el propio Rooney en 2025, en relación a su lucha contra el alcohol y la ayuda de Coleen. “He tenido muchos desafíos diferentes, tanto dentro como fuera del campo, y mi escape era el alcohol. Cuando tenía poco más de 20 años, pasaba un par de días en casa y no salía, y bebía casi hasta desmayarme”, relató.

La intervención nasal, por su parte, tuvo una razón funcional además de estética. Rooney se sometió a la operación después de haberse roto la nariz en dos ocasiones durante su carrera y de padecer una obstrucción que le impedía expulsar aire por uno de los lados. “No podía expulsar aire por un lado de la nariz, así que me la arreglé”, explicó el exfutbolista, ya recuperado de la cirugía. El problema también estaba vinculado a los ronquidos que afectaban el sueño de su esposa.

La nueva serie llega en una etapa de redefinición profesional para Rooney, quien se retiró como jugador en 2021 y luego atravesó ciclos breves como entrenador. El exfutbolista admitió que la televisión le ofrece una actividad mientras evalúa si volverá a dirigir. “No lo hago por dinero, el tema de la televisión; lo hago para tener un objetivo, en lugar de quedarme en casa todo el día. Existe la posibilidad de que nunca vuelva a entrenar, así que hay que mirar hacia adelante”, afirmó, algo que abrió las puertas a su retiro como técnico.

Wayne Rooney junto a su esposa Coleen, quien lo acompañó durante gran parte de su carrera y lo ayudó en su lucha contra el alcohol (@waynerooney)
Wayne Rooney junto a su esposa Coleen, quien lo acompañó durante gran parte de su carrera y lo ayudó en su lucha contra el alcohol (@waynerooney)

Nacido en Liverpool en 1985, Rooney debutó en la Premier League con Everton a los 16 años. En 2002 ganó notoriedad al marcar un gol decisivo contra Arsenal, equipo que entonces mantenía una extensa racha sin derrotas. Su llegada al Manchester United en 2004 dio inicio a una etapa de 13 temporadas en Old Trafford. Disputó 559 partidos y marcó 253 goles, récord que todavía lo convierte en el máximo goleador de la institución.

Con el equipo que dirigió Alex Ferguson en gran parte de ese período, ganó cinco ligas inglesas, una UEFA Champions League, una Europa League, una Copa Mundial de Clubes y otros títulos nacionales. Tras salir de Manchester United en 2017, regresó a Everton antes de continuar su carrera en DC United, de Estados Unidos, y Derby County.

Con la selección de Inglaterra jugó 120 partidos y convirtió 53 goles entre 2003 y 2018. Fue el máximo anotador histórico del combinado nacional hasta que Harry Kane superó esa marca en 2023, después de que Rooney participara en los Mundiales de 2006, 2010 y 2014, además de tres Eurocopas.

Su retiro se produjo cuando asumió de manera permanente la dirección técnica de Derby County, en medio de dificultades económicas y deportivas del club. Más tarde dirigió a DC United, Birmingham City y Plymouth Argyle.

Wayne Rooney es el máximo goleador del Manchester United y, hasta 2023, también era de la selección inglesa (Reuters/Ed Sykes)
Wayne Rooney es el máximo goleador del Manchester United y, hasta 2023, también era de la selección inglesa (Reuters/Ed Sykes)

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