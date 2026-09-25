Ed Sheeran cancela dos conciertos de su gira en este estado de EEUU por un temporal que traerá fuertes vientos y lluvias

Ed Sheeran canceló sus conciertos del 25 y 26 de septiembre en el Gillette Stadium debido a las amenazas de un nor’easter. (REUTERS/Steve Marcus)

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Ed Sheeran canceló los dos conciertos que tenía previstos este viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts, debido al nor’easter que amenaza a Boston y otras zonas de Nueva Inglaterra con lluvias y vientos fuertes. La suspensión afecta a quienes habían comprado entradas para ambas fechas de la Loop Tour y abre un proceso de devolución de dinero a través de los canales de venta autorizados, según informó la promotora Messina Touring Group.

La empresa indicó que tomó la decisión tras revisar las advertencias meteorológicas y mantener consultas con autoridades locales. “Debido a las alertas de mal tiempo vigentes en Boston y en toda Nueva Inglaterra durante el fin de semana, y luego de consultar con funcionarios locales, hemos tomado la difícil decisión de cancelar los conciertos de Ed Sheeran en el Gillette Stadium”, señaló la promotora en un comunicado difundido el viernes.

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El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos mantuvo una advertencia por vientos para el oeste del condado de Norfolk, que incluye a Foxborough. El pronóstico contemplaba ráfagas de hasta 89 kilómetros por hora, además de lluvias durante la noche del viernes y gran parte del sábado, de acuerdo con el parte emitido por el National Weather Service.

¿Por qué Ed Sheeran canceló sus conciertos en el Gillette Stadium?

La cancelación respondió a las condiciones previstas por el nor’easter, un sistema de baja presión que afecta habitualmente a la costa noreste de Estados Unidos y puede generar precipitaciones, vientos intensos y problemas de circulación. El fenómeno estaba previsto para avanzar sobre Massachusetts durante las horas en que se realizarían los conciertos, según el National Weather Service.

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El pronóstico para Foxborough anticipaba vientos del noreste de entre 24 y 40 kilómetros por hora durante el viernes, con ráfagas que podían alcanzar los 72 kilómetros por hora por la tarde. Durante la noche, la velocidad prevista aumentaba a entre 40 y 56 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 89 kilómetros por hora, de acuerdo con la oficina meteorológica de Boston y Norton.

Para el sábado, las autoridades esperaban que persistieran las lluvias y los vientos en buena parte de Nueva Inglaterra. El parte oficial también incluía una advertencia por vientos desde las 8:00 del viernes hasta las 2:00 del domingo en el área que abarca Foxborough, Norwood y otras localidades del condado de Norfolk, según el National Weather Service.

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Messina Touring Group explicó que la determinación priorizó las condiciones de seguridad para el público, el personal técnico y el resto de las personas que trabajan en la producción. El comunicado no informó la existencia de una fecha alternativa para los dos espectáculos ni precisó si habrá una reprogramación posterior.

La promotora Messina Touring Group tomó la decisión de cancelar los espectáculos para priorizar la seguridad del público y del personal. (REUTERS/Brendan McDermid)

¿Qué fechas de Ed Sheeran fueron suspendidas en Massachusetts?

Los dos recitales de Ed Sheeran estaban programados para el viernes 25 y el sábado 26 de septiembre en el Gillette Stadium, un recinto ubicado en Foxborough, a unos 35 kilómetros al suroeste de Boston. Ambas funciones estaban previstas para las 20:00, de acuerdo con la información publicada por CBS Boston.

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La suspensión se confirmó durante la mañana del viernes, antes de la apertura de puertas para la primera presentación. Imágenes aéreas difundidas por CBS Boston mostraron que los equipos técnicos comenzaron a desmontar la estructura del escenario instalada para los conciertos en el estadio.

El Gillette Stadium compartió el comunicado de la promotora en sus canales oficiales. Hasta el anuncio de la cancelación, el recinto no había comunicado cambios de horario ni modificaciones en las condiciones de acceso, según las publicaciones citadas por Boston.com.

La decisión dejó sin efecto las dos paradas consecutivas que el músico británico tenía previstas en Massachusetts como parte de su actual gira estadounidense. La agenda difundida por los organizadores mantenía como próxima fecha programada un concierto el 3 de octubre en Atlanta, Georgia, según CBS Boston.

