Así fue la aparición de La Joaqui en Popstars: de su parecido con Ángela Torres a su mensaje para las participantes

La artista musical llegó como jurado invitada tras el aviso de último momento de la actriz y fue recibida entre aplausos y cánticos durante la emisión conducida por Nico Vázquez (Video: Popstars, Telefe)

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La Joaqui se sumó como jurado invitada al programa 21 de Popstars (Telefe) en reemplazo de Ángela Torres, quien, supuestamente, avisó minutos antes del inicio de la emisión que no podría estar presente. La artista de RKT, que atraviesa un momento personal marcado por su separación de Luck Ra y el inicio de un nuevo vínculo con Tiago PZK, terminó protagonizando una de las emisiones más comentadas del ciclo.

La ausencia de Torres generó un breve momento de incertidumbre al comienzo del programa. “¿Qué pasó acá? Ah, no llegó”, señaló Vázquez ante la falta de la jurado, mientras Nicki Nicole confirmó que había recibido un mensaje de la actriz explicando la situación.

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Con el correr de los minutos, la propia Nicole leyó el comunicado que Torres le había enviado: “Hoy no voy a poder ir, pero dejo en mi lugar a una reina”. Fue así como se anunció el ingreso de la Joaqui al estudio, recibida entre aplausos y cánticos del público presente.

“Estoy feliz. Popstars la verdad que me parece una locura, me parece icónico, estoy feliz, estoy manija, lo estoy viendo, las estoy siguiendo”, expresó la cantante al llegar al estudio, en referencia a su seguimiento habitual del reality musical. Nicole aprovechó la ocasión para bromear sobre el parecido físico entre ambas artistas.

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La Joaqui se sumó como jurado invitada en el programa Popstars en reemplazo de Ángela Torres

La consigna del día resultó, según remarcó la propia producción, una casualidad que se ajustaba a la trayectoria personal de la Joaqui: la dinámica giraba en torno al amor y el desamor, temáticas centrales en buena parte de su repertorio musical. Cada una de las 26 participantes del certamen recibió un sobre al azar que podía contener un corazón completo o uno roto, símbolo que determinaba si debían responder preguntas vinculadas a experiencias amorosas o de ruptura frente al jurado.

Una de las participantes, Juana Aquilano Aberastury, prefirió delegar en Nicole o en La Joaqui la respuesta a la pregunta que le había tocado en su sobre, referida a lo más arriesgado que hicieron alguna vez por amor. La cantante santafesina contó entonces que había viajado a Japón por apenas 48 horas para encontrarse con una persona que le interesaba. “Estaba conociendo a alguien que me gusta mucho, no era japonés, y se iba para allá y yo soy muy intensa”, relató Nicole, quien remarcó que, pese a sufrir un golpe de calor durante el viaje, consideró que la decisión había valido la pena.

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Consultada sobre su propio presente sentimental, Joaqui se limitó a describir su situación actual con una frase breve, en la que reconoció transitar “la línea que separa el amor y el odio”, sin ahondar en mayores detalles sobre su vínculo con PZK ni sobre la reciente separación de Luck Ra.

La Joaqui definió su presente sentimental con una frase sobre la frontera entre el amor y el odio (Video: Popstars, Telefe)

El momento de mayor repercusión de la jornada llegó cuando la Joaqui tomó la palabra para dirigirse directamente a las participantes del certamen, en una intervención centrada en la relación entre mujeres dentro de la industria musical. “Siento que mi humilde aporte acá no es enseñarle a las princesas de Disney a cantar. Sí me parece muy importante que, siendo tantas mujeres, tengamos en cuenta que a veces el mundo nos pone involuntariamente expuestas a competir entre nosotras, y es algo muy doloroso y muy complejo”, expresó la cantante ante las jóvenes reunidas en el estudio.

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La artista profundizó su reflexión al plantear una mirada alternativa sobre la competencia dentro del propio certamen. “Ustedes acá pueden romper un ciclo. Ustedes tienen la oportunidad de traer una propuesta distinta, que es que a todas nos puede ir igual de bien. Todas podemos ser amigas, nadie compite con nadie”, sostuvo, y agregó con humor que la verdadera meta debía ser ocupar en conjunto el ranking musical. “Que el próximo chart sea el top 50 full girls. Esa tiene que ser nuestra competencia, tenernos entre nosotras”, planteó, entre risas del jurado y las participantes.

La Joaqui remarcó además que cada artista puede construir un espacio propio dentro de la industria, sin necesidad de competir directamente con sus colegas. “Cada una tiene una identidad y siempre hay un top uno para lo distinto. Y esa es su poesía, ser ustedes mismas”, afirmó, antes de cerrar su intervención con un mensaje motivacional dirigido a las 26 concursantes que ya lograron un lugar en el certamen.

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“Este es el trabajo de sus sueños, chicas. Y ya consiguieron una vacante. Seguro todas estaban transitando un duelo del que creían que no podían salir”, sostuvo la cantante, en referencia a los distintos procesos personales que atravesaron las participantes antes de llegar al programa.