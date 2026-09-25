Apple tiene nuevas medidas de seguridad infantil para proteger niños y adolescentes con iPhone, iPad o Mac

Apple muestra cómo los padres pueden controlar lo que hacen sus hijos en iPhone, iPad y Mac. (Apple)

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Apple publicó un nuevo video en su canal oficial de YouTube para explicar a los padres cómo administrar las funciones de seguridad y control parental disponibles en las Cuentas Infantiles de Apple. El material reúne herramientas nuevas y otras que ya estaban disponibles para limitar el acceso de los menores a aplicaciones, sitios web, contactos y determinados contenidos.

El video llega después de la incorporación de nuevas opciones de control parental con iOS 27, iPadOS 27 y macOS 27, las versiones más recientes de los sistemas operativos de Apple. La compañía busca que estas configuraciones sean más fáciles de entender y utilizar por los adultos responsables de administrar los dispositivos de sus hijos.

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Apple incorpora opciones para establecer límites de tiempo y horarios de uso en iPhone, iPad y Mac. (Apple)

Crear una Cuenta Infantil es el primer paso

Apple explica que el proceso comienza con la creación de una Cuenta Infantil. Esta opción permite configurar diferentes medidas de seguridad teniendo en cuenta la edad del menor y aplicarlas a sus dispositivos personales.

Una vez creada la cuenta, los padres pueden establecer restricciones sobre las aplicaciones y contenidos a los que pueden acceder sus hijos. De esta manera, no es necesario revisar cada dispositivo de forma individual para modificar todas las configuraciones.

Entre las opciones disponibles se encuentra la posibilidad de decidir qué tipos de aplicaciones pueden utilizar los menores y aprobar nuevas descargas. La función “Solicitar compra” permite que una aplicación o un juego que el niño quiera descargar requiera autorización antes de instalarse.

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Apple explica en un nuevo video cómo los padres pueden configurar las opciones de seguridad para las Cuentas Infantiles en sus dispositivos. (Apple)

Esta herramienta también puede utilizarse para controlar las compras que se realizan dentro del ecosistema de Apple, lo que permite a los padres tener mayor control sobre las aplicaciones y contenidos que adquieren sus hijos.

También pueden controlar el acceso a páginas web

Otra de las funciones que Apple destaca en su video es “Solicitar acceso”, una herramienta que permite a los menores pedir autorización para visitar determinados sitios web mediante Safari.

En lugar de bloquear automáticamente todo el contenido que pueda estar restringido, los padres pueden recibir una solicitud y decidir si permiten o rechazan el acceso a una página concreta.

El sistema también incorpora controles relacionados con los contactos. Los padres pueden aprobar nuevos contactos para ayudar a limitar con quién pueden comunicarse sus hijos desde los dispositivos de Apple.

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Las funciones de seguridad familiar también permiten aprobar contactos y gestionar las comunicaciones de los menores. (Apple)

Más controles sobre el tiempo de uso

El video también muestra las nuevas opciones relacionadas con el tiempo que los menores pasan frente a las pantallas. Entre ellas aparecen las funciones de Asignación de tiempo y Horarios, que permiten establecer límites para determinadas aplicaciones o definir momentos específicos en los que el uso del dispositivo estará restringido.

Estas herramientas buscan que los padres puedan establecer reglas diferentes según el momento del día o el tipo de actividad. Por ejemplo, pueden limitar determinadas aplicaciones durante ciertos horarios sin tener que bloquear completamente el acceso al dispositivo.

Apple también recuerda la existencia de Seguridad en las comunicaciones, una función que ayuda a proteger a los menores frente a determinados contenidos sensibles que puedan recibir o intentar compartir mediante sus dispositivos.

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Las herramientas de control parental permiten administrar el acceso de los menores a aplicaciones, juegos y sitios web. (Apple)

Apple reúne las herramientas de seguridad en sus dispositivos

Con este video, Apple busca mostrar que sus controles parentales no se limitan a una sola función. Las herramientas abarcan desde la instalación de aplicaciones y el acceso a páginas web hasta los contactos, el tiempo de pantalla y determinadas comunicaciones.

La compañía ha ampliado estas posibilidades con las nuevas versiones de sus sistemas operativos, mientras mantiene funciones que ya formaban parte de sus opciones de protección para menores.

El video utiliza una animación sencilla y un tono lúdico para explicar estas herramientas. Aunque su estilo visual es diferente, recuerda a otras piezas animadas utilizadas anteriormente por Apple para presentar conceptos relacionados con sus productos y servicios.

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La intención es que los padres puedan configurar los dispositivos de sus hijos con mayor facilidad y establecer límites adecuados para su edad, sin necesidad de tener conocimientos técnicos avanzados.