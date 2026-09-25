Daniel Hadad recordó a Oscar González Oro: "Tenía magnetismo, su voz es única"

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Óscar González Oro murió este viernes a los 74 años. “El Negro”, como se lo conocía popularmente, marcó una era en la radio AM como conductor de El Oro y el Moro, el exitoso ciclo de la segunda mañana de Radio 10.

Daniel Hadad, fundador de la emisora y amigo del prestigioso conductor, recordó que no conocía a González Oro, pero lo escuchaba en Radio Del Plata, donde trabajaba de madrugada. Rápidamente identificó su capacidad para conectar con el público y allí comenzó una relación laboral y personal que perduró hasta hoy.

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“Tenía magnetismo, la voz del Negro es una voz única”, afirmó el empresario y periodista en diálogo con Maru Duffard, Federico Mayol y Facundo Kablan en Infobae en Vivo.

En aquellos tiempos, González Oro conducía Tarde pero temprano, un programa que se emitía entre las 3 y las 6.

De la madrugada a la mañana de Radio 10

La propuesta implicaba modificar el horario y el perfil de audiencia del conductor. “Le dije: ‘Negro, lo único, vamos a cambiar totalmente de vida. En vez de tres de la mañana vas a empezar a las nueve de la mañana’”, recordó Hadad.

González Oro se hizo cargo de la segunda mañana de la radio y sostuvo ese espacio hasta su salida de la emisora. Para Hadad, su intuición se basó en la manera en que el periodista lograba conversar con oyentes durante la madrugada.

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“Si este tipo tiene paciencia a la gente que lo llama a las cuatro de la mañana, a las cinco de la mañana, a la media mañana va a ser un éxito”, explicó. También destacó su versatilidad: podía realizar entrevistas, interactuar con la audiencia y transformar el aire en un espectáculo musical.

El programa llegó a concentrar casi el 50% de audiencia en su horario

Hadad ubicó el crecimiento de González Oro en el proceso de expansión de Radio 10. Al momento de su lanzamiento, dijo, Mitre, Rivadavia y Continental concentraban cerca del 20% de participación de audiencia cada una.

En el plazo de un año, Radio 10 alcanzó el 25% y llegó al primer lugar. El programa de González Oro, que se emitía de 9 a 12, escaló hasta una cifra que Hadad definió como inédita: “Llegó a tener casi el 50% de share de su programa de la mañana”.

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El ciclo, conocido como El Oro y el Moro, consolidó una fórmula de actualidad, entrevistas, música y participación del público. Hadad evocó también las acciones promocionales de la radio, con encuentros de sus figuras en distintos puntos de la ciudad y campañas destinadas a los taxistas.

“Fue trabajar con vértigo todos los días”, señaló. En ese período compartieron la programación, entre otros, Eduardo Feinmann, Chiche Gelblung y Bobby “Chico” Parodi.

La amistad y las últimas conversaciones en Punta del Este

Daniel Hadad y Oscar González Oro, juntos en uno de sus últimos encuentros

El fundador de Radio 10 dijo que su relación con González Oro trascendió el trabajo. “El Negro era un tipo que lo llamabas y estaba”, sostuvo, y recordó que, en momentos de presión laboral, su amigo lo invitaba a salir a comer para alejarlo de la rutina.

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Hadad contó que habló con González Oro hasta sus últimos días y que lo había visto por última vez en enero. Describió que el conductor se había instalado en Punta del Este, donde atravesó un deterioro de salud que lo llevó a restringir el contacto con sus allegados.

También relató una reunión en el verano de 2025, cuando González Oro entregó objetos personales a sus amigos. Hadad recibió una lapicera que, según le dijo el conductor, había utilizado para firmar contratos durante su etapa en la radio. “Con Luis nos mirábamos y decíamos: ‘Se está despidiendo’”, recordó.

Para Hadad, gran parte del público conoció al personaje radial, mientras que sus amigos pudieron conocer a la persona detrás del micrófono. “Se va un gran tipo al que mucha gente quizás conoció como personaje y poca gente conoció como persona”, afirmó.

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