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Jugó en grandes equipos de Europa y desde que se retiró se dedica a viajar por lugares exóticos: “No me arrepiento de nada”

Grzegorz Krychowiak superó la cifra de 140 países visitados en un proyecto personal que busca recorrer la totalidad de los Estados del planeta

Grzegorz Krychowiak superó la cifra de 140 países visitados
Grzegorz Krychowiak superó la cifra de 140 países visitados
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El exfutbolista internacional polaco Grzegorz Krychowiak superó la cifra de 140 países visitados en un proyecto personal que busca recorrer la totalidad de los Estados del planeta. A los 36 años, tras haber integrado la selección de Polonia en 100 partidos oficiales y vestir las camisetas de clubes de primer nivel de Europa como Sevilla FC, Paris Saint-Germain y Lokomotiv de Moscú, el deportista redirigió su rutina cotidiana hacia un esquema de expediciones globales.

Durante su etapa como futbolista en activo, el mediocampista ya contabilizaba más de 100 naciones registradas en su historial de viajes. La aceleración de sus traslados se produjo tras la conclusión de su carrera en las canchas profesionales, momento en el cual transformó el turismo de exploración en su ocupación principal. Según declaraciones concedidas a la edición polaca de la revista Forbes, el exfutbolista administra en su teléfono móvil una nómina de 100 sitios calificados como maravillas del mundo. El atleta proyecta completar la totalidad de esa lista específica tras haber visitado las denominadas Nuevas Siete Maravillas del Mundo.

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La planificación de los itinerarios contempla el paso por geografías con bajo flujo de visitantes. El exjugador declaró a Przegląd Sportowy Onet que concibe el desplazamiento geográfico como una fuente de aprendizaje directo y no como un mero cumplimiento de metas superficiales. Entre los parámetros que estructuran sus rutas figura la búsqueda de paisajes naturales protegidos, asentamientos urbanos históricos y zonas con escasa infraestructura turística tradicional.

Grzegorz Krychowiak quiere conocer todos los Estados del mundo
Grzegorz Krychowiak quiere conocer todos los Estados del mundo

En sus declaraciones al programa Foot Truck, Grzegorz Krychowiak confirmó que la meta final de su proyecto es estampar el sello de ingreso en los casi 200 países reconocidos internacionalmente. El registro de cada estancia es documentado mediante fotografías y material audiovisual difundido en plataformas digitales, donde expone detalles de la arquitectura local, la fauna autóctona y los mercados populares de cada destino.

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Expediciones en zonas poco convencionales de Asia y Medio Oriente

El mapa de rutas del deportista polaco incluyó trayectos por naciones del continente asiático y la región de Medio Oriente
El mapa de rutas del deportista polaco incluyó trayectos por naciones del continente asiático y la región de Medio Oriente

El mapa de rutas del deportista polaco incluyó trayectos por naciones del continente asiático y la región de Medio Oriente. En itinerarios desarrollados de forma reciente, el excentrocampista realizó estancias en Afganistán, Siria, Turkmenistán y Pakistán. Estos traslados exigieron una logística particular debido a las condiciones de seguridad y a las restricciones de visado vigentes en esos territorios.

Entre las áreas insulares de la región, el exfutbolista visitó la isla de Socotra, perteneciente a Yemen, reconocida por su biodiversidad endémica y su aislamiento geográfico. Asimismo, sus registros de viaje incluyen pasos anteriores por Líbano y por naciones con patrimonio cultural milenario como China, India, Camboya, Sri Lanka y Vietnam, además de países insulares como Maledivas y territorios del sudeste asiático como Malasia.

Grzegorz Krychowiak tuvo una extensa carrera en la selección de Polonia (REUTERS/Aleksandra Szmigiel)
Grzegorz Krychowiak tuvo una extensa carrera en la selección de Polonia (REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

Como mediocampista defensivo, la etapa de mayor figuración internacional de Grzegorz Krychowiak transcurrió en el Sevilla FC de España entre 2014 y 2016, ciclo en el que conquistó dos títulos consecutivos de la UEFA Europa League. Tras iniciar su formación y carrera profesional en Francia con pasos por Bordeaux, Stade de Reims y Nantes, el volante firmó en 2016 con el Paris Saint-Germain, club donde sumó la Copa de Francia y la Copa de la Liga a su palmarés.

