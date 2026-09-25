Nicaragua

¿Cuándo podría ser liberado el periodista nicaragüense Luis Galeano tras el pago de su fianza?

La liberación del comunicador nicaragüense Luis Galeano se encuentra en manos de ICE, luego de que su abogado confirmara el pago de la fianza

La detención de Luis Galeano ocurrió el 14 de septiembre en Orlando mientras trabajaba como conductor de aplicación. (Cortesía: Café con Voz)
La detención de Luis Galeano ocurrió el 14 de septiembre en Orlando mientras trabajaba como conductor de aplicación. (Cortesía: Café con Voz)
Guardar

El periodista nicaragüense Luis Galeano podría recuperar la libertad este viernes 25 de septiembre, luego de que se pagara la fianza fijada por un juez de inmigración. La salida del director de Café con Voz depende ahora de los trámites administrativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).

El propio medio nicaragüense informó este jueves que Galeano aún permanecía a la espera de abandonar el centro de detención Krome Miami North, en Florida. Según la publicación, el abogado del comunicador confirmó que la fianza ya había sido pagada y que la liberación podría concretarse durante la jornada del viernes.

PUBLICIDAD

La fecha no constituye una confirmación definitiva. Aunque el pago de la fianza habilita la excarcelación, el procedimiento requiere que ICE complete las gestiones previas a la liberación.

La decisión judicial permite que Galeano, de 48 años, continúe su proceso migratorio fuera de un centro de detención. Sin embargo, su situación ante las autoridades estadounidenses permanece abierta y tiene una audiencia programada para el 2 de octubre.

La liberación de Luis Galeano podría concretarse el viernes 25 de septiembre, de acuerdo con el medio de comunicación que dirige. (Cortesía: Café con Voz)
La liberación de Luis Galeano podría concretarse el viernes 25 de septiembre, de acuerdo con el medio de comunicación que dirige. (Cortesía: Café con Voz)

El periodista fue detenido el pasado 14 de septiembre en Orlando, mientras trabajaba como conductor de una aplicación de transporte. Su esposa, Deykell Santamaría, informó en los primeros días posteriores al arresto que pudo comunicarse con él cuando era trasladado y que entonces pidió contactar a su abogado.

PUBLICIDAD

Tras la detención, Galeano fue llevado inicialmente al centro correccional de Baker, en el norte de Florida, según informó el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés). El comunicado divulgado este jueves por Café con Voz señaló que ahora espera su liberación desde Krome Miami North, una instalación para detenidos migratorios situada en el condado de Miami-Dade.

El periodista vive exiliado desde 2018 y tiene un pedido de asilo pendiente

El caso de Galeano generó reclamos de organizaciones de libertad de prensa y de representantes políticos de Florida. El CPJ y otras 14 entidades solicitaron a ICE que lo liberara y advirtieron sobre el riesgo que enfrentaría ante una eventual deportación a Nicaragua.

Galeano salió de Nicaragua en diciembre de 2018, después de que un juez de Managua ordenara su captura. Desde Estados Unidos continuó su trabajo periodístico al frente de Café con Voz, un espacio de opinión y debate que sigue la situación política nicaragüense y mantiene una postura crítica frente al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

En febrero de 2023, la dictadura nicaragüense lo declaró “traidor a la patria”, le retiró la nacionalidad y ordenó la confiscación de sus bienes. Más tarde obtuvo la nacionalidad española, según datos divulgados por la Sociedad Interamericana de Prensa y recogidos por medios que siguieron su caso.

El régimen de Daniel Ortega declaró al periodista traidor a la patria en 2023, le retiró la ciudadanía y confiscó sus bienes. (Cortesía: Café con Voz)
El régimen de Daniel Ortega declaró al periodista traidor a la patria en 2023, le retiró la ciudadanía y confiscó sus bienes. (Cortesía: Café con Voz)

El CPJ señaló que el comunicador cuenta con permiso de trabajo y un número de Seguridad Social en Estados Unidos, además de mantener un pedido de asilo pendiente desde hace casi siete años. La organización sostuvo que su arresto plantea preocupación por la situación de periodistas exiliados que solicitaron protección en territorio estadounidense.

