El Sindicato de Camioneros mantiene bloqueada desde hace 48 horas una empresa en Arrecifes y denunciaron que hay amenazas

El Sindicato de Camioneros tiene bloqueada la empresa Southern Seeds Production

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La empresa Southern Seeds Production, ubicada en la ciudad bonaerense de Arrecifes, permanece bloqueada desde este miércoles por activistas del Sindicato de Camioneros que reclaman el pase a relación de dependencia de cuatro choferes que mantenían un vínculo comercial con la firma, en un conflicto que pone en riesgo la actividad de una compañía que produce, procesa y exporta legumbres a unos 40 países.

Ante la negativa de la empresa, los choferes comenzaron a reclamar una indemnización, situación que empeoró cuando hace 48 horas un grupo de 20 representantes de Camioneros se instaló en la puerta de la planta, en el kilómetro 173,5 de la ruta 8, donde, según denunció la firma, amedrentan a choferes de otras empresas transportistas para que no carguen la mercadería.

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Algunos choferes de otras empresas que trabajan para Southern Seeds Production permanecen en una estación de servicio contigua a la espera de que se solucione el conflicto, pero no quieren llevar mercadería porque temen sufrir daños en los camiones o agresiones al salir de la planta. “No quiero salir de acá porque me van a pegar un tiro; yo tengo familia”, aseguró Lucio Peroni, dueño y presidente de Southern Seeds Production, que le dijo uno de los choferes. Otro transportista, según el empresario, advirtió que “si me rompen el parabrisas, una cubierta o el camión ya no puedo trabajar más”.

La empresa Southern Seeds funciona desde 2002 en la ciudad de Arrecifes

El empresario relató que varios conductores desistieron de ingresar luego de ser abordados por integrantes del bloqueo. También señaló que un vehículo alcanzó a entrar con un empleado de la firma a bordo, pero salió sin cargar después de que su conductor recibiera una llamada telefónica que interpretó como una amenaza.

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Peroni dijo a Infobae que el bloqueo impide el ingreso de contenedores y compromete el traslado de los productos de esta empresa familiar, que comenzó sus actividades en 2002 y emplea a 120 trabajadores, combinando la producción en campos alquilados, la compra o recepción de cosechas de productores locales, el procesamiento de mercadería y la exportación de arvejas, lentejas, maíz pisingallo, maíz waxy y otros productos.

Los cuatro choferes en conflicto, explicó Peroni, tenían un vínculo comercial por servicios de transporte, pero hasta hace dos semanas no habían hecho ningún reclamo por la relación que mantuvieron con la empresa.

Unos 20 activistas de Camioneros mantienen bloqueada la empresa Southern Seeds Production en Arrecifes

El empresario sostuvo que el Sindicato de Camioneros planteó inicialmente que los cuatro fueran incorporados como empleados, pero la respuesta fue negativa. “Nosotros no tenemos transporte ni queremos tenerlo porque no es nuestro negocio”, afirmó.

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La situación conflictiva, según su relato, comenzó a principios de septiembre, cuando la Delegación de Pergamino del Ministerio de Trabajo bonaerense ingresó a la planta de Arrecifes junto con representantes sindicales para hacer una inspección y luego convocó a una audiencia oficial para que la compañía presentara documentación sobre los transportistas.

Peroni aseguró que, tras esa instancia, dos de los cuatro choferes en conflicto enviaron cartas documento al sindicato para manifestar que no querían formar parte del planteo y que los dejaran trabajar.

La empresa Southern Seeds Productions está en riesgo por el reclamo de cuatro choferes de incorporación como empleados

Después, según el empresario, el reclamo pasó de exigir la incorporación laboral a reclamar una indemnización. “Si tenemos algo mal, no tenemos ningún problema en dirimirlo en la Justicia. Y si la Justicia dice que esto es así, lo acataremos”, sostuvo.

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Los empleados de la compañía están encuadrados en UATRE (rurales), Comercio y URGARA (recibidores de granos), pero ninguno en Camioneros. “No es nuestro negocio ni la actividad principal porque solamente damos viajes a los transportistas con los contenedores que enviamos al puerto de Buenos Aires”, remarcó.

De todas formas, Peroni puntualizó que los choferes y el sindicato “cortaron el diálogo” con la empresa y anticipó que en las próximas horas presentará una denuncia penal contra los responsables del bloqueo porque, pese a que hace 24 horas aparecieron en el lugar efectivos de la Policía Bonaerense y de Gendarmería, se mantiene la protesta y el amedrentamiento contra los choferes.

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La empresa Southern Seeds Production produce y exporta legumbres para unos 40 países

“No se pueden cargar los camiones y no podemos cumplir con los compromisos -detalló-. Y estamos teniendo obviamente costos altísimos porque los contenedores están parados. Somos una empresa exportadora. Si creen que el reclamo es válido, para eso está la Justicia”.

Peroni, desconsolado, relató: “Siempre me sentí orgulloso de tener una empresa que pueda exportar Argentina al mundo, de poder crecer y generar empleo en Arrecifes. Vivo acá con mi familia y doy trabajo a gente de mi ciudad. Por eso me parece una locura que me bloqueen de esta forma, amenazando, sin dejar entrar. Uno de los choferes me dijo: ‘No cargo la mercadería porque salgo de acá y me pegan un tiro en la cabeza’. ¿Un tiro en la cabeza? Es como el Lejano Oeste".

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Además de denunciar el bloqueo en la línea 134, que habilitó el Ministerio de Seguridad Nacional para los casos de bloqueos, Peroni pidió ayuda al Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB), presidido por Juan Méndez, quien fue este jueves a la planta de Arrecifes para brindarle asesoramiento en este conflicto.