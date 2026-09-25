Teleshow

Daniel Hadad recordó a Oscar González Oro: "Tenía magnetismo, su voz es única"

El fundador de Radio 10 repasó el origen de un ciclo que dominó las mañanas de la AM y habló de su amistad con el conductor

Guardar

Óscar González Oro murió este viernes a los 74 años. “El Negro”, como se lo conocía popularmente, marcó una era en la radio AM como conductor de El Oro y el Moro, el exitoso ciclo de la segunda mañana de Radio 10.

Daniel Hadad, fundador de la emisora y amigo del prestigioso conductor, recordó que no conocía a González Oro, pero lo escuchaba en Radio Del Plata, donde trabajaba de madrugada. Rápidamente identificó su capacidad para conectar con el público y allí comenzó una relación laboral y personal que perduró hasta hoy.

PUBLICIDAD

Tenía magnetismo, la voz del Negro es una voz única”, afirmó el empresario y periodista en diálogo con Maru Duffard, Federico Mayol y Facundo Kablan en Infobae en Vivo.

En aquellos tiempos, González Oro conducía Tarde pero temprano, un programa que se emitía entre las 3 y las 6.

De la madrugada a la mañana de Radio 10

La propuesta implicaba modificar el horario y el perfil de audiencia del conductor. “Le dije: ‘Negro, lo único, vamos a cambiar totalmente de vida. En vez de tres de la mañana vas a empezar a las nueve de la mañana’”, recordó Hadad.

González Oro se hizo cargo de la segunda mañana de la radio y sostuvo ese espacio hasta su salida de la emisora. Para Hadad, su intuición se basó en la manera en que el periodista lograba conversar con oyentes durante la madrugada.

PUBLICIDAD

“Si este tipo tiene paciencia a la gente que lo llama a las cuatro de la mañana, a las cinco de la mañana, a la media mañana va a ser un éxito”, explicó. También destacó su versatilidad: podía realizar entrevistas, interactuar con la audiencia y transformar el aire en un espectáculo musical.

El programa llegó a concentrar casi el 50% de audiencia en su horario

Hadad ubicó el crecimiento de González Oro en el proceso de expansión de Radio 10. Al momento de su lanzamiento, dijo, Mitre, Rivadavia y Continental concentraban cerca del 20% de participación de audiencia cada una.

En el plazo de un año, Radio 10 alcanzó el 25% y llegó al primer lugar. El programa de González Oro, que se emitía de 9 a 12, escaló hasta una cifra que Hadad definió como inédita: “Llegó a tener casi el 50% de share de su programa de la mañana”.

El ciclo, conocido como El Oro y el Moro, consolidó una fórmula de actualidad, entrevistas, música y participación del público. Hadad evocó también las acciones promocionales de la radio, con encuentros de sus figuras en distintos puntos de la ciudad y campañas destinadas a los taxistas.

“Fue trabajar con vértigo todos los días”, señaló. En ese período compartieron la programación, entre otros, Eduardo Feinmann, Chiche Gelblung y Bobby “Chico” Parodi.

La amistad y las últimas conversaciones en Punta del Este

Daniel Hadad con Oscar "el negro" González Oro
Daniel Hadad y Oscar González Oro, juntos en uno de sus últimos encuentros

El fundador de Radio 10 dijo que su relación con González Oro trascendió el trabajo. “El Negro era un tipo que lo llamabas y estaba”, sostuvo, y recordó que, en momentos de presión laboral, su amigo lo invitaba a salir a comer para alejarlo de la rutina.

Hadad contó que habló con González Oro hasta sus últimos días y que lo había visto por última vez en enero. Describió que el conductor se había instalado en Punta del Este, donde atravesó un deterioro de salud que lo llevó a restringir el contacto con sus allegados.

También relató una reunión en el verano de 2025, cuando González Oro entregó objetos personales a sus amigos. Hadad recibió una lapicera que, según le dijo el conductor, había utilizado para firmar contratos durante su etapa en la radio. “Con Luis nos mirábamos y decíamos: ‘Se está despidiendo’”, recordó.

Para Hadad, gran parte del público conoció al personaje radial, mientras que sus amigos pudieron conocer a la persona detrás del micrófono. “Se va un gran tipo al que mucha gente quizás conoció como personaje y poca gente conoció como persona”, afirmó.

