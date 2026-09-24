OpenAI actualiza ChatGPT Voice: podrá organizar el correo, el calendario y Slack usando comandos de voz

OpenAI actualiza ChatGPT Voice para interactuar con correos y calendarios usando la voz. (OpenAI)

Guardar

OpenAI amplió las capacidades de ChatGPT Voice para que los usuarios puedan realizar más tareas mediante comandos de voz. La herramienta ahora puede interactuar con servicios como el correo electrónico, el calendario y Slack, además de integrarse con ChatGPT Work para generar documentos, presentaciones, hojas de cálculo y sitios web, así como ejecutar tareas complejas en el navegador.

La actualización busca que los usuarios puedan utilizar ChatGPT de una manera más natural, sin tener que cambiar constantemente entre conversaciones de voz y texto para realizar determinadas acciones. Las nuevas funciones están disponibles tanto en las aplicaciones móviles de ChatGPT para iOS y Android como en su versión de escritorio.

PUBLICIDAD

OpenAI señala que estas capacidades ya están disponibles a nivel global para los usuarios.

OpenAI lanza una nueva actualización para ChatGPT Voice y ahora su IA podrá hacer diferentes tareas sin necesidad de tocar tu teclado. (AP Foto/Michael Dwyer, Archivo)

ChatGPT Voice puede interactuar con correo, calendario y Slack

ChatGPT Voice permite mantener conversaciones habladas con el asistente de inteligencia artificial. El usuario puede realizar una solicitud de forma natural y recibir una respuesta mediante voz, además de interrumpir la conversación o cambiar de tema durante la interacción.

Con la nueva actualización, esta experiencia se extiende a servicios que anteriormente requerían utilizar la interfaz de texto.

Por ejemplo, un usuario puede pedir mediante voz que gestione una actividad de su calendario, redacte un correo electrónico o prepare un resumen de una conversación de Slack. ChatGPT puede utilizar las integraciones correspondientes para llevar a cabo estas tareas después de que el usuario formule la solicitud.

PUBLICIDAD

ChatGPT Voice ahora puede interactuar con correos, calendarios y Slack. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La incorporación de estas herramientas permite utilizar la voz no solo para hacer preguntas, sino también para ejecutar determinadas acciones dentro de servicios conectados.

La voz también llega a ChatGPT Work

Otra de las novedades es la integración de ChatGPT Voice con ChatGPT Work. Esto amplía el tipo de tareas que pueden solicitarse mediante una conversación hablada.

Los usuarios pueden pedir al asistente que genere documentos, presentaciones, sitios web u hojas de cálculo. También pueden solicitar tareas más complejas que impliquen interactuar con un navegador.

La diferencia está en que la voz funciona como una interfaz para indicar lo que se quiere conseguir, mientras ChatGPT puede encargarse posteriormente de ejecutar diferentes pasos para completar la tarea.

PUBLICIDAD

De esta manera, una persona podría explicar en voz alta lo que necesita preparar sin tener que escribir instrucciones detalladas en un chat.

La nueva herramienta de ChatGPT también se encuentra disponible en ChatGPT Work.

La actualización llega a móviles y ordenadores

Las nuevas funciones se incorporan tanto a las aplicaciones de ChatGPT para dispositivos con iOS y Android como a la versión de escritorio.

ChatGPT Voice está diseñado para mantener conversaciones más parecidas a una interacción hablada convencional. El usuario puede formular una solicitud, recibir una respuesta y continuar con nuevas instrucciones sin necesidad de escribir cada mensaje.

Con las nuevas integraciones, este modelo de interacción se extiende a actividades relacionadas con el trabajo y la organización personal.

La posibilidad de utilizar correo, calendario y Slack mediante comandos de voz también reduce la necesidad de alternar entre diferentes aplicaciones cuando una tarea requiere consultar o preparar información en varios servicios.

PUBLICIDAD

La actualización de OpenAI para ChatGPT se encuentra disponible para móviles y ordenadores.

OpenAI utiliza nuevos modelos para impulsar Voice

Según la información proporcionada por OpenAI, ChatGPT Voice funciona ahora con modelos de inteligencia artificial más avanzados y eficientes de la compañía, entre ellos GPT-6 Astra, GPT-6 Sol y GPT-6 Luna.

La utilización de estos modelos permite ampliar las capacidades disponibles durante las conversaciones y mejorar la capacidad del asistente para seguir instrucciones y realizar tareas.

La actualización representa un cambio en la función de Voice: deja de estar enfocada únicamente en mantener conversaciones habladas y pasa a convertirse también en una interfaz para ejecutar acciones dentro de otros servicios.

Así, OpenAI busca que hablar con ChatGPT sea suficiente para solicitar desde una tarea sencilla, como organizar una actividad del calendario, hasta trabajos que requieren varios pasos dentro de un entorno digital.

PUBLICIDAD