Tecno

PlayStation se unió a Lisa de Blackpink y así es su propio control de PS5: DualSense edición limitada

El mando incorpora una ilustración de las características más reconocibles de la cantante, como su flequillo y mirada

Una mujer con sudadera gris sostiene un mando blanco de videojuego con ilustraciones junto a su cara sobre un fondo con estrellas
PlayStation anunció una versión especial y limitada de su control DualSense creada junto a Lisa, integrante de Blackpink. (PlayStation)
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PlayStation presentó un control inalámbrico DualSense de edición limitada de Lisa, cantante de Blackpink. El periférico estará disponible para preordenar desde el 2 de octubre de 2026 y se lanzará durante ese mes.

El control fue diseñado junto con Lisa e incorpora elementos asociados con su imagen, como su flequillo, sus ojos, una firma con estrella y las letras “LL”. El precio no fue compartido en el anuncio.

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La colaboración amplía el vínculo entre la artista y PlayStation, que el año pasado la sumó a una campaña global de PS5.

El diseño combina esos detalles personales con el color blanco perla, señalado como el favorito de Lisa.

Lisa participó en el desarrollo del mando, que incluye referencias visuales vinculadas con su identidad artística. REUTERS/Claudia Greco
Lisa participó en el desarrollo del mando, que incluye referencias visuales vinculadas con su identidad artística. REUTERS/Claudia Greco

Las características del DualSense de Lisa

El touch pad del control inalámbrico DualSense muestra el flequillo y los ojos de la cantante. Incluye su firma con una estrella y las letras “LL”, en contraste con la combinación de colores Chroma Pearl.

“Jugar es algo que disfruto cuando tengo tiempo para relajarme, así que trabajar con PlayStation en esta colección fue emocionante. Estoy acostumbrada a pensar en cómo se ve algo en el escenario o cómo combinaría un atuendo, por lo que crear algo que las personas puedan disfrutar mientras juegan era algo nuevo para mí”, señaló Lisa.

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“Quería incluir pequeños detalles que sabía que mis fanáticos reconocerían al instante, mientras creaba algo que se siguiera sintiendo fiel a mi estilo. Me encantó tener la libertad de mostrar diferentes facetas de mí misma a través de esta colaboración”, agregó la cantante.

Lisa Blackpink
El panel táctil reproduce rasgos característicos de Lisa, como su flequillo y su mirada. (REUTERS/Andrew Kelly)

Nancy Kim, directora sénior de Marketing Integrado, Proyectos Especiales y Marketing Minorista de Mercancía con Licencia de SIE, indicó que el equipo trabajó de cerca con la artista para incorporar elementos con significado personal.

Además del control, los fanáticos podrán escuchar el nuevo EP de Lisa, Press Play, que se lanzará el 23 de octubre.

Lisa colabora con Meta en unas nuevas gafas inteligentes

Meta lanzó nuevas gafas inteligentes con Lisa, integrante de Blackpink, en una edición especial que parte de los USD 399. La colección incluye dos modelos personalizados: las Meta Adventurer Lisa Edition y las nuevas Meta Capri Lisa Edition.

Meta presentó una colección de gafas inteligentes junto a Lisa, con precios iniciales de USD 399. REUTERS/Carlos Barria
Meta presentó una colección de gafas inteligentes junto a Lisa, con precios iniciales de USD 399. REUTERS/Carlos Barria

Las Meta Adventurer Lisa Edition tienen una forma rectangular, montura semitransparente Moonlit Sky y lentes Blush. En cambio, las Meta Capri Lisa Edition presentan una montura más oscura, con diseño de ojo de gato y lentes grises.

Ambos modelos incluyen una montura personalizada con una estrella en las patillas, un estuche de carga con el mismo diseño y colgantes con la forma de las mascotas de Lisa. También son compatibles con lentes graduadas.

Características y nuevas monturas

Las gafas de la edición especial mantienen las funciones de inteligencia artificial, audio y cámara de las anteriores gafas inteligentes de Meta. Los accesorios personalizados son similares a los detalles brillantes y la barra de espejo incluidos en la versión que se hizo con Kylie Jenner.

Meta extenderá la venta de sus gafas inteligentes a nuevos mercados, entre ellos México, Singapur, Corea del Sur y los Emiratos Árabes Unidos. REUTERS/Carlos Barria
Meta extenderá la venta de sus gafas inteligentes a nuevos mercados, entre ellos México, Singapur, Corea del Sur y los Emiratos Árabes Unidos. REUTERS/Carlos Barria

La compañía también actualizó su colaboración Meta Glasses by Kylie Jenner con una nueva versión color marfil, o blanco roto, de las monturas Starfire. Las opciones de Lisa y Kylie Jenner parten de USD 399.

Además, Meta lanzó una nueva versión de la montura Meta Adventurer en color negro, con un estuche de carga enchufable, por USD 249. El modelo cuesta USD 50 menos que el precio inicial habitual de USD 299 de las gafas inteligentes de la compañía.

Para quienes no busquen una edición especial, Meta presentó el nuevo diseño Nova, con similitudes con el estilo Headliner de Ray-Ban.

La empresa tecnológica también ampliará la disponibilidad de Meta Glasses a Singapur, Corea del Sur, México y los Emiratos Árabes Unidos desde hoy, mientras que Brasil se incorporará próximamente.

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