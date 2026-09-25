La indignación de Verónica Lozano por el acoso a las mujeres: “¿Cómo puede ser que haya tanta impunidad?”

La palabra de Vero Lozano por los acosadores que denunciaron Eva Anderson, La Reini, entre otros

Guardar

Verónica Lozano relató situaciones de acoso que atravesó en distintos ámbitos laborales y personales, y sostuvo que visibilizarlas puede funcionar como una forma de poner límites frente a conductas que, según planteó, suelen ser minimizadas o naturalizadas. La conductora habló del tema durante una entrevista en Desayuno Americano, a partir de consultas sobre casos recientes de hostigamiento a figuras públicas, que se dispararon a partir de lo ocurrido con Sofi Gonet.

La periodista recordó un episodio ocurrido en su ámbito de trabajo, donde aseguró haber identificado a una persona que ya no forma parte del equipo. Frente a esa situación, decidió comunicarles a sus compañeros quién había sido, con el objetivo de que conocieran lo sucedido y pudieran estar atentos.

PUBLICIDAD

“¿Cómo puede pasar acá adelante de todo el mundo y que haya tanta impunidad?”, se preguntó durante la charla. La conductora explicó que su reacción surgió de la necesidad de no silenciar una experiencia que consideró grave y de evitar que hechos similares volvieran a ocurrir.

En su reflexión, Vero Lozano vinculó su experiencia con un problema que define con una mirada más general. “Todas, lamentablemente, todas las mujeres tenemos alguien que nos ha acosado, alguien que ha tenido la intención de sobrepasarse”, señaló.

La modelo compartió su angustia al aire por la situación que vive con un hombre desde hace varios años. El contundente pedido de la conductora (Video: Cortá por Lozano/ Telefe)

La conductora también puso el foco en la respuesta social frente a estos casos. “Ningún varón tiene un amigo abusador y acosador”, afirmó, antes de advertir que esa distancia entre los relatos de las víctimas y la percepción de quienes rodean a los agresores puede contribuir a que ciertas conductas se sostengan en el tiempo.

PUBLICIDAD

La frase apuntó a la dificultad para reconocer situaciones de hostigamiento cuando ocurren dentro de espacios cotidianos, laborales o familiares. Para Lozano, existe una tolerancia que permite que quienes ejercen esas conductas se mantengan integrados a los grupos sin que sean interpelados.

Consultada sobre si exponer públicamente estos episodios puede ayudar, respondió sin rodeos: “Me chupa un huevo. Yo lo dije porque sentí decirlo y me parece que también es una manera de cortar”. Su postura fue que hacer pública una situación puede constituir una advertencia directa para la persona involucrada.

Sofía Gonet y Homero Pettinato denunciaron a un fanático por un acoso sostenido durante años que requirió intervención de seguridad

Durante la entrevista, Lozano describió cómo enfrenta este tipo de situaciones. “Loco, te estoy mirando, sé lo que hacés, no te llegues a aparecer porque te piso con el auto”, dijo, con una expresión que presentó como una forma de marcar un límite contundente.

PUBLICIDAD

Luego aclaró que no tuvo que llegar a una situación de violencia física, aunque remarcó que en otras oportunidades actuó de manera directa para evitar que el hostigamiento continuara. Según contó, uno de esos hechos ocurrió antes de la expansión de las redes sociales, cuando una persona iba a buscarla a la radio.

La conductora relató que, tras salir del edificio, logró resolver la situación con la ayuda de un trabajador de seguridad. “Me lo comía crudo con un chico de seguridad y nunca más vino”, contó. También mencionó otro caso en el que recibía mensajes o “telefonitos” y decidió comunicarse con la madre de la persona que la acosaba.

PUBLICIDAD

El riesgo de la exposición en redes sociales

La charla abordó además las dificultades que enfrentan las personas que padecen acoso en un contexto de exposición constante. Lozano advirtió que compartir información cotidiana en redes sociales, incluso de manera inocente, puede facilitar la aparición de alguien que mantiene una conducta obsesiva o persecutoria.

“Estás en un restaurante y por agradecimiento ponés dónde estás, puede aparecer esa persona. Es muy complicado”, afirmó. Su comentario se produjo en referencia a los casos de hostigamiento que pueden pasar del plano virtual a los encuentros presenciales.