Temas Relacionados

Últimas noticiasDaniel HadadOscar González OroInfobae en vivoInfobae al Mediodía

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La impactante foto durante un show de Oasis en Buenos Aires que ganó un concurso mundial: “Valió la pena”

El reportero Joshua Halling retrató a un fan en medio del pogo mientras se desarrollaba el segundo concierto de la banda de los Gallagher en River Plate

La impactante foto durante un show de Oasis en Buenos Aires que ganó un concurso mundial: “Valió la pena”

La confesión de Sabrina Rojas durante la grabación de PH, Podemos Hablar: “Me concentré para no llorar”

La conductora reveló los entretelones de su participación en el ciclo de Andy Kusnetzoff y anticipó que cambió de opinión respecto de uno de los invitados

La confesión de Sabrina Rojas durante la grabación de PH, Podemos Hablar: “Me concentré para no llorar”

Las Madres del Dolor contra la China Suárez luego de su video viral: “Utilizó a su hijo para burlarse de la seguridad vial”

La asociación posteó un mensaje en sus redes sociales repudiando el comportamiento de la actriz y de Mauro Icardi tras la inhabilitación para conducir que le impuso la autoridad de tránsito

Las Madres del Dolor contra la China Suárez luego de su video viral: “Utilizó a su hijo para burlarse de la seguridad vial”

Nicki Nicole contó cuál fue la locura más grande que hizo por amor: “Era alguien que me gustaba mucho”

Durante la gala del reality, la jurado fue consultada por una participante por su historia romántica y la respuesta sorprendió a todos

Nicki Nicole contó cuál fue la locura más grande que hizo por amor: “Era alguien que me gustaba mucho”

El sorpresivo cambio de look de Santiago del Moro tras la final de Gran Hermano: “Se vienen vacaciones”

Mientras define su futuro en Telefe en un nuevo formato de entretenimiento, el conductor anunció un período de descanso con una postal inédita

El sorpresivo cambio de look de Santiago del Moro tras la final de Gran Hermano: “Se vienen vacaciones”

AMÉRICA

Marta Gómez vuelve a Buenos Aires para celebrar un cuarto de siglo de canciones y sueños

Marta Gómez vuelve a Buenos Aires para celebrar un cuarto de siglo de canciones y sueños

Ed Sheeran cancela dos conciertos de su gira en este estado de EEUU por un temporal que traerá fuertes vientos y lluvias

El merenguero Julián Oro Duro recibe el alta médica tras las lesiones sufridas durante un asalto en República Dominicana

Reglamentan el bono de $3,000 para vivienda: compradores en Panamá podrán consultar varios bancos

Las exportaciones de El Salvador crecieron 3.2% y sumaron US$ 4.529,3 millones hasta agosto de 2026

MALDITOS NERDS

‘Castlevania’ celebra sus 40 años con juego gratis, conciertos y vinilos

‘Castlevania’ celebra sus 40 años con juego gratis, conciertos y vinilos

Ubisoft Milan creó un ‘Zelda’ con Ganondorf, pero Nintendo rechazó el prototipo

‘Dawngazer’ será el primer juego de Ignisphere y llegará a consolas y PC en 2028

Nicolas Cage se transforma en John Madden en la biopic ‘Madden’ de Prime Video

Bungie detalla la reconstrucción de ‘Marathon’ hasta marzo de 2027

DEPORTES

Tras una sanción a Sainz, Franco Colapinto largará 9° el Gran Premio de Azerbaiyán en el circuito callejero de Bakú

Tras una sanción a Sainz, Franco Colapinto largará 9° el Gran Premio de Azerbaiyán en el circuito callejero de Bakú

Las 10 sanciones que podría afrontar Manchester City en la Premier League tras ser declarado culpable de más de cien infracciones

Colapinto y Gasly, en el centro de la interna de Alpine: qué se juega cada piloto dentro del equipo

Inolvidable remontada de Argentina para ganar el oro en atletismo: la corrida de Larregina para pasar del 5° al 1° lugar

Sismo en la Premier League: Manchester City fue declarado culpable de más de 100 infracciones y recibiría un sanción histórica