Política

El Sindicato de Camioneros mantiene bloqueada desde hace 48 horas una empresa en Arrecifes y denunciaron que hay amenazas

Unos 20 activistas sindicales impiden que Southern Seeds Production cargue en camiones la mercadería que se exporta a unos 40 países por el reclamo de 4 transportistas para ser incorporados como empleados. El testimonio del dueño de la compañía

El Sindicato de Camioneros tiene bloqueada la empresa Southern Seeds Production

Guardar

La empresa Southern Seeds Production, ubicada en la ciudad bonaerense de Arrecifes, permanece bloqueada desde este miércoles por activistas del Sindicato de Camioneros que reclaman el pase a relación de dependencia de cuatro choferes que mantenían un vínculo comercial con la firma, en un conflicto que pone en riesgo la actividad de una compañía que produce, procesa y exporta legumbres a unos 40 países.

Ante la negativa de la empresa, los choferes comenzaron a reclamar una indemnización, situación que empeoró cuando hace 48 horas un grupo de 20 representantes de Camioneros se instaló en la puerta de la planta, en el kilómetro 173,5 de la ruta 8, donde, según denunció la firma, amedrentan a choferes de otras empresas transportistas para que no carguen la mercadería.

PUBLICIDAD

Algunos choferes de otras empresas que trabajan para Southern Seeds Production permanecen en una estación de servicio contigua a la espera de que se solucione el conflicto, pero no quieren llevar mercadería porque temen sufrir daños en los camiones o agresiones al salir de la planta. “No quiero salir de acá porque me van a pegar un tiro; yo tengo familia”, aseguró Lucio Peroni, dueño y presidente de Southern Seeds Production, que le dijo uno de los choferes. Otro transportista, según el empresario, advirtió que “si me rompen el parabrisas, una cubierta o el camión ya no puedo trabajar más”.

Vista aérea de una planta agroindustrial con galpones blancos, silos metálicos, ductos de ventilación y campos verdes al fondo
La empresa Southern Seeds funciona desde 2002 en la ciudad de Arrecifes

El empresario relató que varios conductores desistieron de ingresar luego de ser abordados por integrantes del bloqueo. También señaló que un vehículo alcanzó a entrar con un empleado de la firma a bordo, pero salió sin cargar después de que su conductor recibiera una llamada telefónica que interpretó como una amenaza.

PUBLICIDAD

Peroni dijo a Infobae que el bloqueo impide el ingreso de contenedores y compromete el traslado de los productos de esta empresa familiar, que comenzó sus actividades en 2002 y emplea a 120 trabajadores, combinando la producción en campos alquilados, la compra o recepción de cosechas de productores locales, el procesamiento de mercadería y la exportación de arvejas, lentejas, maíz pisingallo, maíz waxy y otros productos.

Los cuatro choferes en conflicto, explicó Peroni, tenían un vínculo comercial por servicios de transporte, pero hasta hace dos semanas no habían hecho ningún reclamo por la relación que mantuvieron con la empresa.

Varios automóviles aparcados en fila junto a una carpa azul y un grupo de personas de pie en una calle pavimentada
Unos 20 activistas de Camioneros mantienen bloqueada la empresa Southern Seeds Production en Arrecifes

El empresario sostuvo que el Sindicato de Camioneros planteó inicialmente que los cuatro fueran incorporados como empleados, pero la respuesta fue negativa. “Nosotros no tenemos transporte ni queremos tenerlo porque no es nuestro negocio”, afirmó.

La situación conflictiva, según su relato, comenzó a principios de septiembre, cuando la Delegación de Pergamino del Ministerio de Trabajo bonaerense ingresó a la planta de Arrecifes junto con representantes sindicales para hacer una inspección y luego convocó a una audiencia oficial para que la compañía presentara documentación sobre los transportistas.

Peroni aseguró que, tras esa instancia, dos de los cuatro choferes en conflicto enviaron cartas documento al sindicato para manifestar que no querían formar parte del planteo y que los dejaran trabajar.

Camiones de carga con remolques de lona estacionados en un terreno al aire libre rodeado de árboles y silos
La empresa Southern Seeds Productions está en riesgo por el reclamo de cuatro choferes de incorporación como empleados

Después, según el empresario, el reclamo pasó de exigir la incorporación laboral a reclamar una indemnización. “Si tenemos algo mal, no tenemos ningún problema en dirimirlo en la Justicia. Y si la Justicia dice que esto es así, lo acataremos”, sostuvo.

Los empleados de la compañía están encuadrados en UATRE (rurales), Comercio y URGARA (recibidores de granos), pero ninguno en Camioneros. “No es nuestro negocio ni la actividad principal porque solamente damos viajes a los transportistas con los contenedores que enviamos al puerto de Buenos Aires”, remarcó.

De todas formas, Peroni puntualizó que los choferes y el sindicato “cortaron el diálogo” con la empresa y anticipó que en las próximas horas presentará una denuncia penal contra los responsables del bloqueo porque, pese a que hace 24 horas aparecieron en el lugar efectivos de la Policía Bonaerense y de Gendarmería, se mantiene la protesta y el amedrentamiento contra los choferes.

Un trabajador con casco de espaldas frente a estanterías metálicas altas cargadas con grandes sacos blancos dentro de una nave industrial
La empresa Southern Seeds Production produce y exporta legumbres para unos 40 países

“No se pueden cargar los camiones y no podemos cumplir con los compromisos -detalló-. Y estamos teniendo obviamente costos altísimos porque los contenedores están parados. Somos una empresa exportadora. Si creen que el reclamo es válido, para eso está la Justicia”.

