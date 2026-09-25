Tecno

El nuevo objetivo de los ciberdelincuentes es ChatGPT y Claude: así secuestran una sesión sin robar la contraseña

Una cuenta comprometida puede ser utilizada para consumir recursos contratados, aprovechar claves API y facilitar nuevas campañas de fraude digital

Claude y ChatGPT ofrecen planes gratuitos si no quieres pagar por usarlos.
Las cuentas de Claude y ChatGPT están en la mira de los ciberdelincuentes. (Anthropic - OpenAI)
Guardar

Las cuentas de inteligencia artificial se han convertido en un nuevo objetivo para los ciberdelincuentes. Los atacantes ya no buscan únicamente contraseñas para entrar en servicios como ChatGPT o Claude: también pueden aprovechar sesiones que ya están abiertas en los dispositivos de las víctimas para tomar el control de sus perfiles.

Un reciente informe de amenazas de Anthropic, la compañía responsable de Claude, advierte sobre ataques en los que los delincuentes utilizan infostealers, un tipo de malware diseñado para robar información almacenada en los equipos, incluidas cookies de sesión y tokens de autenticación.

PUBLICIDAD

La particularidad de estos ataques es que los delincuentes no necesitan necesariamente conocer la contraseña de la víctima ni superar la autenticación de dos factores (2FA). Si consiguen apropiarse de una sesión que ya fue validada, pueden utilizarla para acceder a la cuenta como si fueran el usuario legítimo.

Ciberdelincuentes buscan acceder a cuentas de ChatGPT y Claude para robar la API del usuario. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
Ciberdelincuentes buscan acceder a cuentas de ChatGPT y Claude para robar la API del usuario. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Cómo pueden entrar a una cuenta de inteligencia artificial

El ataque comienza cuando un dispositivo está infectado con un infostealer. Entre las familias de malware utilizadas para este tipo de robos se encuentran Vidar, RedLine, StealC y Atomic Stealer, según información citada por Malwarebytes.

Estos programas maliciosos buscan información almacenada en el equipo, especialmente en los navegadores. Allí pueden encontrar cookies y otros elementos que permiten mantener abiertas las sesiones de diferentes servicios.

PUBLICIDAD

El problema aumenta cuando el usuario conecta herramientas de inteligencia artificial con otras aplicaciones, navegadores, complementos o plataformas. Para que estos servicios puedan comunicarse entre sí, pueden utilizarse tokens de autorización, que funcionan como credenciales digitales para permitir el acceso sin solicitar la contraseña cada vez.

Ciberdelincuentes infectan el ordenador de un usario para tener acceso a sus credenciales de contraseñas. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
Ciberdelincuentes infectan el ordenador de un usario para tener acceso a sus credenciales de contraseñas. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Si un infostealer consigue copiar esos elementos, el atacante puede transferirlos a otro dispositivo e intentar utilizar la sesión robada.

Esto significa que cambiar la contraseña inmediatamente no siempre resuelve el problema. Si el equipo continúa infectado, el malware puede volver a capturar las nuevas credenciales o sesiones.

Las cuentas de IA también pueden tener valor económico

El acceso a una cuenta de inteligencia artificial no solo permite consultar conversaciones o utilizar las funciones contratadas por una persona. Para los ciberdelincuentes, también puede convertirse en una herramienta para realizar otras actividades.

Una cuenta con una suscripción de pago puede tener límites de uso considerablemente mayores que una cuenta gratuita. Si los atacantes consiguen acceder a ella, pueden consumir rápidamente los recursos disponibles y provocar cargos adicionales cuando existen mecanismos de recarga automática.

Un individuo encapuchado frente a una laptop en un escritorio oscuro, la pantalla muestra alertas de virus y código malicioso, junto a un teclado, mouse y latas.
Lo que buscan los delincuentes al acceder a cuentas de IA es poder usar los tokens de pago. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las claves API robadas representan otro riesgo. Estas permiten conectar determinados servicios y aplicaciones con modelos de inteligencia artificial. De acuerdo con el informe de Anthropic, grupos de ciberdelincuentes llegaron a utilizar claves sustraídas como infraestructura para realizar ataques contra numerosas empresas tecnológicas durante semanas.

Además, una cuenta comprometida puede ser utilizada para automatizar campañas de fraude, generar contenido malicioso o facilitar otras operaciones de los atacantes.

El robo de una sesión puede superar al de una contraseña

Josep Albors, director de Investigación y Concienciación de ESET España, señaló que este tipo de incidentes demuestra que una sesión autenticada también puede convertirse en un objetivo de alto valor para los ciberdelincuentes.

La diferencia es importante. Una contraseña puede estar protegida mediante autenticación de dos factores, mientras que una sesión que ya fue validada puede permitir que el usuario continúe utilizando un servicio sin volver a introducir sus credenciales.

