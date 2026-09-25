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Comienza la Laver Cup y Francisco Cerúndolo debutará ante Casper Ruud: hora, partidos y todo lo que hay que saber

El argentino abrirá este viernes la novena edición del certamen ante el noruego, desde las 9. El torneo enfrentará durante tres días a Team Europe y Team World en Londres, con Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Taylor Fritz y Alex de Miñaur entre sus principales figuras

Las perlitas de Francisco Cerúndolo en la Laver Cup
Francisco Cerúndolo celebra un triunfo junto al capitán, Andre Agassi, en la edición anterior (Crédito: AFP)
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La Laver Cup 2026 comenzará este viernes en Londres con un argentino como protagonista. Francisco Cerúndolo enfrentará a Casper Ruud desde las 9 de la mañana (hora de Argentina), en el encuentro que pondrá en marcha la novena edición del torneo que enfrenta a un equipo de Europa con otro integrado por tenistas del resto del mundo.

La competencia se disputará hasta el domingo en el O2 Arena, el mismo escenario que recibió al torneo por última vez en 2022. Serán tres días de acción, divididos en cinco sesiones, con partidos de singles y dobles y un sistema de puntuación particular que hace que el valor de cada victoria aumente a medida que avanza el certamen.

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Para Cerúndolo será su cuarta participación consecutiva en la Laver Cup. El argentino integra nuevamente el Team World, después de haber sido parte de los equipos que conquistaron las ediciones de Vancouver 2023 y San Francisco 2025. En sus tres participaciones anteriores acumula un récord de tres victorias y una derrota en singles.

El debut de Fran tiene un antecedente particular: él y Ruud también fueron los encargados de abrir la Laver Cup 2024, disputada en Berlín. Dos años después, volverán a enfrentarse en el partido inaugural, esta vez en Londres.

Europa contra el resto del mundo

La Laver Cup nació en 2017 y enfrenta a seis jugadores de Europa contra seis del resto del mundo. A diferencia de un torneo convencional del circuito, los tenistas compiten formando parte de un equipo y cada victoria aporta puntos para cada formación.

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El Team Europe estará capitaneado por el francés Yannick Noah y contará con Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Casper Ruud, Flavio Cobolli, Jakub Mensik y Rafael Jódar. Arthur Fery será el suplente.

Del otro lado, el Team World tendrá como capitán a Andre Agassi y estará integrado por Taylor Fritz, Alex de Miñaur, Learner Tien, Brandon Nakashima, Alexander Bublik y Francisco Cerúndolo. Ignacio Buse será el suplente.

El torneo tendrá así varios de los nombres más importantes del circuito, con Alcaraz y Zverev como referentes del conjunto europeo y Fritz, De Miñaur y Cerúndolo entre las principales cartas del equipo del resto del mundo.

Ignacio Buse junto al argentino Francisco Cerúndolo en el media day de la Laver Cup.
Francisco Cerúndolo junto al peruano Ignacio Buse en la presentación del torneo (Crédito: Laver Cup)

Cómo se juega la Laver Cup

La competencia se disputa durante tres días y cinco sesiones: dos jornadas -viernes y sábado- con una sesión diurna y otra nocturna, y una jornada final el domingo.

Cada partido de singles y dobles se juega al mejor de tres sets. Si los equipos quedan igualados en un set por lado, el tercer parcial se define mediante un match tie break a 10 puntos. Los partidos se disputan con el tradicional sistema de ad scoring -o sistema de ventaja-, que se activa cuando ambos jugadores empatan a 40 puntos en un juego, situación que se conoce como deuce o iguales

Hay además reglas específicas para la participación de los jugadores. Cada integrante debe disputar al menos un partido de singles durante los dos primeros días y ningún tenista puede jugar singles más de dos veces durante los tres días. En dobles, al menos cuatro de los seis jugadores de cada equipo deben participar.

La gran particularidad está en el sistema de puntuación:

  • Viernes: cada triunfo entrega 1 punto.
  • Sábado: cada triunfo entrega 2 puntos.
  • Domingo: cada triunfo entrega 3 puntos.

El primer equipo que alcanza los 13 puntos se queda con la Laver Cup. Hay 24 puntos disponibles a lo largo de los 12 partidos previstos.

Si después de los 12 encuentros el marcador está igualado 12-12, se juega un dobles decisivo para definir al campeón. Ese encuentro se disputa a un set, con ad scoring y tie break en caso de ser necesario.

La ceremonia de inauguración de la Laver Cup en 2025 (Crédito: David Gonzales/Imagn Images vía Reuters)
La ceremonia de inauguración de la Laver Cup en 2025 (Crédito: David Gonzales/Imagn Images vía Reuters)

Cuándo juega Cerúndolo y cuál es el programa del viernes

La primera jornada comenzará a las 9 de Argentina y tendrá dos partidos de singles. Cerúndolo será el encargado de abrir la competencia.

Viernes 25 de septiembre

Sesión diurna — desde las 9 de Argentina

  • Casper Ruud vs. Francisco Cerúndolo
  • Jakub Mensik vs. Brandon Nakashima

Sesión nocturna — desde las 15 de Argentina

  • Rafael Jódar vs. Alexander Bublik
  • Carlos Alcaraz/Jakub Mensik vs. Taylor Fritz/Alexander Bublik

El horario de los partidos posteriores es estimativo, dado que cada encuentro comienza una vez terminado el anterior.

El sábado se repetirá el esquema de cuatro partidos: dos en la sesión diurna y dos en la nocturna. Los encuentros de esa jornada comenzarán a otorgar dos puntos.

El domingo será la jornada decisiva, con una sesión que comenzará a las 8 de Argentina. Está previsto inicialmente un partido de dobles y, si todavía no existe un equipo ganador, se disputarán hasta tres singles.

Dónde ver la Laver Cup en Argentina

Todos los partidos de la Laver Cup 2026 podrán seguirse en Argentina a través de ESPN y Disney+. La competencia se disputará sobre una cancha dura bajo techo del O2 Arena de Londres.

La Laver Cup es además un evento certificado dentro del calendario ATP: los partidos son oficiales, cuentan para los registros de los jugadores y son arbitrados bajo las reglas y procedimientos del circuito, aunque no otorgan puntos para el ranking ATP.

Francisco Cerúndolo en la Laver Cup (Crédito: David Gonzales-Imagn Images)
Francisco Cerúndolo en la Laver Cup (Crédito: David Gonzales-Imagn Images)

Cerúndolo, otra vez en el equipo del mundo

El argentino llega a Londres para disputar por cuarta vez una competencia que ya forma parte de su calendario habitual. Su presencia se produjo después de la baja de Tommy Paul, quien continúa recuperándose de una lesión en el codo sufrida durante el US Open.

Cerúndolo ya sabe lo que significa ganar la Laver Cup: fue parte del Team World campeón en Vancouver 2023 y San Francisco 2025. Ahora buscará repetir la historia en Londres, aunque el primer desafío será inmediato y conocido.

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