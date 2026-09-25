Cruz Roja Cubana aclara que los 17 haitianos hallados en Playa Siboney se dirigían a Jamaica

La Cruz Roja Cubana aclaró que los 17 migrantes haitianos hallados en Playa Siboney viajaban con destino a Jamaica y no a Estados Unidos. (Cortesía: Cruz Roja Cubana Santiago Cuba)

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La Cruz Roja Cubana en Santiago de Cuba informó, este jueve, que los 17 ciudadanos haitianos localizados en Playa Siboney viajaban con destino a Jamaica, una precisión que modifica la versión inicial sobre el trayecto de la embarcación, que había permanecido varios días en el mar antes de llegar a la costa oriental de Cuba.

El grupo fue encontrado el 22 de septiembre en esa zona costera del municipio de Santiago de Cuba, luego de que la embarcación en la que viajaban alcanzara el litoral tras una travesía sin condiciones adecuadas de seguridad, agua ni alimentos.

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La organización humanitaria indicó que activó de inmediato sus protocolos de respuesta y coordinó la asistencia con las autoridades locales. Personal de socorro acudió al lugar para acompañar la atención de los migrantes, que incluían 14 hombres, una mujer, una niña y un niño.

La aclaración de la Cruz Roja Cubana apunta al destino del viaje. De acuerdo con la información difundida por la organización, la embarcación había salido con rumbo a Jamaica, y no hacia las costas de Estados Unidos, como habían señalado reportes iniciales tras el arribo a Playa Siboney.

La embarcación rescatada en el litoral de Playa Siboney trasladaba a 14 hombres, una mujer, una niña y un niño. (Cortesía: Cruz Roja Cubana Santiago Cuba)

Médicos y paramédicos evaluaron a las 17 personas

El operativo incluyó una evaluación sanitaria con apoyo del personal de la Cruz Roja. Según la entidad, los exámenes no detectaron signos ni síntomas que pudieran representar un riesgo para la salud de los migrantes o para la salud pública.

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También participaron especialistas de higiene y epidemiología, quienes aplicaron los controles previstos para este tipo de situaciones. La intervención contempló medidas de vigilancia sanitaria tras los días que el grupo pasó en el mar.

La Cruz Roja Cubana señaló que se garantizó la hidratación y la alimentación de los recién llegados. La asistencia buscó responder a las necesidades inmediatas de las personas, luego de una travesía en la que no tuvieron acceso a condiciones apropiadas.

“Durante toda la intervención que estamos realizando, la labor se desarrolla conforme a los siete Principios Fundamentales del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja”, indicó la organización en su comunicación sobre el caso.

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El personal del operativo brindó contención psicológica y apoyo emocional con especial atención en la mujer y los dos menores de edad. (Cortesía: Cruz Roja Cubana Santiago Cuba)

La entidad agregó que sus acciones están orientadas a la protección de la vida y la salud, así como al alivio del sufrimiento humano. El despliegue se realizó junto con las autoridades locales que participaron en la respuesta posterior a la llegada de la embarcación.

La asistencia incluyó acompañamiento emocional

Además de la evaluación médica, la intervención incorporó contención psicológica inicial para los 17 ciudadanos haitianos. La Cruz Roja destacó que el grupo atravesó una situación de vulnerabilidad después de varios días de incertidumbre en alta mar.

El acompañamiento se dirigió de forma especial a la mujer, la niña y el niño que integraban el grupo. La organización afirmó que buscó ofrecer un entorno de tranquilidad y seguridad para los migrantes tras su llegada a territorio cubano.

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La Cruz Roja Cubana sostuvo que la escucha y el apoyo emocional formaron parte de la atención brindada.