Peroni, desconsolado, relató: “Siempre me sentí orgulloso de tener una empresa que pueda exportar Argentina al mundo, de poder crecer y generar empleo en Arrecifes. Vivo acá con mi familia y doy trabajo a gente de mi ciudad. Por eso me parece una locura que me bloqueen de esta forma, amenazando, sin dejar entrar. Uno de los choferes me dijo: ‘No cargo la mercadería porque salgo de acá y me pegan un tiro en la cabeza’. ¿Un tiro en la cabeza? Es como el Lejano Oeste".

Además de denunciar el bloqueo en la línea 134, que habilitó el Ministerio de Seguridad Nacional para los casos de bloqueos, Peroni pidió ayuda al Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB), presidido por Juan Méndez, quien fue este jueves a la planta de Arrecifes para brindarle asesoramiento en este conflicto.

Temas Relacionados

Bloqueo sindicalSindicato de CamionerosArrecifesSouthern Seeds ProductionSindicalismoMEABÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Nuevo contrapunto de Patricia Bullrich con el Gobierno: rechazó el pedido de jury a la jueza que cuestionó el régimen penal juvenil

La jefa del bloque de senadores del oficialismo se distanció del Ejecutivo, como así también de Jorge Macri, que buscan impulsar el juicio político para Laura De Marinis

Nuevo contrapunto de Patricia Bullrich con el Gobierno: rechazó el pedido de jury a la jueza que cuestionó el régimen penal juvenil

Peter Thiel aseguró que Javier Milei será reelecto: “La gente entiende que no se puede volver atrás”

El magnate fundador de Palantir y PayPal contó en una entrevista sobre la expectativa que tiene en el Gobierno y explicó por qué es un ejemplo del que pueden aprender Estados Unidos y Europa

Peter Thiel aseguró que Javier Milei será reelecto: “La gente entiende que no se puede volver atrás”

“No está nada fácil”: el Gobierno trabaja contra reloj por las PASO y evalúa más apertura para impulsar nuevos acuerdos

En la Casa Rosada afirman que hoy no están los votos para poder movilizar la reforma política que contempla la quita de las Primarias del calendario electoral del 2027. La compleja operatoria detrás de las negociaciones y las alternativas que barajan en la mesa política

“No está nada fácil”: el Gobierno trabaja contra reloj por las PASO y evalúa más apertura para impulsar nuevos acuerdos

Javier Milei visitó la Tumba del Rebe en Nueva York antes de regresar a Buenos Aires

Tras concluir sus actividades oficiales en Estados Unidos, el presidente concurrió a “El Ohel”, adonde yacen los restos del rabino Menachem Mendel Schneerson, una figura clave en la religión judía

Javier Milei visitó la Tumba del Rebe en Nueva York antes de regresar a Buenos Aires

Reelecciones, internas y “Cristina libre”: los secretos del inédito asado que reunió peronistas, libertarios y radicales

Los referentes de todos los principales bloques de Diputados y el Senado bonaerense compartieron una reunión política en La Plata y buscarán repetirla una vez por mes. El planteo de La Cámpora, la promesa de Kicillof a los intendentes, las diferencias sobre las elecciones de 2027 y las vacantes de la Suprema Corte

Reelecciones, internas y “Cristina libre”: los secretos del inédito asado que reunió peronistas, libertarios y radicales

DEPORTES

Tras una sanción a Sainz, Franco Colapinto largará 9° el Gran Premio de Azerbaiyán en el circuito callejero de Bakú

Tras una sanción a Sainz, Franco Colapinto largará 9° el Gran Premio de Azerbaiyán en el circuito callejero de Bakú

Las 10 sanciones que podría afrontar Manchester City en la Premier League tras ser declarado culpable de más de cien infracciones

Colapinto y Gasly, en el centro de la interna de Alpine: qué se juega cada piloto dentro del equipo

Inolvidable remontada de Argentina para ganar el oro en atletismo: la corrida de Larregina para pasar del 5° al 1° lugar

Sismo en la Premier League: Manchester City fue declarado culpable de más de 100 infracciones y recibiría un sanción histórica

TELESHOW

El adiós de los colegas de Oscar González Oro al conductor que hizo de la radio una compañía para millones

El adiós de los colegas de Oscar González Oro al conductor que hizo de la radio una compañía para millones

Daniel Hadad recordó a Oscar González Oro: "Tenía magnetismo, su voz es única"

La indignación de Verónica Lozano por el acoso a las mujeres: “¿Cómo puede ser que haya tanta impunidad?”

El Negro Oscar González Oro: “Yo no elegí a la radio, la radio me eligió a mí”

Difunden un nuevo parte médico de Mirtha Legrand a una semana de su internación

INFOBAE AMÉRICA

Marta Gómez vuelve a Buenos Aires para celebrar un cuarto de siglo de canciones y sueños

Marta Gómez vuelve a Buenos Aires para celebrar un cuarto de siglo de canciones y sueños

Ed Sheeran cancela dos conciertos de su gira en este estado de EEUU por un temporal que traerá fuertes vientos y lluvias

El merenguero Julián Oro Duro recibe el alta médica tras las lesiones sufridas durante un asalto en República Dominicana

Reglamentan el bono de $3,000 para vivienda: compradores en Panamá podrán consultar varios bancos

Las exportaciones de El Salvador crecieron 3.2% y sumaron US$ 4.529,3 millones hasta agosto de 2026