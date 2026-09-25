Las exportaciones de El Salvador crecieron 3.2% y sumaron US$ 4.529,3 millones hasta agosto de 2026

Un puerto de carga alberga filas de contenedores metálicos y un buque mercante atracado junto al muelle durante el atardecer. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las exportaciones comerciales de El Salvador alcanzaron los US$ 4.529,3 millones entre enero y agosto de 2026, con un aumento del 3.2% respecto al mismo período del año anterior, según los registros divulgados por la Corporación de Exportaciones (COEXPORT).

La cifra representa un incremento de US$ 139,7 millones en los primeros ocho meses de este año. La entidad patronal atribuyó el saldo positivo al desempeño de sectores tradicionales de la economía, el dinamismo en la venta de equipos industriales y la llegada de productos nacionales a nuevos mercados internacionales.

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El volumen total de bienes enviados al extranjero también experimentó una trayectoria ascendente en este período. Las empresas salvadoreñas despacharon 2.704,2 millones de kilogramos de mercancías, un incremento del 6.1% en comparación con el volumen registrado en los mismos meses de 2025.

El desempeño de los primeros ocho meses prolonga el comportamiento mostrado hasta julio, cuando las ventas acumuladas sumaban US$ 4.036,7 millones y crecían a una tasa del 4.4%.

La leve desaceleración observada en las operaciones individuales del mes de agosto no modifica la tendencia general, según la perspectiva de las autoridades gremiales, que vinculan esa variación a la programación y al adelanto puntual de despachos por parte de las empresas.

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Las exportaciones de El Salvador alcanzaron los US$ 4.529,3 millones a agosto de 2026, lo que representa una tasa de crecimiento acumulada del 3,2% respecto al mismo período del año anterior (Cortesía: BCR).

Los bienes agrícolas tradicionales de El Salvador se convirtieron en uno de los apoyos principales del comercio exterior del país durante el período analizado. Las ventas al exterior en este rubro sumaron US$ 333,1 millones y mostraron un aumento del 10.0% con relación a los primeros ocho meses del año pasado. Este avance ayudó a sostener el balance general frente a la menor actividad de otras industrias.

Dentro de este grupo de productos de origen agrícola, el café encabezó la recuperación con un aumento en su valor exportado del 17.6%. Los envíos del grano generaron US$ 176,0 millones a la economía salvadoreña. Por su parte, la industria del azúcar aportó US$ 157,1 millones, cifra que representó una expansión del 2.6% respecto a 2025.

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La maquinaria y los componentes eléctricos ganaron peso frente a las caídas del sector textil

En el ámbito de las exportaciones no tradicionales, que constituyen la mayor parte del catálogo de ventas de El Salvador, el monto acumulado ascendió a US$ 3.578,4 millones, con un crecimiento moderado del 2.5%. Dentro de esta categoría, los bienes manufacturados con mayor contenido tecnológico e industrial compensaron las caídas registradas en actividades históricamente relevantes para el país.

El sector de maquinaria y aparatos mecánicos registró el dinamismo más alto dentro de la industria local. La facturación de este segmento superó los US$ 390,6 millones tras crecer un 24.7% frente a los US$ 313,1 millones reportados en el mismo lapso de 2025. Asimismo, la rama de la metalmecánica anotó un avance del 12.7% para acumular US$ 336,8 millones, mientras que las actividades agroindustriales pasaron de US$ 673,4 millones a US$ 708,0 millones.

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En contraste con el crecimiento de la maquinaria, el sector de textiles y confección, que mantiene la cuota más amplia de la canasta exportadora salvadoreña, descendió un 6.5% al situarse en US$ 1.229,6 millones.

En cuanto a la distribución geográfica del comercio exterior de El Salvador mantuvo la preferencia por sus socios históricos en el continente americano. La región de Centroamérica se afianzó como el destino prioritario para los productos no tradicionales de origen salvadoreño, al recibir mercancías por un valor de US$ 2.115,9 millones, una cifra que equivale a una subida del 3.4% frente a 2025.

Estados Unidos se posicionó como el principal destino de las exportaciones salvadoreñas entre enero y agosto de 2026 con US$ 1.477,7 millones, seguido por Guatemala y Honduras (Cortesía: BCR).

La previsión proyecta cerrar el año con cerca de 13,000 millones de dólares en bienes y servicios

Las perspectivas sobre el comportamiento económico del país hacia el cierre de 2026 se mantienen favorables para los sectores vinculados al comercio exterior. La presidenta de COEXPORT, Silvia Cuéllar, destacó que la capacidad de las empresas para colocar diversidad de bienes en múltiples mercados sostiene la tendencia positiva en las cifras globales.

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Cuéllar precisó que el comportamiento de las exportaciones debe evaluarse a partir de los datos acumulados y no únicamente con base en el resultado aislado de un mes. A su juicio, las fluctuaciones puntuales observadas entre julio y agosto reflejan ajustes en las fechas de envío o compras de mercancías programadas con anticipación, sin que ello signifique una pérdida de impulso de la economía salvadoreña.

Con este ritmo de crecimiento acumulado, COEXPORT calcula un cierre de 2026 con un volumen cercano a los US$ 13,000 millones en ventas internacionales de bienes y servicios. Esta previsión presupone que la demanda regional mantendrá estabilidad en el último cuatrimestre del año y que las manufacturas.

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