La posible salida de Galeano bajo fianza modificaría su situación inmediata, aunque no definirá su permanencia en Estados Unidos.

Temas Relacionados

ICENicaraguaLuis GaleanoKrome Miami NorthDaniel Ortega

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Denuncian despojo de tierras y contaminación masiva de ríos por el avance minero en Nicaragua

Documentos presentados en Washington señalaron que el régimen redujo los trámites para entregar licencias a firmas internacionales mientras crecen la violencia y los daños en las fuentes hídricas

Denuncian despojo de tierras y contaminación masiva de ríos por el avance minero en Nicaragua

Nicaragua obligará a taxistas a reemplazar sus vehículos por autos chinos

La exigencia de cambiar los taxis revive el temor a nuevas deudas y fallas mecánicas, tras la experiencia con carros rusos

Nicaragua obligará a taxistas a reemplazar sus vehículos por autos chinos

El juicio por el asesinato de la nicaragüense Erika Vanesa Reyes en España ya tiene fecha

El proceso contra la expareja de la joven nicaragüense comenzará con la constitución del jurado popular, luego de tres años de investigación por los hechos ocurridos en Utrera. Sevilla, en julio de 2023

El juicio por el asesinato de la nicaragüense Erika Vanesa Reyes en España ya tiene fecha

Fiscalía vincula una deuda de USD 20,000 con el asesinato de una pareja en Nicaragua

Una deuda de 750 mil córdobas (unos 20,478 dólares) y presuntas rencillas ligadas al narcotráfico habrían motivado el asesinato de Franklin Lampin y su pareja, Yeymi Solórzano

Fiscalía vincula una deuda de USD 20,000 con el asesinato de una pareja en Nicaragua

La dictadura de Ortega libera a 7,930 presos comunes entre enero y septiembre de 2026 en Nicaragua

El régimen aplicó seis salidas anticipadas vinculadas a efemérides nacionales, religiosas y partidarias, con la última medida el 21 de septiembre durante las Fiestas Patrias y el aniversario de Rigoberto López Pérez

La dictadura de Ortega libera a 7,930 presos comunes entre enero y septiembre de 2026 en Nicaragua

TECNO

Qué conexión elegir para jugar, trabajar o ver contenido: cable o Wi‑Fi

Qué conexión elegir para jugar, trabajar o ver contenido: cable o Wi‑Fi

¿Cómo saber si una novela la escribió un humano o una IA? Las claves tras la polémica por las acusaciones contra Thélyson Orélien

El ajuste de WhatsApp para enviar imágenes y videos en mayor resolución sin usar Documentos

Estos son los dos juegos que Epic Games Store regalará en la primera semana de octubre de 2026

Una actualización de Samsung apagó heladeras inteligentes y arruinó la comida de usuarios

ENTRETENIMIENTO

El propietario del centro de rehabilitación donde murió Presley Gerber tiene un historial delictivo relacionado con drogas

El propietario del centro de rehabilitación donde murió Presley Gerber tiene un historial delictivo relacionado con drogas

“Lloro en silencio”: Corinna Schumacher reveló un secreto sobre los inicios de su relación con el séptuple campeón de F1

Warner Bros retrasa el regreso de ‘Gremlins’ al cine: esta es la fecha de estreno de la esperada película

El regreso de ‘Plaza Sésamo’: Netflix prepara una nueva película

Mahershala Ali respalda la confesión de Kevin Feige: se sintió un “gigantesco perdedor” por “Blade”

MUNDO

Una estrella de la Premier denunció que un famoso lo acosó sexualmente: "Afectó cada faceta de mi vida"

Una estrella de la Premier denunció que un famoso lo acosó sexualmente: "Afectó cada faceta de mi vida"

Las nuevas sanciones de Estados Unidos paralizan los vuelos de las aerolíneas iraníes

El Gobierno de Italia decidió prohibir el burka y el niqab en las escuelas y prevé multas de hasta 1.000 euros

Violencia en Etiopía: los rebeldes de Tigray declararon una guerra abierta contra el gobierno

Macron anunció el envío de tropas francesas a Arabia Saudita para proteger un puerto petrolero clave en el Mar Rojo