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¿Cómo serán los reembolsos por los conciertos cancelados de Ed Sheeran?

La promotora informó que las devoluciones están disponibles en el punto de compra. Los asistentes que adquirieron entradas a través de Ticketmaster recibirán el reintegro de forma automática, mientras que quienes utilizaron otros vendedores deberán gestionar el pedido ante la empresa o plataforma donde efectuaron la operación, según Messina Touring Group.

La confirmación de los reembolsos por la cancelación llegó después de una intervención de la Fiscalía General de Massachusetts. La oficina de la fiscal general Andrea Joy Campbell informó el 24 de septiembre que Ticketmaster aceptó habilitar devoluciones anticipadas para los dos conciertos del Gillette Stadium.

La fiscalía indicó que había recibido más de 170 reclamos de consumidores que manifestaron dificultades para recuperar el dinero de sus entradas. El organismo sostuvo que envió una carta a Ticketmaster para exigir una excepción a la política de la compañía sobre cambios en el programa de los eventos, de acuerdo con el comunicado oficial de la Fiscalía General de Massachusetts.

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“Después de escuchar a casi 200 consumidores que tenían dificultades para obtener reembolsos”, la oficina actuó para que los compradores contaran con “una vía clara” para recuperar el dinero, afirmó Campbell. Antes de que se confirmara la cancelación por el clima, Ticketmaster había solicitado que los pedidos se realizaran al menos 24 horas antes de cada función, según la fiscalía.

Con la anulación total de los dos conciertos, el mecanismo de devolución cambió para las personas que compraron mediante Ticketmaster, ya que la promotora anunció que esos reintegros se efectuarán automáticamente. Los titulares de entradas adquiridas por otros medios deberán conservar los comprobantes de compra y revisar las comunicaciones de sus distribuidores, según Messina Touring Group.

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Los equipos técnicos comenzaron a desmontar la estructura del escenario en el estadio tras la confirmación de la suspensión. (Foto Andy Kropa/Invision/AP, archivo)

¿Qué pronóstico había para Foxborough durante el fin de semana?

El reporte meteorológico oficial preveía para la tarde del viernes una probabilidad de lluvia del 40% y un aumento gradual de las ráfagas. Para la noche, la posibilidad de precipitaciones ascendía al 60%, mientras que el viento del norte podía superar los 80 kilómetros por hora en distintos períodos, de acuerdo con el National Weather Service.

Las zonas costeras de Massachusetts también quedaron bajo advertencias por oleaje elevado e inundaciones costeras. En el área marítima de la bahía de Massachusetts, el organismo federal emitió una alerta de tormenta con vientos que podían alcanzar los 102 kilómetros por hora y olas de entre 3,3 y cuatro metros, según el pronóstico marítimo oficial.

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Foxborough se encuentra lejos de la costa, pero el parte específico para el condado de Norfolk incluyó condiciones que podían afectar instalaciones temporales, traslados por carretera y la operación de eventos al aire libre o en estadios abiertos. El Gillette Stadium tiene espacios expuestos a la intemperie en sus accesos, tribunas y zonas de circulación externa, según la información de seguridad del recinto citada por CBS Boston.

La promotora no detalló si la decisión se tomó por un elemento puntual del pronóstico o por la combinación de viento, lluvia y advertencias oficiales. Sí confirmó que las consultas con las autoridades locales formaron parte del proceso previo a la suspensión, según el texto difundido por Messina Touring Group.

¿Cuándo vuelve a tocar Ed Sheeran después de la cancelación?

La próxima presentación anunciada de la Loop Tour está prevista para el 3 de octubre en Atlanta. La gira continúa por Estados Unidos tras las fechas suspendidas en Massachusetts, aunque los organizadores no difundieron hasta ahora cambios adicionales en el calendario, de acuerdo con CBS Boston.

Los asistentes afectados por la cancelación deberán verificar el estado del reintegro en la cuenta o el medio de pago utilizado para adquirir las localidades. Quienes no reciban una comunicación o tengan inconvenientes con el proceso pueden contactar al vendedor original y, en Massachusetts, presentar una queja ante la oficina de protección al consumidor de la Fiscalía General, según la Fiscalía General de Massachusetts.