Por eso, la seguridad de las cuentas de inteligencia artificial no depende únicamente de utilizar una contraseña difícil o activar el 2FA.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El robo de una sesión supera ampliamente al robo de contraseñas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué hacer si una cuenta de IA fue comprometida

Ante una sospecha de infección, lo recomendable es no limitarse a cambiar la contraseña. Primero hay que realizar un análisis completo del dispositivo con una solución de seguridad para identificar y eliminar posibles programas maliciosos.

Después conviene cerrar las sesiones activas en otros dispositivos, cambiar las contraseñas y revisar las claves API que hayan podido quedar expuestas. También es importante eliminar o revocar accesos concedidos a aplicaciones, complementos o intermediarios que no sean oficiales.

El objetivo es cortar el acceso desde el dispositivo comprometido antes de volver a utilizar normalmente la cuenta. De lo contrario, el atacante podría recuperar nuevamente las credenciales o tokens de sesión y mantener abierta la puerta al perfil.

Temas Relacionados

ClaudeChatGPTIACiberdelincuentesLo último en tecnologíatecnología-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Así funciona hoy una fábrica de vehículos: robots, manos mecánicas y trabajadores que se capacitan para no quedarse atrás

La inteligencia artificial y los sistemas de trazabilidad registran el ajuste de cada pieza para detectar imperfecciones de origen

Así funciona hoy una fábrica de vehículos: robots, manos mecánicas y trabajadores que se capacitan para no quedarse atrás

PlayStation se unió a Lisa de Blackpink y así es su propio control de PS5: DualSense edición limitada

El mando incorpora una ilustración de las características más reconocibles de la cantante, como su flequillo y mirada

PlayStation se unió a Lisa de Blackpink y así es su propio control de PS5: DualSense edición limitada

Cuando la inteligencia artificial deja de esperar instrucciones: la nueva ambición de Microsoft con Copilot

La función Code permitirá a cualquier empleado diseñar aplicaciones personalizadas, paneles de datos y flujos de trabajo en lenguaje natural

Cuando la inteligencia artificial deja de esperar instrucciones: la nueva ambición de Microsoft con Copilot

Call of Duty: Warzone dejará ocultar los aspectos no militares y skins poco realistas

La función solo se activará para el jugador que la seleccione y modificará exclusivamente los operadores que vea en su propia pantalla

Call of Duty: Warzone dejará ocultar los aspectos no militares y skins poco realistas

Apple tiene nuevas medidas de seguridad infantil para proteger niños y adolescentes con iPhone, iPad o Mac

Apple amplía sus opciones de seguridad familiar con herramientas que permiten supervisar las comunicaciones, administrar contactos y establecer horarios de uso

Apple tiene nuevas medidas de seguridad infantil para proteger niños y adolescentes con iPhone, iPad o Mac

DEPORTES

Isabella, la hija de Fabián Assmann y Melina Pitra, ganó la medalla de oro en los Juegos Suramericanos 2026: el video de su magnífica actuación

Isabella, la hija de Fabián Assmann y Melina Pitra, ganó la medalla de oro en los Juegos Suramericanos 2026: el video de su magnífica actuación

El video de las dos vueltas clave de Franco Colapinto desde la cámara a bordo y el mensaje del jefe de Alpine sobre su clasificación

Las últimas palabras del principal acusado de asesinar al ex Puma Federico Aramburu antes de conocer la condena

Tras una sanción a Sainz, Franco Colapinto largará 9° el Gran Premio de Azerbaiyán en el circuito callejero de Bakú

Las 10 sanciones que podría afrontar Manchester City en la Premier League tras ser declarado culpable de más de cien infracciones

TELESHOW

La noche del Martín Fierro de Radio que le dio a Oscar González Oro el gran reconocimiento de sus pares: "Esto lo soñé"

La noche del Martín Fierro de Radio que le dio a Oscar González Oro el gran reconocimiento de sus pares: "Esto lo soñé"

El adiós de los colegas de Oscar González Oro al conductor que hizo de la radio una compañía para millones

Daniel Hadad recordó a Oscar González Oro: "Tenía magnetismo, su voz es única"

La indignación de Verónica Lozano por el acoso a las mujeres: “¿Cómo puede ser que haya tanta impunidad?”

El Negro Oscar González Oro: “Yo no elegí a la radio, la radio me eligió a mí”

INFOBAE AMÉRICA

Guatemala: 632 niños con desnutrición aguda alertan a las autoridades de Quetzaltenango

Guatemala: 632 niños con desnutrición aguda alertan a las autoridades de Quetzaltenango

Los dispositivos médicos concentran el 46% de las ventas externas de Costa Rica entre enero y agosto

Una novela sobre la crisis en Haití fue excluida del premio literario más importante de Francia por sospechas de uso de IA y plagio

La tormenta que amenaza la costa este de EEUU podría traer ráfagas de hasta 97 km/h y mareas altas este fin de semana

“Nos usan como carne de cañón”: El calvario de un hondureño preso en Ucrania tras escapar del frente ruso