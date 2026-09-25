Actualiza tus AirPods: Apple añadió un nuevo ecualizador para personalizar el audio de música y películas

El ecualizador personalizado se habilita en la sección de AirPods de la aplicación Configuración una vez instalada la actualización. (Apple)

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Ahora los AirPods con chips H2 permiten personalizar el ecualizador con una actualización de software lanzada por Apple. La función ofrece controles para modificar los sonidos graves, medios y agudos.

El ecualizador permite ajustar el perfil de sonido de los audios que se reproducen en los auriculares. De este modo, cada usuario puede modificar cómo se escuchan la música, las películas, las series y las llamadas, en lugar de mantener los niveles predeterminados.

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La función está disponible en los AirPods con chip H2: AirPods Pro 2, AirPods Pro 3, AirPods 4 y AirPods Max 2.

Las actualizaciones de firmware se instalan automáticamente mientras los auriculares se cargan y permanecen dentro del alcance Bluetooth de un iPhone, iPad o Mac conectado a una red WiFi.

La herramienta está ubicada dentro del apartado “Audio y enrutamiento”. REUTERS/Carlos Barria

Cómo personalizar el ecualizador en los AirPods

Tras instalar la actualización, el ecualizador personalizado aparece en la sección de AirPods de la aplicación Configuración. La opción se encuentra dentro del menú “Audio y enrutamiento”.

Desde allí, los usuarios pueden ajustar por separado los graves, los medios y los agudos. La herramienta utiliza un sistema básico de tres bandas, por lo que permite modificar los principales rangos de sonido sin ofrecer controles avanzados.

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Mientras se realizan los cambios, es posible reproducir una canción de Apple Music desde la aplicación Configuración para escuchar las modificaciones en tiempo real.

La versión de firmware más reciente es la 9A350 para los AirPods 5 y la 9A348 para los demás modelos incluidos en la actualización.

El sistema dispone de tres bandas de ajuste para intervenir en los rangos principales del audio. (Apple)

Para qué sirve ecualizar el sonido en unos AirPods

Un ecualizador es una herramienta que ajusta distintas frecuencias de audio. Los graves corresponden a sonidos más profundos, como el bajo o el bombo; los medios concentran buena parte de las voces e instrumentos, y los agudos aportan definición a elementos como los platillos o ciertos detalles vocales.

Al modificar estos niveles, cada persona puede buscar un perfil de audio que se adapte mejor al contenido que escucha. Por ejemplo, puede aumentar los graves para dar más presencia a la música o elevar los agudos para percibir con mayor nitidez algunos sonidos.

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Un cambio en el ecualizador no mejora por sí solo la calidad original de un archivo de audio, pero sí modifica la forma en que los AirPods representan ese contenido.

Ajustar el ecualizador permite adaptar el perfil de audio al tipo de contenido o a las preferencias de cada persona. (Apple)

El sistema incorporado en los AirPods compatibles utiliza tres bandas: graves, medios y agudos.

Apple señala que sus auriculares están diseñados para reproducir música, programas de televisión, películas y llamadas de manera fiel. Sin embargo, el ecualizador ofrece una alternativa para quienes prefieren una configuración diferente a la predeterminada.

Cuáles son los nuevos AirPods que lanzó Apple

Los nuevos AirPods 5 presentan una cancelación activa de ruido más eficiente en un formato de oído abierto.

Entre sus principales novedades, pueden reducir hasta un 50% más de ruido que la generación anterior, gracias a una nueva arquitectura acústica. Incorporan funciones inteligentes, como la integración de Siri con inteligencia artificial, controles mediante gestos y traducción en vivo con Live Translation.

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Los nuevos modelos de AirPods cuentan con funciones con IA como la traducción en vivo. (Apple)

Se comercializan en dos versiones: un modelo estándar y otro con estuche de carga inalámbrica. Los precios comienzan en USD 129.

En el apartado de audio, ofrecen una reproducción mejorada, un modo ambiente más natural y audio adaptativo.

Durante el mismo evento, Apple también dio a conocer los modelos iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, iPhone Duo, Apple Watch Series 12 y Apple Watch Ultra 4.

Los nuevos relojes incorporan un sensor de mayor tamaño, diseñado para ampliar el registro de indicadores de salud, entre ellos la recuperación posterior al ejercicio. El Apple Watch Series 12 parte de los USD 399, mientras que el Apple Watch Ultra 4 tiene un precio inicial de USD 499.

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