Cuba

El precio que el régimen de Cuba fijó para renunciar a la ciudadanía

El régimen aprobó un arancel consular dividido en dos pagos, pero pagarlos no garantiza la aprobación automática. Hay varias condiciones que los cubanos deben cumplir

Fotografía de archivo, tomada el pasado 15 de enero, en la que se registra un sector de la fachada principal de la embajada de Estados Unidos en La Habana (Cuba). EFE/Ernesto Mastrascusa
Fotografía de archivo, tomada el pasado 15 de enero, en la que se registra un sector de la fachada principal de la embajada de Estados Unidos en La Habana (Cuba). EFE/Ernesto Mastrascusa
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El régimen cubano fijó en USD 1,000 o 1,000 euros el costo total del trámite para renunciar a la ciudadanía cubana, según el nuevo Arancel Consular aprobado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba (Minrex). La tarifa entrará en vigor el 1 de octubre y se aplicará en las oficinas diplomáticas y consulares de la isla en el exterior.

El pago se dividirá en dos etapas de USD 500 o 500 euros cada una. La primera corresponderá a la presentación de la solicitud y la segunda se exigirá para conocer el resultado del procedimiento. La medida figura en la Resolución 37/2026, que actualizó los precios de diversos servicios consulares.

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Según CiberCuba, la norma reemplaza la Resolución 116, del 15 de octubre de 2025. Se trata del tercer cambio en los aranceles consulares cubanos en menos de tres años.

FOTO DE ARCHIVO: Una mujer migrante cubana sostiene su pasaporte mientras solicita un permiso para transitar por Honduras, en el Centro de Atención a Migrantes Irregulares, en Danlí, Honduras, el 21 de marzo de 2025. REUTERS/Leonel Estrada
FOTO DE ARCHIVO: Una mujer migrante cubana sostiene su pasaporte mientras solicita un permiso para transitar por Honduras, en el Centro de Atención a Migrantes Irregulares, en Danlí, Honduras, el 21 de marzo de 2025. REUTERS/Leonel Estrada

La tarifa entra en vigor antes que la Ley de Ciudadanía

La posibilidad de renunciar formalmente a la ciudadanía fue regulada por primera vez en la Ley 172/2024 (Ley de Ciudadanía), aprobada por la Asamblea Nacional del Poder Popular en julio de 2024 y publicada en la Gaceta Oficial el 5 de mayo de 2026.

Esa legislación comenzará a regir 180 días después de su publicación, por lo que su vigencia está prevista para noviembre. El nuevo arancel consular quedará activo varias semanas antes de que entre plenamente en funcionamiento el procedimiento establecido en la ley.

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El régimen justificó el aumento de los importes por el escenario económico internacional. La resolución mencionó una inflación global sostenida que, según el texto, afecta a los distintos sectores de la economía y obliga a ajustar las tarifas vigentes.

Pero la renuncia no se concederá de manera automática tras el pago. El artículo 50 de la Ley de Ciudadanía establece que la solicitud requiere la aceptación de la autoridad competente y un pronunciamiento formal para adquirir validez.

Varias personas caminan cerca de una bandera estadounidense en La Habana, Cuba, el 24 de marzo de 2025. REUTERS/Norlys Pérez
Varias personas caminan cerca de una bandera estadounidense en La Habana, Cuba, el 24 de marzo de 2025. REUTERS/Norlys Pérez

La decisión final, en manos del presidente o del ministro del Interior

Según la normativa, la determinación final sobre las solicitudes podrá recaer en el dictador de Cuba o en el ministro del Interior. La ley no establece plazos para resolver los expedientes ni detalla criterios objetivos para aprobar o rechazar cada pedido.

La legislación prevé cinco condiciones que deben cumplirse de forma simultánea: 1. El solicitante debe ser mayor de 18 años; 2. Residir fuera de Cuba; 3. Acreditar otra ciudadanía; 4. No mantener deudas con el Estado; 5. No cumplir una condena penal ni estar sujeto a una persecución por un delito.

En junio de 2024, el primer coronel Mario Méndez Mayedo, jefe de la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería del Ministerio del Interior, afirmó que no existía intención de rechazar solicitudes de renuncia. No obstante, precisó que el régimen cubano debía aceptar formalmente cada caso.

Quienes consigan la autorización pasarán a ser considerados extranjeros ante las autoridades cubanas. Por ese motivo, deberán ingresar al país con un pasaporte extranjero, visado y los documentos de viaje correspondientes.

Una televisión LED-backlit LCD muestra una presentación con el perfil de Che Guevara y texto sobre las Leyes de Migración, Extranjería y Ciudadanía
Una pantalla de televisión LED-backlit LCD presenta el anuncio oficial sobre la publicación de las Leyes de Migración, Extranjería y Ciudadanía y sus Reglamentos durante una conferencia de prensa en mayo de 2026.

También aumentarán los precios de pasaportes y certificaciones

La Resolución 37/2026 incluye incrementos para otros servicios. El pasaporte para mayores de 16 años tendrá un valor de USD 200 o 200 euros, mientras que el documento para menores de esa edad costará USD 160 o 160 euros.

El pasaporte provisional tendrá una tarifa de USD 120 o 120 euros. A su vez, la certificación del Registro de Ciudadanía pasará a costar USD 190 o 190 euros.

La modificación de los aranceles coincidirá con la puesta en marcha de la nueva legislación sobre ciudadanía, que introduce un procedimiento formal para una decisión que hasta ahora carecía de una regulación específica en la normativa cubana.

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