El merenguero Julián Oro Duro recibe el alta médica tras las lesiones sufridas durante un asalto en República Dominicana

El merenguero Julián Oro Duro recibió el alta del Hospital General de la Plaza de la Salud para continuar la recuperación en su domicilio./ (Acento)

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El merenguero dominicano Julián Oro Duro recibió este viernes el alta médica del Hospital General de la Plaza de la Salud (HGPS), en Santo Domingo, y continuará su recuperación en casa tras las heridas que sufrió durante un asalto en su residencia, hecho en el que fue asesinada su esposa, Zeneida Socorro Castillo.

El artista, cuyo nombre es Gilberto Julián Sarante Perdomo, permanecía internado desde el lunes. Durante ese período fue sometido a procedimientos quirúrgicos por lesiones derivadas del ataque ocurrido en su vivienda de Brisa Oriental VI, en Santo Domingo Este, entre el domingo y la madrugada del lunes.

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Según informó El Caribe, la última operación a cargo del Departamento de Cirugía Bucomaxilofacial transcurrió sin complicaciones. En la evaluación realizada este viernes, los médicos constataron que el cantante se mantenía estable dentro de su condición y autorizaron su salida del centro de salud.

El intérprete fue sometido a dos procedimientos quirúrgicos en el centro médico pero, tras la última intervención, los especialistas concluyeron que podía completar el tratamiento fuera del hospital. Julián Oro Duro deberá cumplir en su domicilio las indicaciones prescritas por los médicos.

La Fiscalía de Santo Domingo Este solicitó medidas de coerción contra los cuatro hombres implicados en la agresión. / (Policía Nacional de República Dominicana)

En el ataque contra Julián Oro Duro falleció su esposa, Zeneida Socorro Castillo, quien murió antes de que el artista regresara a la vivienda donde se encontraban los asaltantes.

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El caso sigue bajo investigación de la Fiscalía de Santo Domingo Este, que solicitó medidas de coerción contra Phillips Michael Tejeda Vásquez, Juan Carlos Hernández García, conocido como Peña; Kevin Dariel Germán Troncoso, alias Yandel, y Lawrence Mark Liranzo Marcos, alias Chiquito, señalados por las autoridades como presuntos responsables del hecho.

De acuerdo con los datos divulgados por las autoridades, algunos de los imputados mantenían vínculos de confianza con el entorno del artista. Entre ellos figura Tejeda Vásquez, quien habría trabajado como conductor de Julián Oro Duro, tenía acceso a la vivienda y realizó tareas vinculadas con la reparación del portón eléctrico.

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El abogado de la familia, Cándido Simón, sostuvo que los acusados podrían recibir penas de hasta 60 años de prisión, según las disposiciones del nuevo Código Penal de República Dominicana. La posibilidad dependerá de la calificación que formule el Ministerio Público y de las decisiones que adopten los tribunales durante el proceso.

El asalto ocurrido en la residencia de Brisa Oriental VI causó la muerte de Zeneida Socorro Castillo, esposa del artista./ (El Día)

Según publicó 7días.com, Simón explicó que la nueva legislación permite el cúmulo de penas cuando una misma situación involucra distintos delitos. La responsabilidad de los imputados deberá definirse a partir de las pruebas que presenten la fiscalía y las defensas.

Mientras avanzan las actuaciones judiciales, el cantante urbano Toxic Crow difundió un video en el que expresó su solidaridad con Julián Oro Duro y le recomendó reforzar la seguridad de su casa. El artista, cuyo nombre es Luis Enrique Caonabo Mesa, afirmó que conoce al merenguero desde hace más de dos décadas.

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Entre sus sugerencias, Toxic Crow pidió seleccionar con cuidado a las personas que trabajan en la vivienda y evitar el ingreso de desconocidos sin una verificación previa. También aconsejó contratar empresas formalmente constituidas para reparaciones y servicios, con el fin de que exista una identificación clara de quienes acceden a la propiedad.

El intérprete urbano planteó además la instalación de cámaras de vigilancia conectadas a sistemas de monitoreo remoto, el uso de cajas fuertes para guardar dinero y objetos de valor, y una comunicación frecuente entre los integrantes de la familia ante cualquier visita o trabajo previsto en el domicilio.

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El intérprete urbano Toxic Crow recomendó reforzar los controles de ingreso y la seguridad en las residencias tras el asalto en la vivienda del merenguero dominicano Julián Oro Duro./ (El Nacional)

Toxic Crow recomendó que las parejas de artistas o de personas que pasan tiempo fuera de sus hogares confirmen por teléfono la identidad de cualquier persona que afirme haber sido enviada por el propietario. “Antes de recibir personas de tu esposo, una llamadita”, expresó en el mensaje citado por El Nacional.

El cantante también reclamó que el juicio tenga difusión pública. “Nosotros, el pueblo, necesitamos que sea televisado”, manifestó, al considerar que el proceso podría mostrar las consecuencias penales de los delitos graves. Los restos de Zeneida Socorro Castillo fueron sepultados el jueves, mientras Julián Oro Duro inicia su recuperación fuera del hospital.

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