Teleshow

La indignación de Verónica Lozano por el acoso a las mujeres: “¿Cómo puede ser que haya tanta impunidad?”

La conductora compartió sus propias experiencias de hostigamiento en distintos entornos y explicó por qué eligió visibilizarlas

La palabra de Vero Lozano por los acosadores que denunciaron Eva Anderson, La Reini, entre otros
Guardar

Verónica Lozano relató situaciones de acoso que atravesó en distintos ámbitos laborales y personales, y sostuvo que visibilizarlas puede funcionar como una forma de poner límites frente a conductas que, según planteó, suelen ser minimizadas o naturalizadas. La conductora habló del tema durante una entrevista en Desayuno Americano, a partir de consultas sobre casos recientes de hostigamiento a figuras públicas, que se dispararon a partir de lo ocurrido con Sofi Gonet.

La periodista recordó un episodio ocurrido en su ámbito de trabajo, donde aseguró haber identificado a una persona que ya no forma parte del equipo. Frente a esa situación, decidió comunicarles a sus compañeros quién había sido, con el objetivo de que conocieran lo sucedido y pudieran estar atentos.

PUBLICIDAD

“¿Cómo puede pasar acá adelante de todo el mundo y que haya tanta impunidad?”, se preguntó durante la charla. La conductora explicó que su reacción surgió de la necesidad de no silenciar una experiencia que consideró grave y de evitar que hechos similares volvieran a ocurrir.

En su reflexión, Vero Lozano vinculó su experiencia con un problema que define con una mirada más general. “Todas, lamentablemente, todas las mujeres tenemos alguien que nos ha acosado, alguien que ha tenido la intención de sobrepasarse”, señaló.

La modelo compartió su angustia al aire por la situación que vive con un hombre desde hace varios años. El contundente pedido de la conductora (Video: Cortá por Lozano/ Telefe)

La conductora también puso el foco en la respuesta social frente a estos casos. “Ningún varón tiene un amigo abusador y acosador”, afirmó, antes de advertir que esa distancia entre los relatos de las víctimas y la percepción de quienes rodean a los agresores puede contribuir a que ciertas conductas se sostengan en el tiempo.

PUBLICIDAD

La frase apuntó a la dificultad para reconocer situaciones de hostigamiento cuando ocurren dentro de espacios cotidianos, laborales o familiares. Para Lozano, existe una tolerancia que permite que quienes ejercen esas conductas se mantengan integrados a los grupos sin que sean interpelados.

Consultada sobre si exponer públicamente estos episodios puede ayudar, respondió sin rodeos: “Me chupa un huevo. Yo lo dije porque sentí decirlo y me parece que también es una manera de cortar”. Su postura fue que hacer pública una situación puede constituir una advertencia directa para la persona involucrada.

Dos retratos juntos: un hombre con gafas de sol y gorra a la izquierda, y otro hombre con gorra oscura a la derecha.
Sofía Gonet y Homero Pettinato denunciaron a un fanático por un acoso sostenido durante años que requirió intervención de seguridad

Durante la entrevista, Lozano describió cómo enfrenta este tipo de situaciones. “Loco, te estoy mirando, sé lo que hacés, no te llegues a aparecer porque te piso con el auto”, dijo, con una expresión que presentó como una forma de marcar un límite contundente.

Luego aclaró que no tuvo que llegar a una situación de violencia física, aunque remarcó que en otras oportunidades actuó de manera directa para evitar que el hostigamiento continuara. Según contó, uno de esos hechos ocurrió antes de la expansión de las redes sociales, cuando una persona iba a buscarla a la radio.

La conductora relató que, tras salir del edificio, logró resolver la situación con la ayuda de un trabajador de seguridad. “Me lo comía crudo con un chico de seguridad y nunca más vino”, contó. También mencionó otro caso en el que recibía mensajes o “telefonitos” y decidió comunicarse con la madre de la persona que la acosaba.

El riesgo de la exposición en redes sociales

La charla abordó además las dificultades que enfrentan las personas que padecen acoso en un contexto de exposición constante. Lozano advirtió que compartir información cotidiana en redes sociales, incluso de manera inocente, puede facilitar la aparición de alguien que mantiene una conducta obsesiva o persecutoria.