En las temporadas siguientes compitió en la Premier League de Inglaterra con West Bromwich Albion y en la Premier Liga de Rusia con el Lokomotiv de Moscú —institución con la que obtuvo dos ediciones de la Copa de Rusia y una Supercopa rusa—, además de registrar etapas posteriores en Krasnodar, AEK Atenas de Grecia, Al-Shabab y Abha Club de Arabia Saudita.

En el plano internacional, Krychowiak integró la selección de Polonia en 100 partidos oficiales entre 2008 y su retiro del conjunto nacional en 2023, período en el cual disputó dos ediciones de la Copa Mundial de la FIFA (Rusia 2018 y Qatar 2022) y dos Eurocopas (2016 y 2020). Se retiró en noviembre de 2025 tras un último paso por el Mazur Radzymin de su país. “Soy un futbolista realizado; no me arrepiento de nada y no cambiaría nada”, indicó en sus redes sociales sobre su decisión de de colgar los botines.

Recorridos por la naturaleza en África y los parajes de América Latina

Krychowiak planea continuar con sus viajes
Krychowiak planea continuar con sus viajes

El continente africano representa una porción sustancial de los desplazamientos del exjugador. Según reportes del medio deportivo Sportowe Fakty, Grzegorz Krychowiak compartió registros de su estancia en Togo, donde recorrió los mercados tradicionales de la capital y zonas rurales del oeste de África. Sus travesías en territorio africano incluyen un safari en el Parque Nacional del Serengueti, ubicado en Tanzania, junto con expediciones dedicadas a la observación de la fauna salvaje en Ruanda, Uganda, Etiopía y Sudáfrica.

En el continente americano, el deportista concretó expediciones en puntos geográficos distantes. En Sudamérica, el exjugador visitó la capital de Colombia, Bogotá, durante las festividades de fin de año, para luego trasladarse a Venezuela, donde accedió a la zona del Salto Ángel, la caída de agua más alta de la Tierra. El itinerario por la región sumó pasos por Panamá y Costa Rica.

El atleta organiza su agenda profesional para dedicar la mayor parte del año a los viajes de larga distancia
El atleta organiza su agenda profesional para dedicar la mayor parte del año a los viajes de larga distancia

Uno de los puntos con mayor grado de aislamiento contemplados en su bitácora fue la Isla de Pascua, conocida como Rapa Nui, territorio insular perteneciente a Chile ubicado en el Océano Pacífico a más de 3.600 kilómetros (2.237 millas) de la costa continental. En esa ubicación, el atleta recorrió los yacimientos arqueológicos de los moái y el cráter volcánico de Rano Kau.

La ejecución de la mayoría de las expediciones se desarrolla en compañía de su esposa, la modelo francesa Célia Jaunat. La pareja ha compartido itinerarios en archipiélagos de Oceanía, entre los cuales destaca Bora Bora, en la Polinesia Francesa, sitio donde el futbolista formalizó su compromiso matrimonial años atrás. El historial en esa región del mundo también abarca travesías por Australia y Nueva Zelanda.

El polaco mantiene su residencia y sus emprendimientos comerciales en Europa, entre los cuales destaca una firma de sastrería a medida
El polaco mantiene su residencia y sus emprendimientos comerciales en Europa, entre los cuales destaca una firma de sastrería a medida

A pesar de la intensidad de las travesías globales, el exintegrante del seleccionado de Polonia mantiene su residencia y sus emprendimientos comerciales en Europa, entre los cuales destaca una firma de sastrería a medida. No obstante, el atleta organiza su agenda profesional para dedicar la mayor parte del año a los viajes de larga distancia. Entre sus localizaciones europeas preferidas fuera de los circuitos habituales, el deportista ha señalado a la aldea de Geiranger, en los fiordos de Noruega, como uno de los entornos naturales de mayor impacto visual que ha visitado en su trayectoria.

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