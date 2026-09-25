Peter Thiel aseguró que Javier Milei será reelecto: “La gente entiende que no se puede volver atrás”

Declaraciones de Peter Thiel en las que expresa su apoyo al presidente argentino Javier Milei.

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El magnate tecnológico de Estados Unidos, Peter Thiel, confió en que el presidente Javier Milei renovará el mandato en las elecciones presidenciales de 2027, aunque admitió que es incierto que el mandatario “será exitoso en revertir la situación” económica del país.

Así lo consideró el fundador de Palantir, la empresa especializada en inteligencia artificial y vigilancia de macrodatos, al realizar declaraciones a un podcast en Alemania. Durante la entrevista, se refirió a su fanatismo en torno a la gestión de Milei, la historia económica y los desafíos políticos de Europa y Estados Unidos.

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“Sigue abierta la pregunta de si Milei será exitoso en revertir la situación de Argentina, si será reelegido dentro de un año. Yo todavía creo que lo será, porque la gente entiende que esto es algo tan existencial que no se puede volver atrás”, opinó el multimillonario, cuya compañía presta servicios de inteligencia y seguridad a gobiernos de todo el mundo.

Thiel viajó al país europeo para recibir un premio Axel Springer, en una ceremonia de entrega del galardón celebrada en la sede del grupo editorial del mismo nombre en Berlín. Y participó en MD Meets, el pódcast de su director ejecutivo, Mathias Döpfner.

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Durante el intercambio, Thiel habló sobre su interés en el país, al comparar la situación local con lo que ocurre en las democracias occidentales. “Creo que a todos nos fascina Argentina porque nos preocupa que su pasado sea nuestro futuro”, afirmó. Según su punto de vista, resumió la trayectoria económica de Argentina como “una historia complicada de lo que salió mal”, en la que se produjo un crecimiento “nulo o de retroceso al esperado durante un siglo”.

“Está la historia peronista, con este líder muy carismático que tuvo muchas malas ideas. En 1900 o 1920, la expresión “rico como un argentino” era común. Eso prácticamente cayó en desuso”, consideró Thiel, al realizar una interpretación histórica personal sobre los efectos del peronismo en el derrotero del país.

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El multimillonario estadounidense y inversor de capital riesgo Peter Thiel llega a una reunión con el presidente Javier Milei (REUTERS/Matías Baglietto)

Con ese análisis, el empresario tecnológico se refirió a si Europa y Estados Unidos pueden aprender de ese proceso, sin atravesar un declive tan prolongado. “El problema es si hay alguna forma de aprender de la historia de Argentina” para evitar “100 años de declive”, planteó.

El fundador de Palantir rechazó, sin embargo, la lógica de que una crisis profunda sea deseable como paso previo a una transformación positiva. “No me gusta la idea aceleracionista y leninista -por Vladimir Lenin- de que cuanto peor se ponen las cosas, mejor, porque más cerca se está de la revolución”, afirmó. “La sensación que siempre tengo en Estados Unidos y Europa es que la gente está molesta, pesimista, enojada. Nunca alcanza lo suficiente como para generar un cambio positivo”, agregó. Y concluyó: “En cambio, hay una deriva y uno teme que las cosas tengan que empeorar mucho antes de que cambien de rumbo”.

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El ajuste de Milei como respuesta, según Thiel

Consultado sobre la situación del canciller alemán Friedrich Mertz y la situación macroeconómica de las sociedades occidentales, Thiel cuestionó los sistemas de bienestar y la carga tributaria. “Tenemos estados de bienestar muy amplios. Los impuestos me parecen bastante elevados”, consideró. Y señaló que los déficits fiscales actuales resultarían sostenibles únicamente en un escenario de tasas de interés nulas, condición que ya no se verifica.

Thiel planteó tres escenarios posibles frente a ese desequilibrio: “¿Se recorta el gasto de forma drástica? Precisamente esa es la respuesta de Milei. ¿Se suben los impuestos de forma drástica, lo que básicamente supone paralizar por completo nuestras sociedades y todo el crecimiento, o se sigue adelante con los déficits y se deja el problema para más adelante?”.

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El fundador de PayPal sostuvo que, durante casi dos décadas, los países occidentales optaron sistemáticamente por esa tercera vía. “Desde la crisis de 2008, no hemos hecho más que pedir prestado cada vez más dinero”, afirmó, y advirtió que ese esquema se acerca a un límite.

Tech billionaire Peter Thiel arrives on the red carpet ahead of receiving the 2026 Axel Springer Award in Berlin, Germany, September 24, 2026. REUTERS/Lisi Niesner

Thiel anticipó que ese proceso podría derivar en salidas extremas, si no se corrige a tiempo. “Mi intuición me dice que estamos cerca de un punto en el que eso se acabará” y entonces, sostuvo, las sociedades occidentales se verían empujadas a una solución alejada del centro. “O bien unos niveles de impuestos de tipo socialista, o bien unas medidas de austeridad realmente duras, muy duras”, concluyó.

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El desarrollo de la IA y la competencia con China

En otro tramo de la entrevista, Thiel afirmó que durante décadas existió una desaceleración del progreso tecnológico fuera del ámbito digital. Según explicó, hubo avances en computadoras, internet, telefonía móvil y software, pero no en actividades vinculadas con “el mundo de los átomos”, como la ingeniería mecánica, química, aeronáutica o nuclear.

En ese marco, el empresario sostuvo que la inteligencia artificial puede modificar ese escenario. “La IA sea más grande que internet y, al menos, tenga el potencial de reacelerar el crecimiento”, afirmó, aunque advirtió que ese proceso también puede tener consecuencias negativas.

People protest against tech billionaire Peter Thiel ahead of the 2026 Axel Springer Award in Berlin, Germany, September 24, 2026. REUTERS/Lisi Niesner

Sobre los riesgos de que la inteligencia artificial escape al control humano, Thiel consideró que no es posible descartar por completo ese escenario. “Si la probabilidad es siquiera del 5% o del 10%, parece bastante malo”, dijo al referirse a las hipótesis difundidas en obras como Matrix y Terminator. No obstante, rechazó que la respuesta deba ser frenar de forma generalizada el desarrollo tecnológico. Argumentó que una paralización de la innovación tampoco sería neutral para las sociedades occidentales y sostuvo que una restricción efectiva exigiría una suerte de cooperación similar a la de un gobierno mundial.

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Thiel también alertó sobre la competencia con China, y consideró que Europa está rezagada en materia de inteligencia artificial. “Soy un crítico muy duro de China. Creo que debemos tomarnos muy en serio esta competencia y rivalidad con China. Pero también suele ser demasiado fácil simplemente culparlos a ellos”, alertó.