“Estás en un restaurante y por agradecimiento ponés dónde estás, puede aparecer esa persona. Es muy complicado”, afirmó. Su comentario se produjo en referencia a los casos de hostigamiento que pueden pasar del plano virtual a los encuentros presenciales.

Temas Relacionados

Verónica LozanoAcosoredes socialesEva AndersonLa reiniHomero PetinattoDesayo Americano

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Coco Sily sorprendió a Juana Viale y a Jimena Monteverde con el particular sueño que tuvo: “¿Desnudas?”

El actor protagonizó uno de los momentos más divertidos del domingo al mediodía y le contó a la nieta de Mirtha Legrand y a la chef lo que imaginó para ellas y las dejó en shock

Coco Sily sorprendió a Juana Viale y a Jimena Monteverde con el particular sueño que tuvo: “¿Desnudas?”

Juana Viale deslumbró con una túnica de seda natural: “Lindas, sexies, elegantes”

La nieta de Mirtha Legrand se llevó todos los halagos y los aplausos con su nueva apuesta estilística en su programa

Juana Viale deslumbró con una túnica de seda natural: “Lindas, sexies, elegantes”

El festejo íntimo de Alejandro Fantino por su cumpleaños en La Toscana junto a Coni Mosqueira y su hijo Beltrán

El periodista se encuentra en Italia por trabajo y celebró un nuevo año de vida rodeado de su esposa y su nene

El festejo íntimo de Alejandro Fantino por su cumpleaños en La Toscana junto a Coni Mosqueira y su hijo Beltrán

“Te extraño todos los días”: el homenaje de Paula Chaves a su perro Moro a cinco meses de su partida

La modelo recordó a la mascota familiar, que fue regalo de Pedro Alfonso al inicio de la relación, y emocionó a sus seguidores

“Te extraño todos los días”: el homenaje de Paula Chaves a su perro Moro a cinco meses de su partida

Nicolás Cabré y una medalla soñada en Berlín: terminó la maratón pese a las lesiones, junto a Rocío Pardo y Rufina

El actor cumplió otro desafío deportivo, en su carrera como atleta. Esta vez viajó a Alemania y este domingo logró la Six Star Finisher tras completar el recorrido

Nicolás Cabré y una medalla soñada en Berlín: terminó la maratón pese a las lesiones, junto a Rocío Pardo y Rufina

AMÉRICA

Trump espera un acuerdo con Cuba y descarta por ahora una intervención militar estadounidense

Trump espera un acuerdo con Cuba y descarta por ahora una intervención militar estadounidense

En Panamá preocupa la perforación indiscriminada de pozos

Embajador de UE destaca respaldo de Honduras a Ucrania

Alcalde de un municipio de Guatemala pide al Gobierno resarcir daños por inundaciones del río Pinula

Guatemala vigila el avance de la depresión tropical Dieciocho-E

MALDITOS NERDS

James Wan regresa a ‘Saw’ con Mike P. Nelson al frente de la nueva película

James Wan regresa a ‘Saw’ con Mike P. Nelson al frente de la nueva película

‘The Division 2′ abre Central Park con un DLC de terror y una amenaza desconocida

Focus Entertainment revela el año 3 de ‘Warhammer 40,000: Space Marine 2′

RideonJapan anuncia ‘Mercenaries Grace’ para PlayStation 5, Switch y PC en noviembre

Johnny Depp enfrenta crimen sobrenatural en el tráiler de ‘Sed de sangre’

DEPORTES

15 frases de Arruabarrena tras la épica clasificación de Boca sobre Racing en la Copa Argentina: “Tenemos hambre”

15 frases de Arruabarrena tras la épica clasificación de Boca sobre Racing en la Copa Argentina: “Tenemos hambre”

Alex Barrena se consagró campeón del Buenos Aires Challenger: venció a Facundo Mena con una contundente actuación

La decisión que tomó Juan Pablo Vojvoda tras la eliminación de Racing ante Boca en la Copa Argentina

Los tres goles de Enner Valencia en 23 minutos que le dieron la clasificación a Boca ante Racing: “Es inolvidable”

Los mejores memes del triunfo agónico de Boca por la Copa Argentina: de Valencia en modo Palermo a la “Racingueada”