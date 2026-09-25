Morena Beltrán habló del video que la indignó, respaldó a Blondel y apuntó contra el periodismo deportivo: “Sigue siendo muy machista”

La comunicadora salió a respaldar al defensor de Huracán tras la polémica generada por los dichos de un periodista y pidió cerrar el debate: "No tengo más fuerza"

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Morena Beltrán dijo sentir orgullo por la reacción de Lucas Blondel ante los comentarios ofensivos que el periodista Lucas Schmidt publicó sobre ella tras la victoria de Huracán sobre River por 2 a 1 en el Torneo Clausura 2026: “Desde el primer momento no me generó angustia. Es más, me generó más orgullo, más que nada por cómo alzó la voz Lucas”, afirmó la comunicadora deportiva en una entrevista con el programa Puro Show.

El detonante de la polémica fue un comentario que Schmidt publicó luego del partido disputado en el estadio Monumental. Tras el gol del lateral que selló el 2 a 1 definitivo para el Globo, el creador de contenido escribió: “¿Cómo vas a perder de local siendo River con un gol de un tipo que lo mejor que hizo en una carrera futbolística es comerse al caramelo de Morena Beltrán?”. El mensaje, que incluyó una fotografía de la periodista en malla, generó una fuerte reacción en redes sociales por la manera en que Beltrán fue referida y por el modo en que se mezcló su figura con el análisis deportivo de la actuación de su pareja.

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La periodista deportiva abordó el comentario que recibió de un periodista luego del comunicado de su pareja Lucas Blondel

Blondel eligió sus historias de Instagram para responder. “Lamentablemente hoy en día se celebran este tipo de contenidos y la verdad no me parece justo tener que aguantar que una persona que se hace llamar periodista deportivo hable de esta manera de mi futura mujer, describiéndola como un ‘caramelo’, poniendo una foto en malla y diciendo que conseguirla sea un logro, como si fuera un premio a ganar”, escribió el futbolista. El defensor diferenció las críticas deportivas —que aseguró aceptar— de aquellas que involucran su vida privada: “Sinceramente no escucho que hablen de otras mujeres de deportistas de esta forma”, señaló.

El lateral también aprovechó el espacio para reivindicar su relación con la periodista y su propia trayectoria futbolística. “Haber encontrado el amor de mi vida y tener una mujer como ella, que me hace mejor persona cada día, es de las cosas que más felices me hacen”, expresó. Y sobre su carrera agregó: “Estoy muy orgulloso de lo que construí, mucho o poco, según la mirada de cada uno. Para el Luquitas que sufría de niño, muchísimo”.

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La reacción de Morena Beltrán al posteo de Lucas Blondel contra un periodista que los criticó

En la entrevista con Puro Show, Beltrán subrayó que los dichos de Schmidt no la afectaron únicamente a ella. “Por ahí se enfatizó mucho en mí, pero para mí lo que dijo de él es igual de hiriente, igual de feo. Me usó a mí para desprestigiarlo a él”, planteó la comunicadora. También destacó el impacto social que tuvo el caso y la identificación que generó en otras mujeres del ambiente: “Un montón de chicas que se han sentido identificadas se han expresado, se han manifestado. De alguna manera, hay cosas que la sociedad las pone en su lugar”.

Consultada sobre el ambiente laboral en el periodismo deportivo, Beltrán reconoció avances pero fue contundente al señalar sus límites. “Creo que el ambiente del periodismo deportivo cambió a comparación de algunos años, pero igual sigue siendo un ambiente muy machista”, afirmó. La comunicadora, que lleva siete años en el rubro y comenzó a trabajar a los 17, señaló que ganarse el respeto genuino dentro del sector es difícil. “A mí me rompe las bolas cuando se meten con mi familia, que está muy fuera de lugar”, agregó al referirse a los ataques que más la afectan.

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Al cierre de la entrevista, Beltrán explicó que no se siente cómoda en la confrontación pública porque responder alimenta el conflicto que quienes generan polémica buscan sostener. “Al final, un poco que les estás haciendo un favor”, dijo sobre la posibilidad de seguir replicando. Con ese argumento, optó por ponerle punto final al asunto: “Para mí es un tema terminado todo lo que se vivió esta semana. Porque no tengo más fuerza, la verdad”.