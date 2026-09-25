Comités de Cuencas Hidrográficas ponen sobre la mesa los desafíos de la seguridad hídrica en Panamá

El ministro encargado de Ambiente, Oscar Vallarino, destacó el papel de las cuencas hidrográficas en la vida y el desarrollo del país. (Cortesía)

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La gestión del agua en Panamá enfrenta presiones por la deforestación, el deterioro de ecosistemas, la contaminación de las fuentes y el crecimiento territorial sin planificación.

El fenómeno de El Niño y los efectos del cambio climático también forman parte de los riesgos analizados por los actores vinculados con las cuencas del país.

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El cuarto Encuentro Nacional de Comités de Cuencas Hidrográficas reunió a representantes institucionales, autoridades locales, productores, organizaciones ambientales, universidades y sectores comunitarios bajo el lema “Fortaleciendo la Gobernanza del Agua”.

La reunión permitió debatir los factores que reducen la disponibilidad de agua y afectan su calidad en distintas regiones panameñas. Los participantes buscaron establecer prioridades y proponer medidas para la administración de las cuencas hidrográficas.

El encuentro reunió a integrantes de 44 Comités de Cuencas Hidrográficas, 43 comités de subcuencas y dos de microcuencas. Las delegaciones compartieron experiencias sobre los problemas que enfrentan los territorios donde desarrollan sus tareas.

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El objetivo de los comités es que las decisiones sobre el agua contemplen las condiciones ambientales y sociales de los territorios.

La gestión de las cuencas en Panamá requiere proteger los bosques, conservar los suelos, prevenir la contaminación y ordenar la expansión territorial. Los comités consideran que estas acciones deben coordinarse entre las instituciones públicas, las comunidades, las autoridades locales, el sector privado y la academia para responder a los efectos climáticos y garantizar la seguridad hídrica.

La agenda abordó el manejo integrado de cuencas, la protección de los recursos hídricos y la preservación de los bosques ribereños. También incluyó debates sobre monitoreo participativo, investigación científica, fenómenos meteorológicos y ejecución de proyectos.

Asistentes analizaron alternativas de adaptación frente a las variaciones climáticas. El impacto de El Niño estuvo entre los asuntos tratados por su incidencia sobre la disponibilidad de agua y la planificación en los territorios.

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Durante la apertura, el ministro encargado de Ambiente, Oscar Vallarino, sostuvo que las cuencas cumplen una función central para el desarrollo nacional. El funcionario remarcó que la gestión de esos espacios debe involucrar a los distintos sectores relacionados con cada región.

“Las cuencas hidrográficas no son únicamente una delimitación geográfica del territorio”, expresó Vallarino. El ministro encargado añadió que se trata de sistemas interdependientes que sostienen la vida y las actividades del país.

La participación de sectores con intereses diversos busca mejorar las respuestas locales frente a los problemas que afectan a cada cuenca. (Cortesía)

El funcionario vinculó el cuidado de las cuencas con la necesidad de mantener una participación activa y permanente. Su planteamiento incluyó a las instituciones estatales, los gobiernos locales, las comunidades, las empresas y los centros académicos.

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“La seguridad hídrica no depende únicamente del Gobierno”, afirmó Vallarino. El ministro encargado señaló que esa tarea compromete también a cada ciudadano.

La convocatoria reunió perspectivas de actores con presencia directa en las cuencas. Ese intercambio permitió poner en común experiencias sobre los efectos de la degradación ambiental y las dificultades para proteger las fuentes de agua.

Los representantes de los comités participaron en mesas de trabajo para identificar problemas y plantear opciones de respuesta. Las deliberaciones se apoyaron en las prioridades expuestas por las delegaciones de las distintas regiones.

Uno de los resultados fue la elaboración participativa de una Hoja de Ruta Nacional de los Comités de Cuencas Hidrográficas para 2026–2027. El documento se construyó a partir de los diagnósticos y experiencias compartidos durante la jornada.

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La convocatoria dejó como resultado una base de coordinación para avanzar en la protección de las fuentes de agua.

Los debates incorporaron asuntos como la participación de las mujeres en la gobernanza del agua, el liderazgo regional y el papel de los gobiernos locales. La discusión también contempló los desafíos asociados a las condiciones meteorológicas.

El proceso de conformación de los comités comenzó hace 13 años. Desde entonces, estos espacios han funcionado como instancias de diálogo, planificación y coordinación entre organismos públicos, productores, comunidades, pueblos indígenas y organizaciones de la sociedad civil.

La participación de sectores con intereses diversos busca mejorar las respuestas locales frente a los problemas que afectan a cada cuenca. El objetivo es que las decisiones sobre el agua contemplen las condiciones ambientales y sociales de los territorios.

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El Ministerio de Ambiente ratificó que la protección del agua seguirá como prioridad

Al cierre del encuentro, la directora nacional de Seguridad Hídrica, Betzabe Atencio, reconoció la participación de quienes integran los comités de cuencas, subcuencas y microcuencas. La funcionaria insistió en la necesidad de sostener el trabajo conjunto.