Está paralizada la negociación entre Argentina y México por el acuerdo automotriz: qué modelos podrían encarecerse 35%

La falta de respuesta del Gobierno de México a las tres propuestas que hizo Argentina podría desencadenar en el cierre definitivo de las negociaciones del ACE 55 (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El 18 de marzo pasado venció el Acuerdo de Complementación Económica (ACE 55) por el cual Argentina y México podían intercambiar autos 0 km sin pagar arancel de importación con un tope máximo anual de hasta USD 773 millones.

Desde entonces, solo los autos despachados antes de esa fecha pudieron nacionalizarse con esa preferencia arancelaria; el resto comenzó a hacerlo pagando el 35% correspondiente a una importación extrazona.

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Los volúmenes de vehículos lo reflejaron inmediatamente, ya que hasta mayo entraron unidades que ya habían sido embarcadas, pero desde entonces la cantidad de vehículos es ínfima, y solo contempla los modelos que marcas como Audi o BMW trae pagando el 35% por no tener integración local suficiente, y algunos autos que importaron las marcas tradicionales que estaban comprometidos, por ejemplo, para planes de ahorro.

La Nueva Volkswagen Taos es mexicana y representa el mayor volumen de unidades de esa procedencia que hay en Argentina.

Las marcas y modelos afectados

Las marcas que están dependiendo de la solución del acuerdo sin poder traer autos son Nissan, que importa los modelos Versa y Sentra y debía empezar a traer las pickup Frontier desde julio; Volkswagen, que trae Taos, Tiguan y Vento; Ford con los modelos Bronco Sport y Maverick; Honda con sus ZR-V, Kia con los K3 y K4 sedán; Chevrolet con las pickup Silverado y Stellantis con las RAM 2500.

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Otras marcas que traen autos desde México, como BMW y Audi, no se ven afectadas porque, del mismo modo que ocurre con el Kia K4 GT Line, sus modelos se ensamblan en México con menor contenido local del que marca el ACE 55. Por lo tanto, con acuerdo o sin él, esos vehículos se importan a Argentina pagando el 35% de arancel extrazona como si vinieran desde Europa.

Qué alternativas tienen las marcas

En la actualidad, la incertidumbre es la que reina en el mercado, porque las negociaciones están totalmente paralizadas y no hay visos de mejora en las condiciones. De hecho, en los últimos días el panorama parece haberse complicado más aún, a punto tal de haber llegado, la semana pasada, a un momento en el que en Cancillería argentina se evaluó comunicar formalmente la finalización de las negociaciones.

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Por el momento, las marcas que venden autos producidos en México no están importando unidades, y están evaluando como una posibilidad cierta qué hacer si la situación se mantiene sin cambios.

La Ford Maverick es el segundo modelo más vendido de los que se fabrican en México.

“Hay que evaluar todo, qué autos se pueden traer desde otros mercados, si se puede usar el cupo del acuerdo con Estados Unidos que se debería habilitar antes de fin de año para compensar, si tenés algún producto para poner en el cupo de híbridos y eléctricos, o si tenés autos que puedan venir desde Europa con un arancel diferenciado mejor que el 35% gracias al acuerdo Mercosur – UE. De momento, los autos que venían de México, lo más lógico del mundo es no traerlos más si no hay un acuerdo”, confesó un importador.

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Para quienes tienen compromisos y deben mantener un flujo mínimo de unidades, el daño económico es grande, porque ese 35% que se suma, es imposible no trasladarlo a precio, salvo cuando se trata de volúmenes bajos de unidades.

“Si traes 500 autos no podes absorber ese porcentaje porque no te cierran los números. Ese 35% es lo primero que pagas, y arriba de eso se cargan todos los otros impuestos. Quién piense que un auto que paga el 35% va a aumentar sólo un 15% o un 20% está equivocado. Si se paga el 35%, el precio tiene que subir el 35%”, explicaron desde otra marca.

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El detonante de la situación

Dentro de unos días se cumplirá un año desde que el Gobierno argentino envió su primera propuesta de renegociación de las condiciones para la renovación del Acuerdo de Complementación Económica (ACE 6), del cual no obtuvo respuesta alguna.

“Fue muy raro, porque informalmente ellos hablaban de lograr un acuerdo de libre comercio, pero cuando hicimos la propuesta, directamente no la respondieron. Después hicimos otras dos, en base a otras conversaciones que se fueron dando en distintos encuentros políticos en los que hubo coincidencia. La Secretaría de Economía de México nunca ha respondido la propuesta argentina elaborada por nuestros equipos”, contaron a Infobae fuentes del Gobierno argentino ante la consulta por un eventual anuncio de finalización de las negociaciones.

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Nissan dejó de fabricar la pick-up Frontier en Argentina para importarla desde México junto a los sedanes Versa y Sentra. No puede hacerlo por el momento.

“No podemos decir que las negociaciones se pueden dar por concluidas, porque no las hay. Directamente no hay negociaciones porque México no está dando señales de interés en tenerlas. Argentina espera una señal positiva de México para cerrar, lo que no se ha visto desde octubre 2025”, afirmaron concluyentemente.

El último intento

Más allá de los intentos que hizo Cancillería, también algunas marcas están gestionando desde sus filiales mexicanas que se acerquen las posiciones. El último intento que haría el Gobierno argentino es el de conseguir una reunión la semana próxima con las autoridades de la Secretaría de Economía de México, que lidera Marcelo Ebrard.

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Las autoridades de ambos países participarán de un encuentro previo al G20 que se realizará en Miami en diciembre. Se trata del Trade Ministerial, del que participarán ministros o altos funcionarios de comercio exterior entre el 30 de septiembre y el 1 de octubre en Milwaukee, Wisconsin. El Gobierno argentino habría pedido una reunión con el Secretario de Economía mexicano, sobre la que aún no obtuvo respuesta.

“Evidentemente a México no le interesa renovar el acuerdo. Ellos tendrían que ser los mayores interesados porque tienen casi USD 800 millones de exportaciones en autos a Argentina que perderían. Nosotros no les exportamos autos a ellos en un volumen significativo. La relación es 12 a 1. Pero si ellos no tienen interés, no podemos hacer nada”, dijeron desde el Gobierno argentino.

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Kia es uno de los importadores que traen tres modelos desde México, los K3 y una versión del nuevo K4.

La posición argentina ya es conocida. Se intenta colocar más posiciones arancelarias de productos nacionales en el ACE 6. Es el acuerdo global entre ambos países que se suscribió en 1986, que tuvo modificaciones menores en 2006, y que hoy “no refleja el comercio entre ambos países bajo ningún concepto. Argentina, pagando un arancel del 15% es todavía competitivo, y el intercambio comercial del ACE 6 no es ni la tercera parte del ACE 55”, explicaron desde el Gobierno.

La noticia cayó muy mal en el sector automotor argentino. “Esperamos que se resuelva, pero, por supuesto, ya estamos evaluando caminos alternativos para abastecer al mercado argentino. Lo que está claro es que habrá cierta pausa de productos mexicanos”, aseguraron desde una automotriz.