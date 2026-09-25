¿Cuándo podría ser liberado el periodista nicaragüense Luis Galeano tras el pago de su fianza?

La detención de Luis Galeano ocurrió el 14 de septiembre en Orlando mientras trabajaba como conductor de aplicación. (Cortesía: Café con Voz)

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El periodista nicaragüense Luis Galeano podría recuperar la libertad este viernes 25 de septiembre, luego de que se pagara la fianza fijada por un juez de inmigración. La salida del director de Café con Voz depende ahora de los trámites administrativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).

El propio medio nicaragüense informó este jueves que Galeano aún permanecía a la espera de abandonar el centro de detención Krome Miami North, en Florida. Según la publicación, el abogado del comunicador confirmó que la fianza ya había sido pagada y que la liberación podría concretarse durante la jornada del viernes.

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La fecha no constituye una confirmación definitiva. Aunque el pago de la fianza habilita la excarcelación, el procedimiento requiere que ICE complete las gestiones previas a la liberación.

La decisión judicial permite que Galeano, de 48 años, continúe su proceso migratorio fuera de un centro de detención. Sin embargo, su situación ante las autoridades estadounidenses permanece abierta y tiene una audiencia programada para el 2 de octubre.

La liberación de Luis Galeano podría concretarse el viernes 25 de septiembre, de acuerdo con el medio de comunicación que dirige. (Cortesía: Café con Voz)

El periodista fue detenido el pasado 14 de septiembre en Orlando, mientras trabajaba como conductor de una aplicación de transporte. Su esposa, Deykell Santamaría, informó en los primeros días posteriores al arresto que pudo comunicarse con él cuando era trasladado y que entonces pidió contactar a su abogado.

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Tras la detención, Galeano fue llevado inicialmente al centro correccional de Baker, en el norte de Florida, según informó el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés). El comunicado divulgado este jueves por Café con Voz señaló que ahora espera su liberación desde Krome Miami North, una instalación para detenidos migratorios situada en el condado de Miami-Dade.

El periodista vive exiliado desde 2018 y tiene un pedido de asilo pendiente

El caso de Galeano generó reclamos de organizaciones de libertad de prensa y de representantes políticos de Florida. El CPJ y otras 14 entidades solicitaron a ICE que lo liberara y advirtieron sobre el riesgo que enfrentaría ante una eventual deportación a Nicaragua.

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Galeano salió de Nicaragua en diciembre de 2018, después de que un juez de Managua ordenara su captura. Desde Estados Unidos continuó su trabajo periodístico al frente de Café con Voz, un espacio de opinión y debate que sigue la situación política nicaragüense y mantiene una postura crítica frente al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

En febrero de 2023, la dictadura nicaragüense lo declaró “traidor a la patria”, le retiró la nacionalidad y ordenó la confiscación de sus bienes. Más tarde obtuvo la nacionalidad española, según datos divulgados por la Sociedad Interamericana de Prensa y recogidos por medios que siguieron su caso.

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El régimen de Daniel Ortega declaró al periodista traidor a la patria en 2023, le retiró la ciudadanía y confiscó sus bienes. (Cortesía: Café con Voz)

El CPJ señaló que el comunicador cuenta con permiso de trabajo y un número de Seguridad Social en Estados Unidos, además de mantener un pedido de asilo pendiente desde hace casi siete años. La organización sostuvo que su arresto plantea preocupación por la situación de periodistas exiliados que solicitaron protección en territorio estadounidense.

La posible salida de Galeano bajo fianza modificaría su situación inmediata, aunque no definirá su permanencia en Estados Unidos.