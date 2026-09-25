Polémica en la selección de Brasil por la reacción de los jugadores al ritual aborigen de bienvenida en Australia

Escándalo de la selección brasileña en Australia

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La llegada de la selección de fútbol de Brasil a Townsville, en el norte de Australia, terminó marcada por la reacción de varios jugadores que se rieron durante un ritual de bienvenida de los pueblos aborígenes locales. El episodio, registrado en video y difundido con rapidez en redes sociales, desató críticas de usuarios que calificaron la actitud de los futbolistas como una falta de respeto hacia la cultura originaria de la región.

La delegación brasileña, que dirige el técnico italiano Carlo Ancelotti, arribó el jueves a la ciudad para disputar ese viernes el primer amistoso de la denominada Supercopa de la FIFA ante la selección local. Cerca de un centenar de personas recibió al plantel en el hotel de concentración, donde se realizó una “ceremonia del humo”, un ritual tradicional a cargo del grupo de bailarines Wulgurukaba Walkabouts, representantes de los pueblos originarios del territorio Wulgurukaba, que abarca las áreas conocidas por sus nombres nativos como Gurambilbarra y Yunbenun.

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Según explicó la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) en un comunicado, el ritual se realiza mediante la quema de plantas nativas y busca representar purificación, protección y conexión con la tierra y la cultura de los pueblos originarios. El organismo señaló que la ceremonia tuvo como propósito dar la bienvenida a la delegación, ofrecer bendiciones y desear una estancia agradable en la región, además de brindar una experiencia cultural de respeto hacia los habitantes nativos del territorio australiano y sus islas cercanas.

Escándalo de la selección brasileña en Australia

La CBF describió el recibimiento como una muestra de cariño de hinchas brasileños residentes en la zona, pero no emitió declaraciones específicas sobre la reacción de los jugadores durante la presentación.

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Los videos que circularon en internet muestran a varios integrantes del plantel con gestos de risa contenida durante la presentación de los bailarines aborígenes. Samuel Lino apareció riendo y señalando en distintos momentos del ritual, mientras Vinícius Júnior fue captado al hablarle al oído a Endrick. Otros jugadores optaron por taparse la boca con la mano en un intento por disimular las carcajadas, particularmente durante el momento en que se liberó el humo de la quema de plantas nativas.

La difusión de las imágenes provocó una ola de comentarios negativos en plataformas como X e Instagram. Usuarios reprocharon a los futbolistas la falta de consideración hacia una tradición que definieron como milenaria. “Una falta de respeto absurda con la cultura ajena que da vergüenza”, escribió un usuario. Otro comparó la situación con una hipotética reacción similar por parte de una selección europea ante una manifestación cultural brasileña. La mayoría se alineó con críticas hacia los jugadores que se rieron.

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Entrenamiento de la selección de fútbol de Brasil en Australia

Aunque no todos los comentarios en redes sociales coincidieron en el tono crítico. Una parte de los usuarios interpretó la risa de los jugadores como una reacción espontánea ante una situación poco habitual para el grupo, sin intención de menospreciar el ritual. Otros plantearon que la costumbre de los futbolistas a recibir agasajos protocolares en giras internacionales podría explicar la falta de solemnidad frente a la ceremonia.

Hasta el momento, ni la CBF ni los jugadores señalados por los videos emitieron declaraciones públicas para referirse de manera directa a las críticas generadas por el episodio.

La selección brasileña disputará este viernes a las 7:00 horas de Argentina, el primer partido amistoso ante Australia en el Queensland Country Bank Stadium de Townsville, dentro de la Fecha FIFA correspondiente a septiembre y octubre. El segundo encuentro entre ambos combinados está programado para el 29 del mismo mes en el Suncorp Stadium de Brisbane.

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Para el debut en Townsville, Ancelotti definió una alineación que incluye los primeros minutos con la camiseta de la selección para los defensores Matheuzinho y Vitor. La serie de partidos, bautizada como Supercopa de la FIFA, forma parte de la preparación del combinado sudamericano de cara a los próximos compromisos oficiales del calendario internacional.

LAS CRÍTICAS EN X A LOS JUGADORES BRASILEÑOS: