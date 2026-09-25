Inolvidable remontada de Argentina para ganar el oro en atletismo: la corrida de Larregina para pasar del 5° al 1° lugar

Argentina se quedó con el oro en los 4x400

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La delegación argentina sumó una actuación central en la pista del Centro de Alto Rendimiento Deportivo de Santa Fe con la medalla de oro en la posta 4x400 metros mixta, una prueba que terminó con récord nacional y de los Juegos Suramericanos. El equipo formado por Agustín Pinti, María Florencia Lamboglia, Elián Larregina y Megan Powell completó la carrera en 3:16.93, con Colombia y Ecuador detrás.

El desenlace tuvo a Larregina como protagonista de la recuperación decisiva. El atleta recibió el testimonio con Argentina fuera de los puestos de vanguardia y aceleró durante su vuelta para llevar al equipo hasta el primer lugar antes del último pase. Powell, que disputó la última posta, sostuvo esa diferencia en los metros finales y cruzó la meta para asegurar el triunfo.

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La conquista argentina dejó una marca de referencia para la competencia. El registro de 3:16.93 redujo en más de cuatro segundos y medio el récord anterior de los Juegos, que Brasil había establecido con 3:21.53 en Asunción 2022. También mejoró el récord nacional, que hasta entonces era de 3:17.55 y había sido conseguido en Medellín, en junio de 2026.

La formación argentina comenzó con Pinti, atleta de Maipú y representante de Atletismo Muni Maipú. El mendocino asumió el primer relevo en una carrera con equipos de nivel regional y entregó el testimonio lejos de la pelea principal.

Luego llegó el turno de Lamboglia. La velocista mantuvo a Argentina en competencia y preparó el escenario para la aparición de Larregina, dueño del récord argentino de los 400 metros llanos. El orden de las postas respondió a una estrategia que ubicó al especialista de la vuelta a la pista en el tercer tramo, donde debía descontar terreno frente a los rivales que encabezaban la prueba.

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Larregina cumplió con ese objetivo. Su corrida permitió que Argentina dejara atrás a los equipos que estaban por delante y llegara al último relevo con una ventaja que resultó determinante. El atleta, que participó en los Juegos Olímpicos de París, explicó que buscó darle a Powell la mejor posición posible para el cierre.

“Traté de darle la mejor ubicación posible a Megan”, señaló Larregina. El corredor agregó que, cuando advirtió que Argentina ocupaba el primer lugar a falta de 100 metros, entendió que el oro estaba al alcance del equipo.

La responsabilidad final quedó en manos de Megan Powell, atleta radicada en Estados Unidos, quien tuvo en Santa Fe su debut absoluto con la camiseta argentina. Powell recibió el testimonio al frente y debió resistir el avance de las representantes de Colombia y Ecuador para sostener el resultado.

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La corredora logró mantener la ventaja hasta la línea de llegada y convirtió el trabajo previo de sus compañeros en una victoria. “Tenía que dejar todo porque mis compañeros hicieron un montón para que llegue primera”, afirmó tras la carrera.

Powell ya había conseguido una medalla en la competencia antes de la posta mixta. El miércoles obtuvo el bronce en los 400 metros individuales en una frenética definición: pasó a 4 rivales en los últimso 100 metros. El oro en el relevo le permitió sumar una segunda presea en sus primeros Juegos Suramericanos con Argentina.

Agustín Pinti, María Florencia Lamboglia, Elián Larregina y Megan Powell conformaron el equipo argentino que ganó el oro en 4x400

El festejo incluyó abrazos entre los cuatro integrantes de la formación en la pista del CARD santafesino. La prueba cerró la jornada de jueves para el atletismo argentino y elevó a diez la cantidad de medallas de la delegación en esa disciplina: tres oros, tres platas y cuatro bronces.

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La marca lograda por Pinti, Lamboglia, Larregina y Powell tuvo otro elemento destacado. El récord argentino anterior, de 3:17.55, se había registrado en Medellín, una ciudad ubicada a más de 1.400 metros sobre el nivel del mar. La nueva plusmarca se consiguió en Santa Fe, a nivel del mar, una condición que añade valor al tiempo final.

Brasil llegaba a la competencia como poseedor del récord de los Juegos y como líder del medallero de atletismo. Sin embargo, el equipo brasileño terminó quinto en la final, mientras que Argentina aprovechó la recuperación durante los relevos intermedios para quedarse con el primer puesto.

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