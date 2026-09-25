El Salvador

IA y transformación digital: El Salvador liderará la agenda global en el Día Mundial del Turismo 2026

Autoridades e inversionistas internacionales examinarán la transformación digital, las herramientas de inteligencia artificial y los resultados del Barómetro Global que ubican al territorio centroamericano como líder en recepción de visitantes

Las zonas de playa e infraestructura turística de El Salvador forman parte de los recorridos previstos para las delegaciones internacionales de ONU Turismo (Cortesía: Secretaría de Prensa).
Las zonas de playa e infraestructura turística de El Salvador forman parte de los recorridos previstos para las delegaciones internacionales de ONU Turismo (Cortesía: Secretaría de Prensa).
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El Salvador albergará la reunión central de ONU Turismo para conmemorar el Día Mundial del Turismo 2026, una cita internacional que reunirá a representantes de la industria global y autoridades multilaterales en San Salvador.

Durante una entrevista en el programa Frente a Frente de la cadena TCS, la ministra de Turismo, Morena Valdez, confirmó que el país encabezará la agenda turística mundial con un programa enfocado en la adopción de nuevas tecnologías. El encuentro constituirá la primera ocasión en que la asamblea principal de este organismo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se realice en la región de Centroamérica.

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La programación oficial abordará el impacto de la tecnología en la gestión del flujo de viajeros, la sostenibilidad y el desarrollo económico regional. El foro convocará a más de 50 conferenciantes internacionales, autoridades del sector y representantes de la Secretaría de Integración Turística Centroamericana (SITCA), además de una delegación oficial encabezada por la secretaría general de ONU Turismo.

La agenda del encuentro incluirá mesas de trabajo sobre la transformación digital de los destinos, exhibiciones en vivo de herramientas avanzadas y competencias de empresas emergentes de base tecnológica.

Durante su intervención televisiva, Valdez explicó el alcance de la convocatoria oficial: “Viene toda la comisión de ONU Turismo. Esta es la agencia de Naciones Unidas que ve solamente al sector turístico a nivel mundial, en donde el eje transversal es la inteligencia artificial y cómo esto tiene retos y desafíos precisamente en esta nueva era tecnológica para el sector turístico”.

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La ministra de Turismo de El Salvador, Morena Valdez, durante su participación en el programa Frente a Frente de la cadena TCS (Cortesía: Secretaría de Prensa).
La ministra de Turismo de El Salvador, Morena Valdez, durante su participación en el programa Frente a Frente de la cadena TCS (Cortesía: Secretaría de Prensa).

Dentro del marco de las sesiones técnicas, la delegación gubernamental expondrá el modelo denominado Surf City y la integración del ecosistema de activos digitales, como Bitcoin, como casos de estudio sobre atracción de inversiones e infraestructura turística en economías emergentes.

El Salvador registra el mayor incremento de visitantes según datos de ONU Turismo

La designación de la sede coincide con las mediciones publicadas por el último Barómetro Mundial de la organización, reporte en el que la nación centroamericana se posicionó a la cabeza de los indicadores de recuperación y crecimiento de llegadas internacionales en el período posterior a la pandemia.

Las estadísticas del organismo señalan que el dinamismo del país superó los promedios globales y regionales en volumen de ingresos de divisas y flujo de viajeros.

Al evaluar los resultados de los informes cuantitativos del sector, la titular de Turismo señaló: “Casó con el último barómetro mundial que acaba de publicar ONU Turismo, en donde El Salvador lidera en primer lugar como uno de los mejores destinos en ingreso de visitantes, ya que hemos superado a todos los países del mundo”.

El itinerario oficial del evento contempla recorridos técnicos por los principales polos de desarrollo del país. La agenda incluye una visita al centro histórico de San Salvador para revisar las iniciativas orientadas a la primera infancia y el turismo familiar, coordinadas por el despacho de la primera dama, Gabriela de Bukele.

Asimismo, los delegados internacionales realizarán una inspección de campo en la zona costera de Surf City, en el departamento de La Libertad, con el propósito de evaluar la infraestructura deportiva y hotelera desarrollada en el litoral.

El flujo de viajeros en la principal terminal aérea del país refleja el dinamismo del sector turístico destacado por las autoridades en los reportes de ONU Turismo (Cortesía: Secretaría de Prensa).
El flujo de viajeros en la principal terminal aérea del país refleja el dinamismo del sector turístico destacado por las autoridades en los reportes de ONU Turismo (Cortesía: Secretaría de Prensa).

Respecto a las impresiones expresadas por las delegaciones europeas que arribaron previamente al país, Morena Valdez declaró: “Han visto todo el movimiento que se ha tenido en los últimos años con los torneos internacionales de surf, impresionados de nuestro mar. Sobre todo los que vienen de Europa por primera vez no se imaginaban El Salvador, impresionados por el verde, impresionados por la modernidad de la ciudad”.

El programa de actividades finalizará con jornadas de intercambio comercial entre operadores locales, académicos y misiones empresariales procedentes de Estados Unidos y América del Sur. Paralelamente, el gobierno salvadoreño mantendrá mesas de trabajo con inversionistas de la industria del deporte acuático procedentes de California, como parte de una estrategia para diversificar la oferta turística y captar nuevos capitales en el mercado norteamericano.

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