El Salvador

El otro rostro de Surf City: las escenas curiosas que dan identidad a las playas de El Salvador

Surf City suele asociarse con olas, tablas y playas. Pero basta recorrer sus calles y costas para encontrar otra colección de postales: vendedores, pescadores, músicos, turistas, antiguos comercios y escenas cotidianas que conviven con el paisaje turístico

Surf City, La Libertad, Turismo, Punta Roca - Imágenes curiosas de Surf City, playas de El Salvador
Los perros, o "chuchos" como se les llama en El Salvador, presentes en cualquier playa. En la fotografía, se juntaron con turistas y un impresionante atardecer en la playa El Tunco. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
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Las playas de La Libertad como El Tunco, El Majahual, El Sunzal, Punta Roca, Conchalío, y otras más, ahora llamadas Surf City, resguardan escenas curiosas entre los oficios, personajes y situaciones que brindan identidad y esencia imborrable de las costas salvadoreñas.

Desde pescadores y vendedores hasta antiguas estructuras, coloridos negocios y visitantes que disfrutan del litoral, estas imágenes muestran el otro rostro de Surf City, ese que permanece entre las transformaciones de la zona y que también cuenta la historia de sus playas.

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Surf City, La Libertad, Turismo, Punta Roca - Imágenes curiosas de Surf City, playas de El Salvador
Un vendedor, originario del lugar, de mango en vaso y en flor oferta sus productos en la orilla de la playa Punta Roca, cercano al Puerto de La Libertad. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Surf City suele asociarse con olas, tablas y playas. Pero basta recorrer sus calles y costas para encontrar otra colección de postales: vendedores, pescadores, músicos, turistas, antiguos comercios y escenas cotidianas que conviven con el paisaje turístico.
El Tunco, una de las playas más famosas entre turistas nacionales e internacionales, también deja ver escenas curiosas. En la foto, una turista toma un descanso bajo una valla publicitaria con una imagen de la famosa piedra de la playa. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
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Los músicos de la zona que tocan de restaurante en restaurante forman parte de la identidad viva del lugar. Esteban Sánchez de 70 años de edad, tiene casi cuatro décadas dedicándose a llenar de música los restaurantes de la zona de la Playa Punta Roca. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
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Sobre las rocas del mar, Esteban recorre todos los días los restaurantes de Punta Roca. Ahora, los ingresos económicos en su oficio son complejos, debido a que muchos restaurantes de la zona tienen poca afluencia o, los turistas ya no muestran interés en su talento. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
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El malecón de Punta Roca, uno de los más antiguos de la zona, conserva comercios y detalles originarios de la playa. Como mesas de madera, que juegan con la estética tradicional del lugar. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
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Varios turistas extranjeros aprovechan a inmortalizar recuerdos en estos antiguos lugares. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
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Muchos negocios de comida quedaron en el abandono, principalmente por la poca afluencia de turistas a esta zona de Punta Roca. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
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Noé Vásquez, un hombre que lleva 40 años dedicándose a la pesca, empuja su lancha en plena luz del medio día posterior a su jornada pesquera, su medio para ganarse la vida. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
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Saúl Mario Montano es un antiguo vendedor de sombreros ubicado frente al muelle del Puerto de La Libertad. Montano es un excombatiente de la guerra civil salvadoreña. Cuando el conflicto finalizó, encontró en la venta de sombreros en esta zona su forma de subsistir. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
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Todos los días, las escamas llenan las manos de Carmen, quien prepara los pescados para ser vendidos en platillos en Punta Roca, una opción económica entre los comercios de La Libertad. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
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Los colores de esta zona comercial distinguen la zona entre el resto. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
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Un pescador descansa durante el medio día posterior a su jornada en el mar. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
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Los murales y creencias de las zonas se combinan entre sus personajes, como Miguelito, que saluda a la cámara antes de continuar su camino. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

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